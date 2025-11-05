रितेशच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटात 'या' मावळ्याच्या भूमिकेत झळकणार सलमान खान आणि संजय दत्त...

Riteish Deshmukh Chhatrapati Shivaji Maharaj Film: हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपल्या अभिनयाचं नाणं खणखणीत वाजवणारा मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटावर काम करतोय. अगदी दिवाळीमध्येही सुट्टी न घेता रितेश या चित्रपटाच्या शुटींगमध्येच व्यस्त होता. असं असतानाच आता या चित्रपटामध्ये अभिनेता सलमान खान एका फार खास भूमिकेत दिसणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अत्यंत विश्वासू मावळ्याच्या भूमिकेत सलमान दिसणार आहे. विशेष म्हणजेच सलमानसोबतच अभिनेता संजय दत्तकडेही रितेश एक खास भूमिका सोपवणार असल्याचं वृत्त आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रितेशचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या या चित्रपटामध्ये सलमान खान जीवा महालाची भूमिका साकारणार आहे. शिवरायांचा धाडसी आणि निष्ठावंत योद्धा अशी ओळख असलेल्या जीवा सलमान पडद्यावर जिवंत करणार असून सलमान त्याच्या सीनचं शुटींग 7 नोव्हेंबर रोजी शूट करणार अस,ल्याची माहिती मिळत आहे. जीवा महालाने शिवरायांचे प्राण वाचवल्याचा सीन हा या चित्रपटामधील सर्वात महत्त्वाच्या सीनपैकी एक असणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सलमान साकारत असलेल्या जीवा महालानेच अफजल खानाच्या भेटीदरम्यान त्याचा विश्वास असलेल्या सय्यद बंडाने शिवरायांवर केलेला वार तरतवून लावला होता. शिवरायांना वाचवण्यासाठी जीवा पुढे धावला होता. त्यावरुनच 'होता जीवा म्हणून वाचला शिवा' ही म्हण प्रचिलित झाली.
खास बाब म्हणजे याच सीनमध्ये अभिनेता संजय दत्तही दिसणार असून तो शिवरायांचा कट्टर शत्रू राहिलेल्या अफजल खानाची भूमिका साकारणार आहे. त्यामुळे रितेश, सलमान आणि संजय दत्त एकाच फ्रेममध्ये या आयकॉनिक सीनमध्ये पाहायला मिळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये आतापासूनच हा सीन कसा साकारला जाणार याबद्दल जोरदार चर्चा आहे.
सलमान आणि रितेश यांनी एकत्र काम करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सलमानने रितेशच्या मराठी ब्लॉकबस्टर 'लय भारी' मध्ये एक छोटीशी भूमिका साकारली होती आणि 'वेड' मधील 'वेड लावले' या गाण्यातही तो भन्नाट डान्स करताना दिसला होता. सलमानच्या या ऑन-स्क्रीन प्रेझेन्सची चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या वेळी आणि प्रदर्शनानंतरही चांगलीच चर्चा झालेली. आता 'राजा शिवाजी' या चित्रपटामध्येही सलमान आणि रितेशची जोडी पाहायला मिळणार आहे.
कामाच्या बाबतीत, सांगायचं झाल्यास सलमान खान सध्या 'बॅटल ऑफ गलवान'चं शूट करत आहे. या चित्रपटातील त्याच्या पहिल्या लूकनंतर या चित्रपटासंदर्भातही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सुपरस्टार 'बजरंगी भाईजान २' साठी कबीर खानसोबत सलमान भाई पुन्हा एकत्र येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.