रोहित शेट्टीच्या घराबाहेरच्या गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट! मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात सांगितलं, 'लॉरेन्स बिष्णोईचा भाऊ...'

मुंबई: प्रसिद्ध दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणाने पुन्हा एकदा चित्रपटसृष्टी आणि मुंबईतील सुरक्षा विषयातील चर्चा जागवली आहे. या घटनेत अनेक धागेदोरे समोर येत असून, मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत 13 आरोपींना अटक केली आहे. तसेच, बिष्णोई गँगचा सदस्य शुभम लोणकर यांनी भाजप आणि काँग्रेस आमदारांना दिलेल्या धमक्यांवर सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, या प्रकरणात एनआयएने अनमोल बिष्णोईला अटक केली असून, चौकशीसाठी त्याला मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात आणण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. मुंबईतील हत्या, गोळीबार आणि धमक्यांच्या प्रकरणांमध्ये कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिष्णोईचा भाऊ अनमोल बिष्णोई सध्या वाँटेड आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे विनंती केली आहे की त्याला चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे.
विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला असता, काही सदस्यांनी मुंबईत पुन्हा गँगवॉरचा धोका निर्माण झाल्याचा आरोप केला. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, 'मुंबई पोलीस सर्व प्रकरणांचा गांभीर्याने तपास करत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये अनमोल बिष्णोई वाँटेड आहे, त्यामुळे त्याला मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. आमची विनंती मान्य होईल अशी आशा आहे. रोहित शेट्टीच्या घरावर झालेल्या हल्ल्यामुळे चित्रपट कलाकारांनी घाबरू नये.'
फडणवीसांनी पुढे सांगितले की, या घटनेतील आरोपी शुभम लोणकर हा बिष्णोई गँगसाठी काम करतो. त्याच्या भावाला आधीच अटक झाली असून, देशबाहेर असलेल्या शुभमलाही लवकरच अटक केली जाईल.
मुंबईत सेलिब्रिटींना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केलं जात असल्याच्या प्रश्नावर शिवसेना ठाकरे गटाचे विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी विचारले. त्यावर फडणवीस म्हणाले, 'मी कलाकारांना आवाहन करतो की त्यांनी घाबरू नये. मुंबईत गँगवॉर वाढू देणार नाही. सेलिब्रिटींना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवली जात आहे.'
फडणवीसांनी विधान परिषदेत आणखी सांगितले की, 'शुभम लोणकर हा महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्याने यापूर्वी काँग्रेसच्या एका आमदाराला धमकी दिली होती आणि आता भाजपच्या एका आमदाराला. तो परदेशातून फोन करून धमक्या देतो. एनआयएने अनमोल बिष्णोईला अटक केली असून, आम्ही त्याच्या कोठडीची मागणी केली आहे. एनआयएची कोठडी संपताच आम्हाला त्याचा ताबा मिळेल, कारण मुंबईतील अनेक प्रकरणांमध्ये तो वाँटेड आहे.'
तांत्रिक तपास, पोलिसांची चौकशी आणि केंद्र-राज्य प्रशासनातील समन्वय यामुळे आता प्रकरणावर लक्ष केंद्रीत केले गेले आहे. मुंबईत चित्रपट कलाकारांची सुरक्षा, गँगवॉर प्रकरणे आणि गुन्हेगारीत वाढ होण्याच्या भीतीमुळे प्रशासन सजग झाले आहे.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईत घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे कलाकारांनी घाबरून न जाणे महत्वाचे आहे. त्यांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवून सुरक्षित राहण्याचे आवाहन केले. प्रकरणातील आरोपींविरोधात पोलिस तपास सुरू असून, भविष्यात इतर तळमळीनेही आरोपींची अटक केली जाईल.
ही घटना मुंबईत चित्रपटसृष्टी आणि सुरक्षा यावर सरकारचे लक्ष केंद्रीत करते आणि आगामी काळात गँगवॉर आणि सेलिब्रिटी धमक्यांविरोधात कडक कारवाई होणार असल्याचे संकेत देतो.