English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रितेशच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटात 'या' मावळ्याच्या भूमिकेत झळकणार सलमान खान आणि संजय दत्त...

Riteish Deshmukh Chhatrapati Shivaji Maharaj Film: अभिनेता रितेश देशमुख सध्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटावर काम करतोय. या चित्रपटाबद्दल एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 5, 2025, 02:49 PM IST
रितेशच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटात 'या' मावळ्याच्या भूमिकेत झळकणार सलमान खान आणि संजय दत्त...
रितेश साकारतोय शिवरायांची भूमिका

Riteish Deshmukh Chhatrapati Shivaji Maharaj Film: हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपल्या अभिनयाचं नाणं खणखणीत वाजवणारा मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटावर काम करतोय. अगदी दिवाळीमध्येही सुट्टी न घेता रितेश या चित्रपटाच्या शुटींगमध्येच व्यस्त होता. असं असतानाच आता या चित्रपटामध्ये अभिनेता सलमान खान एका फार खास भूमिकेत दिसणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अत्यंत विश्वासू मावळ्याच्या भूमिकेत सलमान दिसणार आहे. विशेष म्हणजेच सलमानसोबतच अभिनेता संजय दत्तकडेही रितेश एक खास भूमिका सोपवणार असल्याचं वृत्त आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणती भूमिका साकारणार सलमान?

मिळालेल्या माहितीनुसार, रितेशचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या या चित्रपटामध्ये सलमान खान जीवा महालाची भूमिका साकारणार आहे. शिवरायांचा धाडसी आणि निष्ठावंत योद्धा अशी ओळख असलेल्या जीवा सलमान पडद्यावर जिवंत करणार असून सलमान त्याच्या सीनचं शुटींग 7 नोव्हेंबर रोजी शूट करणार अस,ल्याची माहिती मिळत आहे. जीवा महालाने शिवरायांचे प्राण वाचवल्याचा सीन हा या चित्रपटामधील सर्वात महत्त्वाच्या सीनपैकी एक असणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सलमान साकारत असलेल्या जीवा महालानेच अफजल खानाच्या भेटीदरम्यान त्याचा विश्वास असलेल्या सय्यद बंडाने शिवरायांवर केलेला वार तरतवून लावला होता. शिवरायांना वाचवण्यासाठी जीवा पुढे धावला होता. त्यावरुनच 'होता जीवा म्हणून वाचला शिवा' ही म्हण प्रचिलित झाली.

संजय दत्तवरही खास जबाबदारी

खास बाब म्हणजे याच सीनमध्ये अभिनेता संजय दत्तही दिसणार असून तो शिवरायांचा कट्टर शत्रू राहिलेल्या अफजल खानाची भूमिका साकारणार आहे. त्यामुळे रितेश, सलमान आणि संजय दत्त एकाच फ्रेममध्ये या आयकॉनिक सीनमध्ये पाहायला मिळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये आतापासूनच हा सीन कसा साकारला जाणार याबद्दल जोरदार चर्चा आहे.

यापूर्वीही दोघे एकत्र झळकलेत

सलमान आणि रितेश यांनी एकत्र काम करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सलमानने रितेशच्या मराठी ब्लॉकबस्टर 'लय भारी' मध्ये एक छोटीशी भूमिका साकारली होती आणि 'वेड' मधील 'वेड लावले' या गाण्यातही तो भन्नाट डान्स करताना दिसला होता. सलमानच्या या ऑन-स्क्रीन प्रेझेन्सची चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या वेळी आणि प्रदर्शनानंतरही चांगलीच चर्चा झालेली. आता 'राजा शिवाजी' या चित्रपटामध्येही सलमान आणि रितेशची जोडी पाहायला मिळणार आहे.

सध्या या चित्रपटात करतोय काम

कामाच्या बाबतीत, सांगायचं झाल्यास सलमान खान सध्या 'बॅटल ऑफ गलवान'चं शूट करत आहे. या चित्रपटातील त्याच्या पहिल्या लूकनंतर या चित्रपटासंदर्भातही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सुपरस्टार 'बजरंगी भाईजान २' साठी कबीर खानसोबत सलमान भाई पुन्हा एकत्र येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
salman khanChhatrapati Shivaji MaharajwarriorJeeva Mahalariteish deshmukh

इतर बातम्या

'हे पाहा नरेंद्रचं घर...' थेट फोटो दाखवत राहुल गा...

भारत