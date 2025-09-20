English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रदर्शित होण्याच्या 6 दिवस आधीच सिनेमाला ऑस्करचं तिकिट, पाहा काय आहे सिनेमाचा विषय?

98 व्या ऑस्कर अवॉर्डसमध्ये भारताची अधिकृत एन्ट्री. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 20, 2025, 04:18 PM IST
Homebound movie in oscar 2025

98 व्या अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) मध्ये सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्मसाठी भारताची अधिकृत एन्ट्री म्हणून निवड झाल्याबद्दल प्रशंसित तरुण अभिनेता विशाल जेठवा खूप आनंदी आहे. त्याच्या दमदार अभिनय आणि बहुमुखी प्रतिभेसाठी ओळखले जाणारे जेठवा हे यश स्वप्न असल्याचे वर्णन करतात. त्याच्या भावना शेअर करताना विशाल जेठवा म्हणाले, "हा क्षण माझ्यासाठी पूर्णपणे अविश्वसनीय आहे. प्रत्येक अभिनेता एक दिवस स्वप्न पाहतो ती बातमी आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट मंचावर होमबाउंड भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे हे जाणून घेणे हा माझ्या चित्रपट प्रवासाच्या सुरुवातीपलीकडेचा अनुभव आहे. मी दिग्दर्शक नीरज घायवान यांचा खूप आभारी आहे, ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मला अशी भूमिका दिली ज्याने मला केवळ अभिनेता म्हणूनच नव्हे तर एक व्यक्ती म्हणूनही बदलले. इशान खट्टर आणि जान्हवी कपूरसोबत काम करणे देखील खास होते - ते केवळ सह-कलाकार नव्हते, तर सहकारी होते, त्यांच्या उर्जेने आणि उदारतेने प्रत्येक दृश्यात भर घालत होते."

विशाल पुढे म्हणतो, "हा सन्मान माझ्यासाठी केवळ एक कामगिरी नाही तर संपूर्ण टीमच्या कठोर परिश्रम, आवड आणि भारतीय कथांच्या शक्तीचे प्रतीक आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांसमोर आपली संस्कृती आणि हृदय आणणाऱ्या चित्रपटाचा भाग असल्याचा मला अभिमान आहे. अशा प्रतिभावान कलाकारासोबत उभे राहणे आणि आपल्या देशाला गौरव मिळवून देणे हा एक नम्र आणि प्रेरणादायी अनुभव आहे आणि पुढील प्रवासासाठी मी उत्साह आणि कृतज्ञतेने भरलेला आहे."

प्रसिद्ध दिग्दर्शक नीरज घायवान दिग्दर्शित, होमबाउंडला त्याच्या संवेदनशील कथेसाठी आणि उत्कृष्ट अभिनयासाठी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये आधीच कौतुकाची थाप मिळाली आहे. हा चित्रपट उत्तर भारतीय गावातील दोन बालपणीच्या मित्रांची कथा सांगतो जे पोलिस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहतात. परंतु जसजसे ते त्यांच्या ध्येयाच्या जवळ येतात तसतसे लोभ आणि वैयक्तिक संघर्ष त्यांच्या मैत्रीची परीक्षा घेऊ लागतात.

धर्मा प्रॉडक्शन निर्मित, होमबाउंड आता ऑस्कर मोहिमेला सुरुवात करत आहे, ज्याचे उद्दिष्ट भारताला आणखी एका ऐतिहासिक विजयाच्या जवळ आणणे आहे. इशान खट्टर, जान्हवी कपूर आणि विशाल जेठवा अभिनीत हा चित्रपट २६ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

