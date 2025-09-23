शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूबाबत मोठा खुलासा; पराग त्यागी म्हणाला 'अर्धवट माहितीचं प्रचंड...'

बॉलिवूड अभिनेत्री शेफाली जरीवालाच्या आकस्मिक निधनाने चाहत्यांमध्ये आणि चित्रपटसृष्टीत धक्का निर्माण केला होता. २७ जून रोजी हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे ४२ वर्षांच्या वयात शेफालीचं निधन झालं. तिच्या निधनानंतर काही वृत्तांनी सांगितलं की, शेफालीने रिकाम्या पोटी अँटी-एजिंग औषधं घेतली होती. याबाबत आता तिचा नवरा, अभिनेता पराग त्यागीने प्रतिक्रिया दिली आहे. परागने शेफालीच्या नावावर नुकतंच सुरू केलेल्या यूट्यूब चॅनेलवरील एका व्हिडिओत स्पष्ट केले की, 'ही माहिती अर्धवट आहे. शेफाली रोज मल्टिव्हिटॅमिन्स घेण्यास तयार नव्हती, त्यामुळे तिनं महिन्यातून एकदा IV ड्रिपद्वारे औषधं घेतली. त्यात मल्टिव्हिटॅमिन्स, व्हिटॅमिन C, कोलेजन आणि ग्लुटाथायोन यांचा समावेश होता, जे सर्वोत्तम अँटीऑक्सिडंट्सपैकी एक आहेत.' परागने पुढे सांगितले, 'आम्ही अशा औषधांचा नियमितपणे सेवन करतो, आणि त्या दिवशी तिनं औषधं घेतली होती. पण अशा प्रकारे काही नाही की ती जेवली नव्हती. तिनं त्या दिवशी उपवास केला होता, पण पूजा केल्यानंतर जेवण केलं आणि झोपेतून उठल्यानंतर पुन्हा जेवण केलं.' त्याने लोकांना सावध केले, "लोक कोणत्या अँटी-एजिंग औषधांबाबत बोलत आहेत? तिने तिच्या वयापेक्षा लहान दिसण्यासाठी खूप मेहनत केली होती. तिनं आहारावर नियंत्रण ठेवलं होतं, पण याचा अर्थ असा नाही की ती काही खात नव्हती. तिनं अर्धा किलो आईस्क्रीम खाल्ला असेल, पण त्यानंतर आम्ही वर्कआऊटही केलं. आठवड्यातून दोन वेळा तिने आवडत्या पदार्थांचा आनंद घेतला. कोणीतरी हे उपवासाचं प्रकरण सुरू केलं आणि बाकीच्या लोकांनी तेच पसरवलं. मी लोकांना विनंती करतो की, आधी सत्य शोधा आणि मग बोला. शेफाली जरीवाल 2002 मध्ये प्रदर्शित ‘काँटा लगा’ गाण्यामुळे प्रसिद्धीझोतात आल्या. त्यानंतर तिने काही चित्रपटांत काम केलं आणि नच बलिये, बिग बॉस 13vयासारख्या लोकप्रिय कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला.
