सुरज चव्हाणच्या लग्नानंतर जान्हवी किल्लेकरवर नजरेचं सावट, बोटाला पल्स ऑक्सिमीटर सेन्सर अन्....

मुंबई: 'बिग बॉस मराठी'च्या पाचव्या पर्वाचा विजेता आणि 'झापुक झापूक' या गाण्यासाठी ओळखला जाणारा सूरज चव्हाण सध्या खूपच चर्चेत आहे. नुकताच 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्याचा लग्न सोहळा पार पडला. पण आता हे लग्न सोशल मीडियावर एक मोठ्या चर्चेचा भाग बनले आहे. सुरज चव्हाणच्या लग्न सोहळ्यात बिग बॉस मराठी फेम अंकिता वालावालकर पासून जान्हवी किल्लेकर पर्यंत सर्वजण उपस्थित होते. तसेच अनेक इन्फ्लुएन्सर्सने देखील हजेरी लावली होती. पण लग्न सोहळ्यानंतर जान्हवी किल्लेककरच्या इन्स्टाग्राम पोस्टने सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवली आहे.
सुरज चव्हाणच्या लग्न सोहळ्यात जान्हीवी किल्लेकरने मोठ्या उत्साहात भाग घेतला होता. मेहंदी, हळद, साखरपुड्याच्या सुरूवातीपासून ते संपूर्ण लग्नसोहळा पार पडेपर्यंत जान्हवीचा उत्साह टिकून होता. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत होते, ज्यात जान्हवी किल्लेककर सूरजची पत्नी संजनासह डान्स करताना दिसत होती. पण हा उत्साह जान्हवी किल्लेकरला महागात पडला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. कारण या सगळ्या धावपळीनंतर आता तिची तब्येत बिघडली असल्याने तिला मुंबईतील 'कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी' या रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान तिने रूग्णालयातील तिचे अस्वस्थ अवस्थेतील फोटो पोस्ट करत खाली 'नजर इज रिअल' असे कॅप्शन दिले आहे. पोस्ट केलेल्या या फोटोजमध्ये ती रूग्णालयातील बेडवर दिसत आहे आणि तिच्या बोटाला पल्स ऑक्सिमीटर सेन्सर लावलेले दिसत आहे. तिच्या या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे.
जान्हवी किल्लेकरने शेअर केलेल्या या पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट्स करत काळजी व्यक्त केली आहे. काहींनी "काळजी घे" असे म्हटले आहे तर, काहींनी "छान दिसत होती म्हणून नजर लागली आहे" असे म्हटले आहे. तसेच काहींनी "लग्नात भरपूर नाचलेल्याचा परिणाम", "सुरजच्या लग्नात उड्या मारून पडली आजारी", "हळद आणि लग्न जरा जास्तच झालं वाटतं" अशाही काही कमेंट्स केल्या आहेत.
जान्हवी किल्लेकरच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचे झाले तर, ती 'भाग्य दिले तू मला' या मालिकेतून घराघरात पोहोचली. यानंतर ती 'आई माझी काळूबाई' आणि 'अबोली' या मालिकेतही महत्त्वाची भूमिका सादर करताना दिसली. तसेच ती 'बिग बॉस मराठी'च्या पाचव्या पर्वातील अंतिम फेरीत पोहोचली होती. या कार्यक्रमातून तिला 'टास्क क्वीन' अशी ओळख मिळाली. आता सध्या ती 'मिरांडा वॉर्निंग' या चित्रपटाच्या तयारीत व्यस्थ आहे.