Marathi News
शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूबाबत मोठा खुलासा; पराग त्यागी म्हणाला 'अर्धवट माहितीचं प्रचंड...'

Parag Tyagi Talks About Shefali Jariwala's Death :  बॉलिवूड आणि लाइफस्टाइल जगतातील चर्चित व्यक्ती शेफाली जरीवालच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. नुकत्याच एका इंटरव्ह्यूमध्ये, पराग त्यागीने शेफालीच्या मृत्यूपूर्वी घेतलेल्या अँटी-एजिंग औषधांबाबत खुलासा केला आहे.  

Intern | Updated: Sep 23, 2025, 03:36 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री शेफाली जरीवालाच्या आकस्मिक निधनाने चाहत्यांमध्ये आणि चित्रपटसृष्टीत धक्का निर्माण केला होता. २७ जून रोजी हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे ४२ वर्षांच्या वयात शेफालीचं निधन झालं. तिच्या निधनानंतर काही वृत्तांनी सांगितलं की, शेफालीने रिकाम्या पोटी अँटी-एजिंग औषधं घेतली होती. याबाबत आता तिचा नवरा, अभिनेता पराग त्यागीने प्रतिक्रिया दिली आहे. परागने शेफालीच्या नावावर नुकतंच सुरू केलेल्या यूट्यूब चॅनेलवरील एका व्हिडिओत स्पष्ट केले की, 'ही माहिती अर्धवट आहे. शेफाली रोज मल्टिव्हिटॅमिन्स घेण्यास तयार नव्हती, त्यामुळे तिनं महिन्यातून एकदा IV ड्रिपद्वारे औषधं घेतली. त्यात मल्टिव्हिटॅमिन्स, व्हिटॅमिन C, कोलेजन आणि ग्लुटाथायोन यांचा समावेश होता, जे सर्वोत्तम अँटीऑक्सिडंट्सपैकी एक आहेत.' परागने पुढे सांगितले, 'आम्ही अशा औषधांचा नियमितपणे सेवन करतो, आणि त्या दिवशी तिनं औषधं घेतली होती. पण अशा प्रकारे काही नाही की ती जेवली नव्हती. तिनं त्या दिवशी उपवास केला होता, पण पूजा केल्यानंतर जेवण केलं आणि झोपेतून उठल्यानंतर पुन्हा जेवण केलं.' त्याने लोकांना सावध केले, "लोक कोणत्या अँटी-एजिंग औषधांबाबत बोलत आहेत? तिने तिच्या वयापेक्षा लहान दिसण्यासाठी खूप मेहनत केली होती. तिनं आहारावर नियंत्रण ठेवलं होतं, पण याचा अर्थ असा नाही की ती काही खात नव्हती. तिनं अर्धा किलो आईस्क्रीम खाल्ला असेल, पण त्यानंतर आम्ही वर्कआऊटही केलं. आठवड्यातून दोन वेळा तिने आवडत्या पदार्थांचा आनंद घेतला. कोणीतरी हे उपवासाचं प्रकरण सुरू केलं आणि बाकीच्या लोकांनी तेच पसरवलं. मी लोकांना विनंती करतो की, आधी सत्य शोधा आणि मग बोला. शेफाली जरीवाल 2002 मध्ये प्रदर्शित ‘काँटा लगा’ गाण्यामुळे प्रसिद्धीझोतात आल्या. त्यानंतर तिने काही चित्रपटांत काम केलं आणि नच बलिये, बिग बॉस 13vयासारख्या लोकप्रिय कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला.

FAQ
शेफाली जरीवालच्या मृत्यूपूर्वी अँटी-एजिंग औषधांचा वापर झाला का?
काही वृत्तांमध्ये असे सांगितले गेले की शेफाली जरीवालने मृत्यूपूर्वी रिकाम्या पोटी अँटी-एजिंग औषधं घेतली होती. मात्र, तिच्या नवऱ्याने पराग त्यागीने स्पष्ट केले की ही माहिती अर्धवट आहे. शेफाली महिन्यातून एकदा IV ड्रिपद्वारे मल्टिव्हिटॅमिन्स, व्हिटॅमिन C, कोलेजन आणि ग्लुटाथायोन घेत असे, जे सर्वोत्तम अँटीऑक्सिडंट्स आहेत.
 

शेफालीने त्या दिवशी जेवण केले की नाही?
पराग त्यागीच्या म्हणण्यानुसार, शेफालीने त्या दिवशी उपवास केला होता, परंतु पूजा केल्यानंतर जेवण केले आणि झोपेतून उठल्यानंतर पुन्हा जेवण घेतले. त्यामुळे ही माहिती चुकीच्या अर्थाने पसरली होती.

शेफाली जरीवाल बद्दल पराग त्यागीने काय सांगितले?
परागने सांगितले की शेफाली तिच्या वयापेक्षा लहान दिसण्यासाठी आहारावर नियंत्रण ठेवत असे, पण याचा अर्थ असा नाही की ती काही खात नव्हती. तिने आठवड्यातून काही पदार्थांचा आनंद घेतला आणि तिच्या फिटनेसवर लक्ष ठेवले. त्यांनी लोकांना विनंती केली की, आधी सत्य शोधून मगच प्रतिक्रिया द्या.

