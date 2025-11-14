धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीबाबत मोठी अपडेट; सलमान खान भावुक होऊन म्हणाला, 'मला आशा आहे की…'

अभिनेते धर्मेंद्र गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृतीच्या कारणास्तव चर्चेत आहेत. तब्येत नाजूक असल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी देओल कुटुंबाने धर्मेंद्र यांच्यावर घरीच उपचार करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. सध्या धर्मेंद्र यांच्यावर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली घरीच उपचार सुरू आहेत.
धर्मेंद्र यांची प्रकृती कशी आहे, याबाबत पहिल्यांदाच बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने मीडियाशी संवाद साधला. सलमान सध्या 'दबंग टूर' निमित्त कतारमध्ये आहेत. एका पत्रकाराने त्यांना विचारले की, त्यांच्या आयुष्यातील प्रेरणादायी व्यक्ती कोण आहे? सलमान भावूक झाले आणि म्हणाले, 'माझ्या आयुष्यात एकच व्यक्ती आहे, ती म्हणजे धर्मेंद्र जी. ते माझे वडील आहेत. हीच एक गोष्ट आहे, ज्यामुळे मी त्यांच्यावर खूप प्रेम करतो. मला आशा आहे की ते लवकर बरे होतील.'
धर्मेंद्र जेव्हा रुग्णालयात दाखल झाले, तेव्हा त्यांना भेटायला जाणारा पहिला व्यक्ती सलमान खान होते. धर्मेंद्र सलमानला आपल्या मुलासारखा मानतात आणि या भेटीने त्यांच्यामध्ये आणखी जवळीक निर्माण झाली. याशिवाय धर्मेंद्र यांनी भविष्यात त्यांच्या बायोपिकमध्ये सलमान काम करावे, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. धर्मेंद्र यांच्यावर उपचार करणारे डॉ. प्रतित समदानी यांनी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, 'धर्मेंद्र यांचे दोन्ही मुलं सनी आणि बॉबी देओल आणि पत्नी प्रकाश कौर यांची इच्छा होती की धर्मेंद्र घरी परतावेत आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवावा. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला.'
डॉ. समदानी पुढे म्हणाले, 'धर्मेंद्र यांनी आपल्या आयुष्याचा मोठा भाग आपल्या घरी घालवला आहे. त्यामुळे त्यांना कुटुंबासोबत राहणे आणि घरच्या वातावरणात उपचार घेणे अधिक फायदेशीर ठरेल.' सध्या धर्मेंद्र यांची प्रकृती हळूहळू सुधारत आहे. त्यांच्या तब्येतीची काळजी घेण्यासाठी संपूर्ण कुटुंब सतत लक्ष ठेवत आहे. सलमान खानसारख्या जवळच्या मित्राने त्यांच्या प्रकृतीबद्दल विचारले आणि भावनिक संवाद साधल्याने धर्मेंद्र यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. यामुळे चाहत्यांनाही दिलासा मिळाला आहे की, धर्मेंद्र लवकर बरे होतील आणि घरी आराम करत आहेत.
धर्मेंद्र यांचा रुग्णालयातील अनुभव आणि घरी परतण्याचा निर्णय त्यांच्या कुटुंबासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. त्यांच्या सुमधुर आणि प्रेमळ वातावरणामुळे उपचार जलद होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या घरी सुसज्ज सुविधा आणि डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू असल्याने पुढील दिवसांत ते लवकरच पूर्ण बरे होतील, अशी अपेक्षा आहे. सलमान खान यांनीही या प्रसंगी स्पष्ट केले की, 'धर्मेंद्र माझ्यासाठी फक्त अभिनेते नाहीत; ते माझ्यासाठी कुटुंबासारखे आहेत. माझ्या प्रार्थना आणि आशा फक्त त्यांच्यासाठी आहेत.' सध्या त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत राहणे, प्रेम आणि काळजी घेणे, हेच धर्मेंद्र यांच्यासाठी सर्वोत्तम ठरत आहे. चाहत्यांसाठी ही एक मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे की, अभिनेते धर्मेंद्र घरी आराम करत असून त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस सुधारत आहे.
