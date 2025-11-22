English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चाहत्याने गर्दीत 'या' अभिनेत्रीचे फाडले होते कपडे, इंडस्ट्रीमध्ये रेखाची सौतन म्हणून ओळखली जायची

Bollywood Actress: बॉलिवूडमधील या अभिनेत्रीच्या सौंदर्याचे होते लाखो चाहते. कधी तिला म्हटलं जात होतं रेखाची सौतन.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 03:37 PM IST
चाहत्याने गर्दीत 'या' अभिनेत्रीचे फाडले होते कपडे, इंडस्ट्रीमध्ये रेखाची सौतन म्हणून ओळखली जायची

Bollywood Actress:  फिल्म इंडस्ट्रीत अनेक कलाकार संघर्ष करून नाव कमवतात, मात्र काही कलाकारांना सुरुवातीपासूनच मोठ्या दिग्गजांसोबत काम करण्याची सुवर्णसंधी लाभते. अशाच कलाकारांपैकी एक नाव म्हणजे अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी. 70 आणि 80 च्या दशकात बिंदिया हे बॉलिवूडमधील एक अत्यंत लोकप्रिय नाव होते. त्यांच्या सौंदर्य, अभिनय आणि निरागस व्यक्तिमत्त्वाने त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले.

Add Zee News as a Preferred Source

बिंदियाने आपल्या काळात अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले. ‘गोलमाल’, ‘खट्टा मीठा’, ‘शान’ आणि ‘दादा’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांना घराघरात पोहोचवले. फक्त 14 व्या वर्षी त्या ‘फिल्मफेयर’च्या कव्हरवर झळकल्या आणि त्यानंतर जवळपास प्रत्येक निर्माता-दिग्दर्शक त्यांना आपल्या चित्रपटात घेण्यासाठी आतुर होऊन बसला.

मात्र, जसा त्यांचा फिल्मी प्रवास तेजीत होता, तशीच त्यांची वैयक्तिक जीवनातील धावपळही वाढत गेली. करिअरपेक्षा जास्त त्या त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत राहू लागल्या.

पहिलं लग्न

चित्रपटात काम करत असताना बिंदियाची भेट अभिनेता विनोद मेहरा यांच्याशी झाली. ओळख मैत्रीत बदलली आणि त्यातूनच प्रेमाचा जन्म झाला. कुटुंबाची इच्छा नसताना दोघांनी घरातून पळून जाऊन लग्न केले. तेव्हा बिंदिया अवघ्या 18 वर्षांच्या होत्या.

मात्र, हे नातं फार काळ टिकू शकलं नाही. अवघ्या एका वर्षात दोघांमध्ये दुरावा आला आणि शेवटी त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. विनोद मेहरा यांचे नाव त्या काळात अभिनेत्री रेखा यांच्यासोबतही जोडले गेले होते, इतकंच नव्हे तर गुपचूप लग्नाचीही चर्चा रंगली होती.

दुसरं लग्न 

विनोद मेहरापासून वेगळं झाल्यानंतर बिंदियाच्या आयुष्यात दिग्दर्शक जेपी दत्ता आले. जेपी दत्ता बिंदियापेक्षा तब्बल 12 वर्षांनी मोठे होते. त्यामुळे बिंदियाच्या कुटुंबीयांनी या नात्याला कडाडून विरोध केला.

मात्र, बिंदिया प्रेमात इतक्या गुंतल्या होत्या की त्यांनी पुन्हा एकदा घरातून पळून जाऊन लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. अखेर दोघांनी विवाह केला आणि काही काळानंतर बिंदियाने अभिनय क्षेत्राला पूर्णविराम देत कुटुंबाला प्राधान्य दिले.

गर्दीतून गाउन खेचला गेला

बिंदिया गोस्वामींबद्दल आणखी एक घटना आजही चर्चेत आहे. 80 च्या दशकात त्या लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करत होत्या. त्या त्यांच्या चित्रपट ‘टक्कर’च्या प्रीमियरसाठी कोलकात्याला पोहोचल्या होत्या. त्यांना पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमा झाली. त्या दिवशी बिंदियाने लेस असलेला वेलवेट गाउन घातला होता. गर्दीमधून पुढे जात असताना अचानक कुणीतरी त्यांच्या गाउनचा मागचा भाग ओढला. 

गाउन फाटला आणि त्यांची पाठ उघडी पडली. त्या क्षणी बिंदिया घाबरून गेल्या. सुदैवाने त्यांची बहीण तिथेच होती, तिने लगेच त्यांना झाकून सुरक्षित ठिकाणी नेले. ही घटना स्वतः बिंदियाने ‘फिल्मफेयर’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितली होती.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Bindiya Goswamivinod mehraJp duttaBindiya Goswami NewsBindiya Goswami Movies

इतर बातम्या

मुंबईकरांसाठी Good News! आणखी एक Underground मेट्रो मिळणार,...

मुंबई बातम्या