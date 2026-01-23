अनुश्री मानेच्या लग्नावर मोठा खुलासा; करत म्हणाली, ‘दोन वर्षांत…’

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Big revelation about Anushri Mane’s marriagea: गेल्या वर्षीच्या एका मुलाखतीदरम्यान अनुश्री मानेने तिच्या लग्नाविषयी मत व्यक्त केलं होतं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 23, 2026, 07:00 AM IST
केल्यापासूनच तिच्या आक्रमक वागणुकीमुळे ती चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली असून, अभिनेता राकेश बापटसोबत झालेल्या वादामुळे प्रेक्षकांचे लक्ष तिच्याकडे वेधले गेले आहे.

घरातील एका प्रसंगादरम्यान अनुश्री आणि राकेश यांच्यात जोरदार शाब्दिक वाद झाला. बेडवर झोपण्यावरून झालेल्या या वादात अनुश्रीने राकेशला थेट झोपण्यास मज्जाव केला. घरातील इतर स्पर्धकांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अनुश्री कोणाचंही ऐकण्यास तयार नव्हती. परिस्थिती चिघळल्यानंतर राकेशने अनुश्रीला उठवण्याचा प्रयत्न केला. याच घटनेवरून दुसऱ्या दिवशी अनुश्रीने संताप व्यक्त करत, 'माझ्या परवानगीशिवाय कोणीही मला हात लावायचा नाही,' असं म्हणत राकेशवर गंभीर आरोप केले. या प्रकारानंतर घरातील वातावरण चांगलंच तापलं.

या घटनेचा मोठा परिणाम शोच्या बाहेरही दिसून आला. सोशल मीडियावर अनुश्री माने ट्रोल होऊ लागली असून, तिच्या वागणुकीवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही प्रेक्षकांनी तिच्या भूमिकेचं समर्थन केलं, तर अनेकांनी तिच्या वागण्यावर टीका करत नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अनुश्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे. गेल्या वर्षी दिलेल्या एका मुलाखतीत अनुश्रीने तिच्या लग्नाविषयी स्पष्टपणे भाष्य केलं होतं. त्या मुलाखतीत तिने पुढील दोन वर्षांत लग्न करण्याचा मानस असल्याचं सांगितलं होतं.

अनुश्री माने याआधी तिच्या मावस बहिणीच्या दीराला डेट करत असल्याची चर्चा होती. दोघांमध्ये सुमारे आठ वर्षांचं वयाचं अंतर असल्याचं सांगितलं जात होतं. अनुश्री त्याच्यासोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत होती. तिच्या बॉयफ्रेंडचं नाव अर्जुन मोरे असल्याचं समोर आलं होतं. दोघेही एकत्र रील्स बनवत असल्याने सोशल मीडियावर त्यांची जोडी चांगलीच चर्चेत होती. मात्र, २०२४ मध्ये दोघांचा ब्रेकअप झाल्याचं स्पष्ट झालं. या नात्यामुळे अनुश्री आणि अर्जुन यांना सोशल मीडियावर ‘काका-पुतणीची जोडी’ अशा टीकेलाही सामोरं जावं लागलं होतं.

यानंतर ‘साई-प्रिया लाईफ’ या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत अनुश्रीला लग्नाबाबत थेट प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना ती म्हणाली होती, 'मी येत्या दोन वर्षांत लग्न करणार आहे. दोन वर्षांत माझं शुभमंगल सावधान होणार आहे.' सध्या हीच मुलाखत सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा व्हायरल होत असून, अनुश्री कधी लग्न करणार आणि तिचा होणारा जोडीदार कोण असेल, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, ‘कलर्स मराठी’कडून शेअर करण्यात आलेल्या आजच्या ‘बिग बॉस मराठी 6’च्या प्रोमोमध्येही अनुश्री पुन्हा एकदा राकेश बापटसोबत वाद घालताना दिसत आहे. याशिवाय, कालच्या भागात तिने स्पर्धक तन्वीबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचं पाहायला मिळालं. तन्वीचं नाव विशाल कोटियनसोबत जोडत तिने सूचक वक्तव्य केल्यामुळे हा मुद्दाही चांगलाच गाजला.

या सर्व प्रकारांमुळे प्रेक्षकांचा संताप वाढत असून, सोशल मीडियावर अनेकांनी अनुश्री मानेला ‘बिग बॉस मराठी ६’मधून बाहेर काढण्याची मागणी केली आहे. आगामी भागांमध्ये अनुश्रीची भूमिका काय असेल आणि बिग बॉस यावर काय निर्णय घेतो, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

