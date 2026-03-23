  • Marathi News
  • ‘आई, सगळं माझ्याबरोबरच का घडतंय ?’ विवेक ओबेरॉयला कठीण प्रसंगी आईकडून मिळालेला मोठा धडा

‘आई, सगळं माझ्याबरोबरच का घडतंय ?’ विवेक ओबेरॉयला कठीण प्रसंगी आईकडून मिळालेला मोठा धडा

Vivek Oberoi Struggling phase : अभिनेता विवेक ओबेरॉयने आईसाठी एक भावनिक पोस्ट लिहून, पडत्या काळात आईने कसं सावरलं याचा अनुभव मांडला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 23, 2026, 12:09 PM IST
‘आई, सगळं माझ्याबरोबरच का घडतंय ?’ विवेक ओबेरॉयला कठीण प्रसंगी आईकडून मिळालेला मोठा धडा

बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय हा केवळ आपल्या अभिनयासाठीच नव्हे, तर सोशल मीडियावरून व्यक्त होणाऱ्या संवेदनशील स्वभावासाठीही ओळखला जातो. विविध प्रसंगी तो आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनुभव, विचार आणि भावना चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. नुकताच ‘UAE चा मातृदिन’ साजरा करताना त्याने आपल्या आईसोबतचे खास फोटो शेअर केले आणि आपल्या आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळाची हृदयस्पर्शी आठवण सांगितली.

विवेकने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या फोटोमध्ये आई मुलाच्या नात्यातील जिव्हाळा स्पष्टपणे दिसून येतो. एका फोटोमध्ये तो आपल्या आईला प्रेमाने मिठी मारताना दिसतो, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये त्याच्या बालपणीचा एक सुंदर क्षण टिपलेला आहे ज्यात त्याची आई त्याच्या गालावर प्रेमाने चुंबन घेत आहे. या फोटोंसोबत त्याने कॅप्शनमध्ये एका जपानी म्हणीचा उल्लेख केला ज्यात सांगितले आहे की, ‘आईसमोरच आपण आपले खरे, निखळ रूप व्यक्त करू शकतो.’

या पोस्टमध्ये विवेकने आपल्या करिअरमधील एका खडतर टप्प्याचा उल्लेख करत अत्यंत प्रामाणिकपणे भावना मांडल्या. तो लिहितो, 'काही वर्षांपूर्वी मी आयुष्यातील सर्वात अंधारमय आणि कठीण काळातून जात होतो. मला असं वाटत होतं की, माझ्याभोवतीच्या सर्व भिंती कोसळत आहेत. बाहेरच्या जगासाठी मी धाडसी आणि मजबूत असल्याचं भासवत होतो, पण आतून मात्र पूर्णपणे तुटलो होतो.'

तो पुढे सांगतो, 'त्या काळात मी नेहमीप्रमाणे माझ्या आईकडे गेलो. जमिनीवर बसलो, तिच्या मांडीवर डोकं ठेवलं आणि एका लहान मुलाप्रमाणे मनमोकळं रडलो. अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मी तिला विचारलं 'आई, हे माझ्याच बाबतीत का घडतंय? माझ्याच नशिबात हे सगळं का?'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

या प्रश्नावर आईने दिलेलं उत्तर विवेकसाठी आयुष्यभर लक्षात राहिलं. “तिने कोणतंही मोठं किंवा अवघड तत्त्वज्ञान सांगितलं नाही. तिने फक्त माझ्या केसांवरून हात फिरवत विचारलं ‘जेव्हा तू यश मिळवत होतास, पुरस्कार जिंकत होतास, तेव्हा कधी मला विचारलंस का हे माझ्याच बाबतीत का?’ तिच्या या साध्या पण अत्यंत अर्थपूर्ण प्रश्नाने मला माझ्या विचारांची जाणीव करून दिली,' असे तो लिहितो.

विवेकच्या मते, आईचं हे उत्तर केवळ सांत्वन नव्हतं, तर जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणारा धडा होता. 'ती माझ्याशी एखाद्या स्टारप्रमाणे नव्हे, तर तिच्या मुलाशी बोलत होती. तिच्या त्या शब्दांनी माझ्या आत्म्यालाच स्पर्श केला. हीच तर आईच्या प्रेमाची खरी जादू आहे,' असेही त्याने नमूद केले.

या पोस्टमध्ये विवेकने आपल्या पत्नीचाही विशेष उल्लेख केला. आपल्या आईप्रमाणेच त्याची पत्नीही त्यांच्या मुलांवर निस्वार्थ प्रेम करते, त्यांना जपते आणि प्रत्येक परिस्थितीत त्यांच्यासोबत उभी राहते, असे तो सांगतो. कुटुंबातील या नात्यांच्या बळावरच आपण आयुष्यातील संकटांना सामोरे जाऊ शकतो, असा संदेश त्याने दिला.

शेवटी, ‘मातृदिन’ निमित्ताने विवेकने सर्व मातांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या त्याग, प्रेम व समर्पणाला सलाम केला.

विवेक ओबेरॉयची ही भावूक पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, चाहत्यांकडून त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. अनेकांनी त्याच्या प्रामाणिकपणाचे आणि आईबद्दलच्या आदराचे कौतुक केले आहे.

