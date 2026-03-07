English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • 9 वर्षे देत राहिला ऑडिशन अखेर गंगूबाई काठियावाडीतून मिळाली ओळख; कारमधील बोल्ड सीनच्या रंगलेल्या चर्चा

9 वर्षे देत राहिला ऑडिशन अखेर 'गंगूबाई काठियावाडी'तून मिळाली ओळख; कारमधील बोल्ड सीनच्या रंगलेल्या चर्चा

Gangubai Kathiawadi Fame Actor: आलिया भटच्या दमदार अभिनयाने नटलेल्या गंगूबाई काठिवाडी चित्रपटाने सिनेसृष्टीला एका नव्याच चॉकलेट बॉयची ओळख करुन दिली. हा अभिनेता आज त्याचा 34वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आज तो एक उत्कृष्ट अभिनेता म्हणून नावारुपाला आला असला तरी त्याने कधीकाळी बऱ्याच अडचणींचा सामना केला आहे.

प्रिती वेद | Updated: Mar 7, 2026, 01:35 PM IST
9 वर्षे देत राहिला ऑडिशन अखेर 'गंगूबाई काठियावाडी'तून मिळाली ओळख; कारमधील बोल्ड सीनच्या रंगलेल्या चर्चा
(photo Credit- Social Media)

Shantanu Maheshwari: 'गंगूबाई काठियावाडी' या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर लक्ष वेधून घेणारा अभिनेता 'शांतनु महेश्वरी' सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे. टेलिव्हिजन आणि डान्स रिअॅलिटी शोमधून प्रेक्षकांच्या ओळखीचा झालेला हा कलाकार आज चित्रपटसृष्टीतही आपली जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 'आलिया भट्ट'सोबत काम करण्याची संधी मिळाल्यानंतर त्याच्या प्रवासाबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. पण या यशामागे जवळपास 9 वर्षांची प्रतीक्षा आणि अनेक नकार दडलेले आहेत. अनेक ऑडिशन, अपयश आणि संघर्षातून 'शांतनु महेश्वरी'ने स्वतःला टिकवून ठेवले आहे. त्याच्या या प्रवासाबद्दल तो आता खुलून बोलताना दिसतो.

Add Zee News as a Preferred Source

टेलिव्हिजनमधून सुरू झालेला प्रवास

टेलिव्हिजन मालिकांमधून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या 'शांतनु महेश्वरी'ने छोट्या पडद्यावर स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली. अभिनयासोबतच तो उत्कृष्ट डान्सरसुद्धा आहे आणि अनेक डान्स रिअॅलिटी शोमध्ये त्याने भाग घेतला आहे. याच अनुभवामुळे त्याला प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रियता मिळाली.

मात्र चित्रपटांमध्ये संधी मिळवणे त्याच्यासाठी सोपे नव्हते. जवळपास 9 वर्षे तो सतत फिल्म ऑडिशन देत होता. या काळात त्याला अनेक वेळा नकार मिळाला. काही ठिकाणी त्याला “टीव्ही अभिनेता” असा टॅग देत बाजूला करण्यात आले.

ऑडिशनच्या अनुभवाबद्दल बोलताना 'शांतनु महेश्वरी' म्हणतो, “जेव्हा मी ऑडिशनला जात होतो, तेव्हा लोक म्हणायचे की तुम्ही टीव्हीसारखी अॅक्टिंग करत आहात. मात्र मला हे समजत नव्हतं, कारण अॅक्टिंग म्हणजे अॅक्टिंगच असते. ती कोणत्याही माध्यमात असो.”

तो पुढे सांगतो की, "एकतर मी बरोबर करत असेन किंवा चूक, पण टीव्ही आणि फिल्मसारख्या अॅक्टिंगचा हा टॅग मला समजत नाही.” त्यामुळे काही वेळा तो ऑडिशन देण्यापूर्वीच आपण टीव्हीमधून आलो आहोत हे सांगत असे. कारण नंतर गैरसमज होऊ नयेत, असे त्याला वाटत होते.

संघर्षाच्या काळात कुटुंबाचा आधार

अनेक वेळा नकार मिळाल्यानंतरही 'शांतनु महेश्वरी'ने हार मानली नाही. तो सांगतो, “रिजेक्शन तो वैसे बहुत होते रहे हैं. कई ब्रेकडाउन मोमंट्स रहे हैं. लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी.” या काळात त्याच्या कुटुंबाने त्याला सतत साथ दिली.

तो पुढे म्हणतो, “मेरे परिवार का लगातार सपोर्ट रहा है. उन्होंने कभी मुझे टूटने नहीं दिया.” मोठ्या शोचा भाग असूनही आणि देशाचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतरही काम मिळण्यात अडचणी येत असल्याची खंत त्याने व्यक्त केली.

हे ही वाचा: हार्दीक पांड्याचा मुलगा आणि गर्लफ्रेंडची मॅचला एकत्र हजेरी! फोटो पाहून अभिनेत्रीचं केलेलं वक्तव्य चर्चेत

‘भन्साली’सोबत काम करण्याची संधी

'गंगूबाई काठियावाडी'मधून 'संजय लीला भन्साली' यांच्या प्रॉडक्शनमध्ये काम करण्याची संधी मिळणे त्याच्यासाठी खास ठरले. या अनुभवाबद्दल तो सांगतो की, त्याने कधीच असा विचार केला नव्हता की भन्सालींसोबत काम करण्याची संधी मिळेल.

भविष्यातील योजनांबद्दल बोलताना 'शांतनु महेश्वरी' म्हणतो, “मला तर असिस्टंट बनावं लागलं तरी मी त्यासाठीही तयार होईन.” पुढे तो वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त करतो आणि चांगल्या कथांचा भाग होण्याची त्याची इच्छा असल्याचेही सांगतो.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Shantanu MaheshwariGangubai KathiawadiAlia BhattSanjay Leela Bhansali

इतर बातम्या

एका बॉलिवूड अभिनेत्रीमुळे अल्लू अर्जुन आणि रामचरण यांच्यात...

मनोरंजन