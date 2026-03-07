9 वर्षे देत राहिला ऑडिशन अखेर 'गंगूबाई काठियावाडी'तून मिळाली ओळख; कारमधील बोल्ड सीनच्या रंगलेल्या चर्चा

Shantanu Maheshwari: 'गंगूबाई काठियावाडी' या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर लक्ष वेधून घेणारा अभिनेता 'शांतनु महेश्वरी' सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे. टेलिव्हिजन आणि डान्स रिअॅलिटी शोमधून प्रेक्षकांच्या ओळखीचा झालेला हा कलाकार आज चित्रपटसृष्टीतही आपली जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 'आलिया भट्ट'सोबत काम करण्याची संधी मिळाल्यानंतर त्याच्या प्रवासाबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. पण या यशामागे जवळपास 9 वर्षांची प्रतीक्षा आणि अनेक नकार दडलेले आहेत. अनेक ऑडिशन, अपयश आणि संघर्षातून 'शांतनु महेश्वरी'ने स्वतःला टिकवून ठेवले आहे. त्याच्या या प्रवासाबद्दल तो आता खुलून बोलताना दिसतो.
टेलिव्हिजन मालिकांमधून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या 'शांतनु महेश्वरी'ने छोट्या पडद्यावर स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली. अभिनयासोबतच तो उत्कृष्ट डान्सरसुद्धा आहे आणि अनेक डान्स रिअॅलिटी शोमध्ये त्याने भाग घेतला आहे. याच अनुभवामुळे त्याला प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रियता मिळाली.
मात्र चित्रपटांमध्ये संधी मिळवणे त्याच्यासाठी सोपे नव्हते. जवळपास 9 वर्षे तो सतत फिल्म ऑडिशन देत होता. या काळात त्याला अनेक वेळा नकार मिळाला. काही ठिकाणी त्याला “टीव्ही अभिनेता” असा टॅग देत बाजूला करण्यात आले.
ऑडिशनच्या अनुभवाबद्दल बोलताना 'शांतनु महेश्वरी' म्हणतो, “जेव्हा मी ऑडिशनला जात होतो, तेव्हा लोक म्हणायचे की तुम्ही टीव्हीसारखी अॅक्टिंग करत आहात. मात्र मला हे समजत नव्हतं, कारण अॅक्टिंग म्हणजे अॅक्टिंगच असते. ती कोणत्याही माध्यमात असो.”
तो पुढे सांगतो की, "एकतर मी बरोबर करत असेन किंवा चूक, पण टीव्ही आणि फिल्मसारख्या अॅक्टिंगचा हा टॅग मला समजत नाही.” त्यामुळे काही वेळा तो ऑडिशन देण्यापूर्वीच आपण टीव्हीमधून आलो आहोत हे सांगत असे. कारण नंतर गैरसमज होऊ नयेत, असे त्याला वाटत होते.
अनेक वेळा नकार मिळाल्यानंतरही 'शांतनु महेश्वरी'ने हार मानली नाही. तो सांगतो, “रिजेक्शन तो वैसे बहुत होते रहे हैं. कई ब्रेकडाउन मोमंट्स रहे हैं. लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी.” या काळात त्याच्या कुटुंबाने त्याला सतत साथ दिली.
तो पुढे म्हणतो, “मेरे परिवार का लगातार सपोर्ट रहा है. उन्होंने कभी मुझे टूटने नहीं दिया.” मोठ्या शोचा भाग असूनही आणि देशाचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतरही काम मिळण्यात अडचणी येत असल्याची खंत त्याने व्यक्त केली.
'गंगूबाई काठियावाडी'मधून 'संजय लीला भन्साली' यांच्या प्रॉडक्शनमध्ये काम करण्याची संधी मिळणे त्याच्यासाठी खास ठरले. या अनुभवाबद्दल तो सांगतो की, त्याने कधीच असा विचार केला नव्हता की भन्सालींसोबत काम करण्याची संधी मिळेल.
भविष्यातील योजनांबद्दल बोलताना 'शांतनु महेश्वरी' म्हणतो, “मला तर असिस्टंट बनावं लागलं तरी मी त्यासाठीही तयार होईन.” पुढे तो वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त करतो आणि चांगल्या कथांचा भाग होण्याची त्याची इच्छा असल्याचेही सांगतो.