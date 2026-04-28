  Birthday Special: 21 व्या वर्षी लग्न करणाऱ्या शर्मन जोशीच्या सासऱ्यांचं नाव पाहून बसेल धक्का; करीनाही त्याची नातेवाईक

Birthday Special: 21 व्या वर्षी लग्न करणाऱ्या शर्मन जोशीच्या सासऱ्यांचं नाव पाहून बसेल धक्का; करीनाही त्याची नातेवाईक

Birthday Special Interesting Facts About Sharman Joshi: अनेक चित्रपटांमधील वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर छाप सोडणाऱ्या या अभिनेत्याचा सासरे कोण आहे हे पाहून तुम्हालाही आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 28, 2026, 12:01 PM IST
Birthday Special: 21 व्या वर्षी लग्न करणाऱ्या शर्मन जोशीच्या सासऱ्यांचं नाव पाहून बसेल धक्का; करीनाही त्याची नातेवाईक
आज शर्मनचा 47 वा वाढदिवस आहे त्यानिमित्त त्याच्याबद्दलच्या खास गोष्टी (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Birthday Special Interesting Facts About Sharman Joshi: 'थ्री इडियट्स' असो किंवा 'फेरारी की सवारी' असो आपल्या अभिनयाची छाप पाडणाऱ्या हटके अभिनेत्यांमध्ये शर्मन जोशीचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. 'थ्री इडियट्स'मध्ये शर्मनने साकारलेला राजू रस्तोगीची भूमिका आजही अनेकांना अगदी जशीच्या तशी लक्षात आहे. 'गोलमाल', 'रंग दे बसंती', 'ढोल' सारख्या चित्रपटांमधून शर्मन जोशीने साकारलेल्या मोजक्या भूमिकांमुळे तो लोकांच्या लक्षात असला तरी शर्मनचं मनोरंजन सृष्टीशी असलेलं नातं अगदी घरापासून आहे. त्याला बालपणापासूनच अभिनयाचं बाळकडू मिळालंय असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे 1990 च्या दशकामध्ये मनोरंजनसृष्टी गाजवणारा आणि घरोघरात व्हिलन म्हणून परिचयाचा झालेला प्रसिद्ध अभिनेता शर्मनचा खऱ्या आयुष्यातील सासरा आहे. तसेच शर्मनचं अभिनेत्री करीना कपूरसोबतही कौटुंबिक नातं आहे. शर्मनचे सासरे कोण आहेत, त्याचं करीनाशी कोणतं नातं लागतं या आणि अशाच खास गोष्टी जाणून घेऊयात आजच्या खास दिवशी, हा दिवस खास असण्याचं कारण म्हणजे आज शर्मनचा 47 वा वाढदिवस आहे.

घरातूनच अभिनयाचा वारसा

शर्मनचा जन्म 28 एप्रिल 1979 रोहीत मुंबईतील गुजराती कुटुंबात झाला. शर्मनचे वडील अरविंद जोशी यांनी गुजराती रंगभूमीवर आपल्या अभिनयाची छाप सोडली आहे. शर्मनची बहीण मानसी जोशी ही सुद्धा अभिनेत्री आहे. शर्मनला प्रसिद्धी काही चित्रपटांमधून मिळाली असली तरी तो प्राथमिक स्तरावर नाटकांमधील नट आहे. आजही तो अनेक नाटकांमध्ये कामं करतोय. त्याने अनेक इंग्लिश, हिंदी, मराठी आणि गुजराती भाषेतील नाटकांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत.

'थ्री इडियट्स'मधील तो सीन पाहून त्याची मुलगी एवढी रडली की...

'थ्री इडियट्स'मधील राजू रस्तोगीची भूमिका साकारण्यासाठी शर्मनने तीन वर्षे इतर सगळी कामं सोडली होती. 'थ्री इडियट्स'मधील प्रसिद्ध 'गिव्ह मी सम सन शाईन' हे गाणे शर्मन जोशीने स्वतः गायले आहे. शर्मनी धाकटी मुलगी 'थ्री इडियट्स' पाहताना राजूच्या आत्महत्येचा सीन पाहून जोरजोरात रडू लागली होती. त्यामुळे शर्मनलाही मोठा भावनिक धक्का बसला होता. चित्रपट किती प्रभाव टाकू शकतो हे मी त्यावेळी जवळून अनुभवल्याचं या किस्स्याबद्दल बोलताना शर्मनने म्हटलं होतं. 'थ्री इडियट्स'चेच दिग्दर्शक विधू विनोद चोप्रांच्या 'फेरारी की सवारी' या चित्रपटासाठी शर्मनने 40 वेळा ऑडिशन दिलं आहे. विधू विनोद चोप्रांना ही भूमिका शर्मन योग्यप्रकारे साकारु शकतो याबद्दल पूर्ण खात्री पटवून घ्यायची असल्याने त्याला 40 वेळा ऑडिशन द्यावं लागलं.

सासरे प्रसिद्ध व्हिलन अन् करिना कपूरशी खास कनेक्शन

शर्मन जोशीच्या खासगी आयुष्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्याने प्रेरणा चोप्राशी वयाच्या 21 व्या वर्षी लग्न केलं. प्रेरणा ही बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध खलनायक प्रेम चोप्रा यांची मुलगी आहे. दोघांच्या पहिल्या भेटीचं रुपांतर मैत्रीत झालं. मात्र दोघांपैकी कोणीच एकमेकांना प्रपोज केलं नाही. तरीही दोघांना आपलं एकमेकांवर प्रेम असल्याचं लक्षात आलं आणि दोघांनी वयाच्या 21 व्या वर्षीच लग्न केलं. या दोघांना ख्याना नावाची एक मुलगी आणि विहान, वार्यान अशी दोन जुळी मुलं आहेत.

शर्मनची पत्नी प्रेरणाची आजी आणि करीना कपूरची आजी या दोघीही सख्ख्या बहिणी होत्या. त्यामुळेच शर्मन आणि करीना हे एकमेकांचे दूरचे नातेवाईक आहेत.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

