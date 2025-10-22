English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मध्ये बिल गेट्स? मालिकेचा हा भाग जगभरात चर्चेत...

Bill Gates And Smruti Irani: स्मृती इराणी यांच्या 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' या मलिकेमध्ये चक्क बिल गेट्स करतील अभिनय, जाणून घ्या नेमकं काय असेल या एपिसोडमध्ये आणि केव्हा होतील प्रदर्शित?  

Updated: Oct 22, 2025, 03:44 PM IST
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मध्ये बिल गेट्स? मालिकेचा हा भाग जगभरात चर्चेत...
(photo credit - Social Media)

Bill Gates In Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: भारतीय टीव्हीवरील सर्वात लोकप्रिय मालिकांपैकी एक असलेली  मालिका ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ आता एक वेगळच वळण घेणार आहे.  या मालिकेत उद्योगपती बिल गेट्स दिसणार असून ही मालिका गेल्या सिजनप्रमाणेच मनोरंजक ठरत आहे. या मालिकेने सुरु झाल्यापासूनच प्रेक्षकांची मने जिकली आहेत. कधी तुलसी आणि मिहीरच्या नाट्यमय नात्याने तर कधी पर्वतीच्या केमिओेने ही मालिका दिवसेंदिवस रंगतच चालली आहे. अशातच आता उद्योगपती बिल गेट्स या मालिकेत सहभकागी होणार आहेत.

बिल गेट्सचा केमिओ
या मालिकेच्या खास एपिसोडमध्ये जगप्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स दिसणार आहेत! होय, ऐकून आश्चर्य वाटेल पण हे खरे आहे. बिल गेट्स यांचा हा एपिसोड फक्त मनोरंजनासाठी नाही, तर आरोग्य जागरूकतेचा संदेश देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मालिकेची प्रमुख अभिनेत्री स्मृती इराणी (तुलसी विराणी) स्वतः या उपक्रमाशी थेट जोडल्या गेल्या आहेत.

या भागाचा मुख्य विषय आहे?
24 आणि 25 ऑक्टोबरला दोन भागात प्रसारित होणाऱ्या या एपिसोडमध्ये बिल गेट्स व्हिडिओ कॉलद्वारे दिसतील. या विषेश भागामध्ये गर्भवती महिलांचे आरोग्य, नवजात बाळांची काळजी आणि मातृत्वाचा सन्मानाचा संदेश दिला जाणार आहे. बिल गेट्स यांच्या ‘बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ नेहमीच या विषयांवर जनजागृती करण्याचे काम करत असल्याने, त्यांचा या मालिकेत सहभाग हा एक मोठा पाऊल मानला जात आहे. 

स्मृती इराणी काय म्हणाल्या? 
स्मृती इराणी म्हणाल्या, “आपण फक्त कौटुंबिक नाट्य भांडणे दाखवून चालत नाही. मालिकांमधून समाजालाही काहीतरी शिकता यायला हवे, संदेश मिळाला पहिजे.” त्यामुळे त्यांनी या भागात आरोग्य आणि जागरूकतेचा सुंदर संगम घडवून आणला आहे.

हा एपिसोड केवळ भावनिकच नाही, तर प्रेरणादायी आणि विचार करायला लावणारा असेल. मालिकेतील तुलसी आणि बिल गेट्स यांचा संवाद, त्यांच्या सामाजिक संदेशांसोबत प्रेक्षकांना एक नवा विचार देईल, की मनोरंजनाच्या माध्यमातूनही समाजात बदल घडवता येतो.

टीव्हीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रयोग होत आहे, जिथे एका लोकप्रिय मालिकेत जगातील सर्वात मोठ्या समाजसेवकाचा सहभाग दिसणार आहे. त्यामुळे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ चे हे भाग चुकवू नका!

