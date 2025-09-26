English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अनेकजण म्हणतात की हास्य हे कोणत्याही आजारावर सर्वोत्तम उपचार आहे. हे अनेकदा खरे देखील झालं आहे. अशातच आज आम्ही तुम्हाला अशा एका चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत जो सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तुम्हाला हसायला भाग पाडतो.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 26, 2025, 02:40 PM IST
प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खळखळून हसवणारा कॉमेडी चित्रपट, 20 वर्षांपासून प्रेक्षकांचा आवडता, ठरला होता सुपरहिट

Biggest Blockbuster Comedy Film: इंडस्ट्रीमध्ये अनेक कॉमेडी चित्रपट दरवर्षी प्रदर्शित होत असतात. प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणं हे कॉमेडी चित्रपटांचं खरं यश असतं. चांगली कॉमेडी तीच मानली जाते ज्यात कलाकारांचे टायमिंग आणि दमदार कथा एकत्रितपणे प्रेक्षकांना हसवून लोटपोट करतात. मोठे कलाकार जेव्हा एकत्र येतात आणि त्यांची कॉमिक अदा दाखवतात तेव्हा त्या चित्रपटाचा आनंद प्रेक्षकांना अनेक वर्षं लक्षात राहतो.

अशाच एका भन्नाट कॉमेडी चित्रपटाबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. जो आजही लाखो चाहत्यांच्या फेव्हरेट यादीमध्ये आहे. या चित्रपटाचा प्रत्येक सीन प्रेक्षकांना खळखळून हसायला भाग पाडतो. आजपासून तब्बल 20 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला होता.

हा चित्रपट 2005 साली प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचे नाव होते ‘नो एंट्री’. अनीस बज्मी दिग्दर्शित आणि बोनी कपूर निर्मित या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवली होती. हा चित्रपट मूळात तमिळ चित्रपट चार्ली चैपलिनचा हिंदी रिमेक होता. पण त्याच्या खास अंदाजाने हिंदी प्रेक्षकांची मनं जिंकली.

कलाकारांची कमाल

या चित्रपटात अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन खान, बिपाशा बसू, लारा दत्ता, ईशा देओल आणि सेलिना जेटली यांसारखे मोठे कलाकार एकत्र आले होते. अनिल कपूरचा कॉमिक टायमिंग, सलमान खानचा करिश्मा आणि फरदीन खानची निरागसता यांनी चित्रपटाला अविस्मरणीय केलं.

 या चित्रपटाची कथा तीन मित्रांभोवती फिरते. किशन, प्रेम आणि सनी. किशन पत्नी काजलला घाबरतो, प्रेम आपली पत्नी पूजाशी निष्ठावान राहत नाही आणि सनी त्याच्या गर्लफ्रेंड संजनाशी लग्नाचे स्वप्न पाहतो. खरी गंमत तेव्हा सुरू होते जेव्हा प्रेम, किशनची मदत करण्यासाठी बॉबी नावाच्या मुलीलामध्ये आणतो आणि गैरसमजांच्या मालिकेतून सगळं काही गुंतागुंतीचं होतं.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

या चित्रपटातील प्रत्येक डायलॉग, प्रत्येक प्रसंग प्रेक्षकांना हसवून लोटपोट करतो. या चित्रपटाने त्या काळात प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं आणि समीक्षकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळवला. IMDb वर या चित्रपटाला 6.6/10 अशी रेटिंग मिळाली आहे.

चित्रपटाचे बजेट जवळपास 20 कोटी रुपये होते. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 74 कोटींची कमाई केली. त्या वर्षी अक्षयकुमारचा 'हेरा फेरी' प्रदर्शित झाला होता. पण त्यानंतर कॉमेडी चित्रपटाच्या यादीत 'नो एंट्री' दुसऱ्या क्रमांकावर ठरला.

