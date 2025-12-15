मोठा कमबॅक! निलेश साबळे–भाऊ कदम पुन्हा झी मराठीवर, पण ‘चला हवा येऊ द्या’ नव्हे

Nilesh Sable and Bhau Kadam Comeback On Zee Marathi: महाराष्ट्राच्या घराघरांत पोहोचलेला आणि प्रेक्षकांच्या मनावर गेल्या दशकभर अधिराज्य गाजवणारा लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रम म्हणजे ‘चला हवा येऊ द्या’. या कार्यक्रमानं केवळ हास्यनिर्मितीच केली नाही, तर अनेक कलाकारांना घराघरांत पोहोचवलं. तब्बल दहा वर्ष प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केल्यानंतर 2024 मध्ये या कार्यक्रमानं अधिकृतपणे प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. या निर्णयामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली होती.
‘चला हवा येऊ द्या’नंतर काही काळातच या मराठमोळ्या कार्यक्रमाचं नवं पर्व झी मराठीवर सुरू करण्यात आलं. नव्या पर्वात कार्यक्रमाचा ढाचा, मांडणी आणि कलाकारांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. मात्र, या बदलांपैकी सर्वांत जास्त चर्चेत राहिला तो म्हणजे, कार्यक्रमाचा कणा मानली जाणारी निलेश साबळे आणि भाऊ कदम यांची अनुपस्थिती. ही लोकप्रिय जोडी नव्या पर्वात दिसणार नाही, हे स्पष्ट होताच अनेक प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली होती.
निलेश साबळे आणि भाऊ कदम यांनी ‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमाला वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या संवादशैली, विनोदाची अचूक टायमिंग आणि सहज अभिनयामुळे ही जोडी महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात पोहोचली. त्यामुळेच त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कार्यक्रमाचा रंग फिकट पडल्याचं मत अनेक प्रेक्षकांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, आता या सगळ्या चर्चांवर विराम देणारी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. निलेश साबळे आणि भाऊ कदम पुन्हा एकदा झी मराठीवर झळकण्यासाठी सज्ज झाले असून, दोघांचंही लवकरच दणक्यात पुनरागमन होणार आहे. मात्र, हे कमबॅक ‘चला हवा येऊ द्या’ या लोकप्रिय कार्यक्रमातून न होता, एका पूर्णपणे नव्या शोमधून होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
झी मराठीच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवर नुकताच या संदर्भातील एक प्रोमो शेअर करण्यात आला आहे. हा प्रोमो प्रसिद्ध होताच सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. ब्लॅक अँड व्हाईट रंगसंगतीत सादर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओमध्ये निलेश साबळे आणि भाऊ कदम अतिशय स्टायलिश अंदाजात दिसत आहेत. दोघेही पाठमोरे उभे असून त्यांचे चेहरे थेट दिसत नसले, तरी त्यांच्या देहबोलीवरून आणि चालण्याच्या शैलीवरून चाहत्यांनी त्यांना तात्काळ ओळखलं.
या प्रोमोमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, निलेश साबळे आणि भाऊ कदम ‘चला हवा येऊ द्या’ नव्हे, तर वेगळ्याच संकल्पनेच्या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यामुळे हा नवा शो नेमका कशा स्वरूपाचा असेल, त्यात विनोदासोबत आणखी कोणते प्रयोग पाहायला मिळणार, याबाबत प्रेक्षकांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे.
विशेष म्हणजे, झी मराठीने हा प्रोमो शेअर करताना दिलेलं कॅप्शनही तितकंच लक्षवेधी ठरलं आहे. 'बाकीच्यांचं COMEBACK होणार असेल 2026 मध्ये, आपलं COMEBACK 2025 मध्येच होणार! ‘उगाच’ नाही… बघाच लवकरच…' असं हे कॅप्शन सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
दरम्यान, ‘चला हवा येऊ द्या’च्या यंदाच्या पर्वात कार्यक्रमाचे कर्ताधर्ता आणि पहिल्या दिवसापासून शोची संपूर्ण संकल्पना उभी करणारे डॉ. निलेश साबळे दिसणार नसल्याचं समोर आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर तर्कवितर्क लढवले गेले होते. अखेर स्वतः डॉ. निलेश साबळे यांनी पुढे येत, इतर प्रकल्पांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे आपण आणि भाऊ कदम या पर्वात सहभागी नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. आता मात्र, महाराष्ट्राच्या या दोन लाडक्या कलाकारांच्या पुनरागमनाची घोषणा होताच चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. निलेश साबळे आणि भाऊ कदम पुन्हा एकदा झी मराठीवर कोणत्या नव्या अवतारात प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
FAQ
निलेश साबळे आणि भाऊ कदम पुन्हा कोणत्या कार्यक्रमातून कमबॅक करत आहेत?
निलेश साबळे आणि भाऊ कदम ‘चला हवा येऊ द्या’मधून नव्हे, तर झी मराठीवरील एका पूर्णपणे नव्या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. या शोची अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
‘चला हवा येऊ द्या’च्या नव्या पर्वात ही जोडी का दिसत नाही?
डॉ. निलेश साबळे यांनी स्पष्ट केलं होतं की, इतर कामांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे ते आणि भाऊ कदम यंदाच्या पर्वात सहभागी होऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच ही जोडी नव्या पर्वात दिसत नाही.
निलेश साबळे–भाऊ कदमच्या कमबॅकबाबत झी मराठीने काय संकेत दिले आहेत?
झी मराठीच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आलेल्या प्रोमोमध्ये दोघांचा स्टायलिश अंदाज दाखवण्यात आला असून, 2025 मध्ये दणक्यात कमबॅक होणार असल्याचे संकेत कॅप्शनमधून देण्यात आले आहेत.