लोकप्रिय कपल ‘Prasika’ला मोठा धक्का; 4 verified चॅनल्स गायब , काय आहे नेमकं प्रकरण?

Prasika Account Suspended: सोशल मीडियावर ‘प्रसिका’ म्हणून ओळखले जाणारे प्रसाद आणि दीपिका वेदपाठक सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. इंस्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर आणि फेसबुकसह त्यांच्या सर्व प्रमुख सोशल मीडिया अकाउंट्स अचानक सस्पेंड करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. लाखो फॉलोअर्स असलेल्या या लोकप्रिय जोडीचे एकाच वेळी सर्व चॅनल्स बंद झाल्याने डिजिटल विश्वात खळबळ उडाली आहे.
“नमस्कार मंडळी, या जेवायला” या त्यांच्या खास संवादशैलीमुळे प्रसिका घराघरांत पोहोचली होती. खाद्यसंस्कृती, सामाजिक विषय, जनजागृती आणि चालू घडामोडींवर आधारित व्हिडीओंमुळे त्यांनी मोठा आणि निष्ठावंत चाहता वर्ग निर्माण केला. मात्र, अचानक सर्व अकाउंट्स सस्पेंड झाल्याने त्यांच्या चाहत्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या संदर्भात प्रसाद वेदपाठक यांनी त्यांच्या अधिकृत अकाउंटवरून एक व्हिडीओ शेअर करत संपूर्ण घडामोडींबाबत माहिती दिली. व्हिडीओमध्ये ते म्हणाले, 'गेल्या दहा वर्षांपासून आम्ही सातत्याने प्रामाणिकपणे कंटेंट तयार करत आहोत. आम्ही कधीही कम्युनिटी गाईडलाईन्सचे उल्लंघन केलेले नाही. तरीही आमची सर्व अकाउंट्स अचानक सस्पेंड झाली आहेत. यामागचे कारण अद्याप आम्हाला कळलेले नाही.' त्यांनी मेटा आणि संबंधित प्लॅटफॉर्मना नम्र आवाहन करत प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याची विनंती केली आहे.
प्रसाद यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या अनेक अकाउंट्स वेरिफाईड होत्या आणि ब्रँड्ससोबतचे प्रलंबित प्रोजेक्ट्स सध्या थांबले आहेत. 'आमचे क्लायंट आणि ब्रँड्स आमची वाट पाहत आहेत. पण अकाउंट्सचा ऍक्सेस नसल्याने काम पूर्ण करता येत नाही,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रसाद आणि दीपिका यांचा डिजिटल प्रवास ‘UIC Your Indian Consumer’ या युट्युब चॅनलपासून सुरू झाला. ग्राहक हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेले हे चॅनल आज 12 लाखांहून अधिक सबस्क्राइबर्ससह मराठी युट्युब क्षेत्रातील महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे. सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर परखड मत मांडणारी ही जोडी डिजिटल माध्यमात सक्रिय राहिली आहे.
याशिवाय ‘प्रसिका’ या नावाने त्यांनी खाद्यविषयक आणि कौटुंबिक स्वरूपाचा हलका-फुलका कंटेंट सादर केला. ‘लंच विथ प्रसिका’सारख्या उपक्रमांतून विविध देशांतील पदार्थ घरगुती पद्धतीने सादर करत त्यांनी खवय्यांच्या मनात वेगळी जागा निर्माण केली.
अलीकडेच ‘सानवी वेदपाठक’ या नावाने त्यांनी एक नवीन चॅनल सुरू केले होते, ज्यावर एआय जनरेटेड व्हिडीओ पोस्ट करण्यात येत होते. त्या व्हिडीओंच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ते एआयच्या माध्यमातून तयार केल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे अकाउंट्स सस्पेंड होण्यामागे नेमके कोणते कारण आहे, याबाबत सध्या विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
दरम्यान, संबंधित प्लॅटफॉर्मकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही. प्रसाद आणि दीपिका यांनी अकाउंट्स पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू केली असून, चाहत्यांनीही सोशल मीडियावर त्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय घडते आणि त्यांची अकाउंट्स पुन्हा सुरू होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.