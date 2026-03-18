चाहत्यांना मोठा धक्का! 'धुरंधर २'चे शो रद्द! प्रेक्षकांची मोठी निराशा, कारण काय?

मुंबई: रणवीर सिंगच्या बहुप्रतिक्षित ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपट ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) च्या रिलीजपूर्वीच एक मोठा धक्का समोर आलेला आहे. निर्मात्यांनी या चित्रपटाच्या कन्नड, तेलगू आणि तमिळ भाषांमधील ‘पेड प्रिव्ह्यूज’ (Paid Previews) रद्द केले आहेत. या निर्णयाचा कारण समोर आलं आहे, आणि त्यावर प्रेक्षकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चित्रपटाला 'A' प्रमाणपत्र देणाऱ्या सेंन्सॉर बोर्डाने काही दृश्ये आणि संवादांमध्ये बदल आणि कट्स सुचवले होते. हा बदल लागू करण्यासाठी आणि चित्रपटाच्या प्रिंट्सला तांत्रिकदृष्ट्या वेळेवर तयार करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार होता. ही माहिती समोर आल्यानंतर, निर्मात्यांनी पुढील गोंधळ टाळण्यासाठी दाक्षिणात्य राज्यांमधील प्रिव्ह्यू शोज रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
चित्रपटाच्या सेंन्सॉर प्रमाणपत्रामध्ये आवश्यक बदल सुचवले गेले आहेत. सेंन्सॉर बोर्डाच्या आदेशानुसार, काही दृश्यांना कात्री लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे ते दृश्य आणि संवाद आधी ठरलेल्या वेळेत चित्रित करता येणे शक्य होणार नाही. निर्मात्यांना एकाच वेळी सर्व भाषांमधील प्रिंट्स तयार करणे अत्यंत कठीण झाले होते, कारण प्रत्येक प्रिंटवर बदल करणे आणि डिजिटल फॉरमॅटमध्ये अपलोड करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाच्या आदेशानुसार चित्रपटाच्या ‘पेड प्रिव्ह्यूज’ शोज रद्द करण्यात आले.
ही तांत्रिक कारणे आणि सेंन्सॉर बोर्डाचे कट्स विचारात घेतल्यावर, चित्रपट निर्मात्यांनी दक्षिण भारतातील आणि इतर काही महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रदर्शनापूर्वीचे शो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. विशेषतः, दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये प्रिव्ह्यू शोज आणि इतर शहरांमध्ये आयोजित शो रद्द करण्यात आले. यामुळे तिकिट घेतलेल्या चाहत्यांची मोठी निराशा झाली आहे, कारण चित्रपटाच्या आधीच झालेल्या प्रचारामुळे प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुकता होती.
निर्मात्यांनी हा निर्णय योग्य तोच घेतला असून, ते चित्रपटाची गुणवत्ता कायम राखण्यावर भर देत आहेत. त्यांचा उद्देश हा होता की, कोणताही गोंधळ किंवा चुकला प्रचार होऊ नये. चित्रपटाची रिलीजच्या तासांमध्ये अंतिम वेळेच्या प्रिंट्स तयार करणे आणि डिजिटल फॉरमॅटमध्ये आवश्यक बदल करणे तांत्रिकदृष्ट्या खूप कठीण होऊ शकतं. म्हणूनच, निर्मात्यांनी शोज रद्द करून एक सुरक्षित मार्ग निवडला, ज्यामुळे सिनेमा पाहण्यासाठी जाऊन जाणाऱ्या प्रेक्षकांचा अनुभव खराब होणार नाही.
'धुरंधर २' चित्रपटात रणवीर सिंग, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त यांसारख्या प्रमुख कलाकारांची भूमिका आहे. या चित्रपटाला एडव्हान्स बुकिंगमध्ये विक्रमी कमाई झाल्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकतेची लाट निर्माण झाली आहे. चित्रपटाच्या शानदार ॲक्शन सीन, थ्रिलर कथेच्या आणि या स्टार कास्टची चर्चा सर्वत्र होत आहे.
चित्रपटाची ही शिफ्ट आणि शोज रद्द होण्यामुळे काही प्रमाणात उत्साही चाहत्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. तथापि, निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या गुणवत्तेशी संबंधित सर्व बाबी विचारात घेतल्या आहेत आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये तो उत्तम प्रकारे रिलीज होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दक्षिण भारतातील प्रिव्ह्यू शोज रद्द केल्यानंतर, २० मार्च रोजी ठरलेल्या वेळेनुसार चित्रपटाची मुख्य रिलीज होईल. या दिवशी रणवीर सिंग आणि अन्य कलाकारांनी दमदार अभिनय करून प्रेक्षकांना एक धमाकेदार अनुभव देण्याची अपेक्षा आहे. चित्रपटाची कथाही प्रेक्षकांच्या अपेक्षांना पूर्ण करणारी असण्याची शक्यता आहे.