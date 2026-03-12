आता प्रेक्षकांसाठी मोठा ट्विस्ट! ‘धुरंधर 2’मध्ये लोकप्रिय अभिनेत्रीची एन्ट्री

दिग्दर्शक Aditya Dhar यांचा ‘धुरंधर’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरल्यानंतर त्याच्या सिक्वल ‘धुरंधर २’ (Dhurandhar: The Revenge) बाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे – बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री Yami Gautam सिनेमात झळकणार असून तिच्या एन्ट्रीने कथेला नवं वळण मिळणार आहे.
यामी गौतम या चित्रपटात महत्त्वाच्या ‘कॅमिओ’ भूमिकेत दिसणार आहेत. जरी भूमिका थोडी असली, तरी ती कथानकात निर्णायक ठरणार आहे. अभिनेत्रीने या भूमिकेसाठी सुमारे पाच दिवस शूटिंग पूर्ण केले असून तिची भूमिका ॲक्शन सीनने परिपूर्ण आहे, जी प्रेक्षकांना थक्क करेल. विशेषतः सिनेमातील एका महत्वाच्या हॉस्पिटल सीनमध्ये यामी दिसणार असून तिच्या एन्ट्रीमुळे रणवीर सिंगने साकारलेल्या हमजा अलीच्या पात्राचा नवा पैलू प्रेक्षकांसमोर येईल.
यामी गौतम आणि दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी यापूर्वी ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक’ सारख्या सुपरहिट चित्रपटात एकत्र काम केले आहे. आता ‘धुरंधर २’ च्या निमित्ताने ही जोडी पुन्हा पडद्यावर आपली जादू दाखवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. यामीने एका मुलाखतीत सांगितले की, आदित्यने लिहिलेली कथा इतकी जबरदस्त आहे की तिला स्वतःला या चित्रपटात मोठी भूमिका करण्याची इच्छा झाली. तिने चित्रपट पाहिल्यानंतर खूपच प्रभावित झाल्याचेही स्पष्ट केले.
‘धुरंधर 2’ मध्ये रणवीर सिंह मुख्य भूमिकेत आहे. त्याच्यासोबत Sanjay Dutt, R. Madhavan, Arjun Rampal आणि Akshay Khanna यांसारखे दिग्गज कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. यामी गौतमच्या एन्ट्रीमुळे सिनेमाची रंगत अधिकच वाढणार असून कथेत थरार, ट्विस्ट आणि ऍक्शन या सर्वांचा समावेश होणार आहे.
चित्रपटाच्या कथेत यामीची भूमिका कॅरेक्टरच्या विकासासाठी महत्त्वाची असून तिच्या उपस्थितीमुळे रणवीर सिंगच्या पात्राच्या संघर्ष आणि निर्णयांमध्ये नवीन टर्न येईल. यामीच्या सिनेमातील हाय-व्होल्टेज ॲक्शन आणि दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना आनंद मिळेल, असा अंदाज आहे.
‘धुरंधर 2’ 19 मार्च 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. चित्रपटाची स्टारकास्ट, कथानकातील ट्विस्ट आणि यामी गौतमची एन्ट्री पाहून प्रेक्षकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये चित्रपटाबाबत चर्चेचा मोठा गदारोळ उडालेला आहे, आणि ट्रेलरच्या प्रतीक्षेत सर्वांचे लक्ष सिनेमाकडे लागले आहे.