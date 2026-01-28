English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • माझा देव चोरला! आईबाबांनंतर हा धक्का सूरज चव्हाणसाठी अतिशय भयंकर ठरला

'माझा देव चोरला!' आईबाबांनंतर हा धक्का सूरज चव्हाणसाठी अतिशय भयंकर ठरला

Terrible shock for Suraj Chavan : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर बिग बॉस मराठी 5चा विजेता सूरज चव्हाण पूर्णपणे कोलमडला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 28, 2026, 03:43 PM IST
'माझा देव चोरला!' आईबाबांनंतर हा धक्का सूरज चव्हाणसाठी अतिशय भयंकर ठरला

Suraj Chavan on Ajit Pawar Death: आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात अजित पवारांसह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला. विमान बारामतीजवळील शेतात कोसळल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. अपघाताचे कारण तांत्रिक बिघाड असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे, मात्र अधिकृत तपास सुरू आहे. अजित पवार हे राज्यातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचणारे प्रभावी नेते होते. त्यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रात आणि समाजात भरून न येणारी हानी झाली आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी मोठ्या काळासाठी सांभाळली, सहकार, ऊर्जा, जलसंपदा, अर्थ आणि नियोजन या क्षेत्रात ठळक कामगिरी केली.

Add Zee News as a Preferred Source

बिग बॉस मराठी 5 विजेता सूरज चव्हाण आणि अजित दादांचं खास नातं

बिग बॉस मराठी 5 चा विजेता सुरज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्यात खास नातं होते. सूरजचं घर बांधण्यापासून ते पूर्ण झाल्यानंतर पाहणी आणि घराच्या चाव्या देण्यापर्यंत अजित दादांनी स्वतः लक्ष ठेवले. सूरज अजित दादांना देव म्हणतो आणि सांगतो की, 'दादांनी माझ्यासाठी जे केलं, ते मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही.' सुरजने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. त्यांनी पोस्टसह "माझा आनंद हरपला" हे गाणं लावले आहे. पोस्टमध्ये सूरजने लिहिले

'मित्रांनो, माझा देव चोरला आज. मला अजिबात विश्वास होत नाही की आपले लाडके कार्यसम्राट अजित दादा आपल्यात नाहीत. माझ्यासारख्या गरीब मुलाला त्यांनी सोन्यासारखं घर दिलं, काळजी घेतली आणि नवीन आयुष्य मिळवून दिलं. अजित दादांसारखा देव माणूस या जगात नाही... मला खूप वाईट वाटत आहे, खूप दुःख होत आहे. माझ्या आई-बाबांनंतर अजित दादांनी माझ्यासाठी जे केलं, ते मी आयुष्यभर आठवणीसाठी ठेवेन'

बिग बॉस जिंकल्यानंतरची भेट आणि घर बांधण्याचा वादा

सुरजने बिग बॉस मराठी 5 जिंकल्यानंतर अजित पवार यांच्याकडे भेटीसाठी गेलं. ट्रॉफी घेऊन दादांच्या भेटीला गेला असताना, दादांनी त्याला घर बांधून देण्याचं आश्वासन दिलं. काही महिन्यांतच दादांनी हे वचन पूर्ण करून सूरजला आलिशान घर दिलं आणि स्वतःच घराच्या चाव्या त्याच्या हातात दिल्या. घर पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी सूरजशी संवाद साधला आणि त्याला पुढच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. या भेटीचे फोटो दादांनी सोशल मीडियावर शेअर केले होते, जेव्हा सूरजने घरात प्रवेश केला.

राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव

अजित पवार हे महाराष्ट्रातील कुशल प्रशासक, जनतेशी जवळचे राजकारणी आणि प्रभावी नेता होते. त्यांनी बारामती विधानसभा मतदारसंघातून सलग आमदार म्हणून कार्य केले आणि राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठसा उमटवला. त्यांच्या अकाली निधनामुळे राजकीय क्षेत्रात रिकामी जागा निर्माण झाली आहे, तसेच सामान्य नागरिकांमध्येही शोककळा पसरली आहे. अजित पवार यांचे निधन फक्त राजकारणापुरतं मर्यादित नाही, तर मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकार आणि सामान्य जनतेसाठीही भावनिक धक्का ठरला आहे. अनेक कलाकारांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे.
प्रशासनाची कार्यवाही

सध्या प्रशासन, डीजीसीए आणि आपत्ती निवारण दल अपघाताची कारणे तपासत आहेत. अधिकृत अहवाल लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. राज्यभरात शोककळा असून, अजित पवारांच्या अकाली निधनाने निर्माण झालेली रिकामी जागा भरून न येण्यासारखी आहे, अशी अनेक राजकीय विश्लेषकांची मते आहेत.

हेसुद्धा वाचा : 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Ajit pawarSuraj ChavanBaramati plane crashMaharashtra NewsDeputy Chief minister

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या अपघात विमानाच्या सह-वैमानिक, 25व्या वर्षी व...

महाराष्ट्र बातम्या