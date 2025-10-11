English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Happy Birthday Big B: जया, रेखा नाही तर 'ही' मुलगी होती बिग बींचं पहिलं प्रेम

Amitabh Bacchan:अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं प्रेम जया बच्चन नव्हत्या हे सगळ्यांना माहित आहे कारण त्यांचं नाव अनेक वेळा अभिनेत्री रेखाशी जोडलं गेलं. त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या पहिल्या मुली विषयी जाणून घ्या.   

Updated: Oct 11, 2025, 01:01 PM IST
Happy Birthday Big B: जया, रेखा नाही तर 'ही' मुलगी होती बिग बींचं पहिलं प्रेम

Amitabh Bacchan:अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं प्रेम जया बच्चन (Jaya Bacchan) नव्हत्या हे काही आश्चर्यकारक नाही, कारण त्यांचं नाव अनेक वेळा अभिनेत्री रेखाशी जोडलं गेलं. पण तुम्हाला अजुनही बिग बीची पहिली गर्लफ्रेंड रेखाच वाटत असेल , तर तुम्ही चुकीचे आहात, त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या पहिल्या मुली विषयी जाणून घ्या.  हिंदीसिनेसृष्टीला विश्व स्तरावर नेणारे मेगास्टार अमिताभ बच्चन आज त्यांचा 83 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. लहान मुलांपासून तर मोठ्या व्यक्तीपर्यंत त्यांचा चाहता वर्ग आहे.   बिग बींच्या चित्रपटांप्रमाणेच त्यांच्या वयक्तीक आयुष्या विषयी जाणून घेण्यासाठी चाहते नेहमीच उत्सुक आसतात.

Add Zee News as a Preferred Source

ही होती बिग बींच्या आयुष्यातली पहिली मुलगी
हनीफ झवेरी यांनी ऐका मुलाखतीत सांगितलं की. जेव्हा अमिताभ बच्चन यांनी अभिनयात आपले करिअर सुरू केले नव्हते तेव्हा ते कोलकत्यात काम करत होते. त्यावेळी ते एका मुलीसोबत रिलेशनशिपमध्ये होते. हनिफ म्हणाले, “अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं अफेअर कोलकात्यात एका कंपनीत काम करत असताना सुरू झालं होतं. त्यावेळी त्याला कदाचित 250-300 रुपये मिळायचे. त्यावेळी माया नावाची एक मुलगी त्याच्या आयुष्यात होती. ”

हनीफ म्हणाले, “माया ब्रिटिश एअरवेजमध्ये काम करत होती. अमिताभ तिच्यावर खूप प्रेम करायचे आणि तीही अमिताभवर खूप प्रेम करायची. ते एकमेकांना भेटायचे.” जेव्हा अमिताभ आपल्या अभिनयाच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी मुंबईत आले तेव्हा त्यांच्या नात्यात अनेक आव्हाने आली. जेव्हा अमिताभ बच्चन मुंबईत आले तेव्हा ते त्यांच्या आई तेजी बच्चन यांच्या जवळच्या मैत्रिणीच्या बंगल्यात राहिले होते. माया त्यांना भेटायला तिथे जात असे. अमिताभला भीती होती की त्यांच्या आईला मायाबद्दल समजेल. या कारणास्तव, अमिताभने ते घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. हनीफ म्हणाले,"मायाचे व्यक्तिमत्त्व खूप वेगळे होते आणि माया कधीही बच्चन कुटुंबात फिट बसू शकणार नाही." जेव्हा अमिताभला हे कळले की त्याचे आणि मायाचे व्यक्तिमत्त्व खूप वेगळे आहे, तेव्हा अमिताभने हळूहळू मायापासून स्वतःला दूर केलं आणि अखेर दोघांचे ब्रेकअप झालं” अशापद्धतीने हनीफ झवेरी यांनी अमिताभ यांच्या पहिल्याप्रेमाबद्दल सर्वच खुलासा केला.

...असं पार पडलं जया आणि अमिताभ बच्चन यांच लग्न
जया बच्चन या एका बंगाली ब्राह्मण कुटुंबातील होत्या तर अमिताभ बच्चन हे एका उत्तर भारतीय कुटुंबातील होत्या, त्या काळात आंतरजातीय विवाह हे एक धाडसी कृत्य मानले जात असे. जेव्हा दोघे लग्न करणार होते तेव्हा एका बंगाली पंडिताने त्याला तीव्र विरोध केला. त्यांनी हे लग्न योग्य नाही नसे ठामपणे सांगितले, कारण ते हिंदू परंपरांच्या विरुद्ध आहे. पण नंतर, अमिताभ बच्चनचे वडील हरिवंश राय बच्चन यांनी त्यांना बाजूला घेतले आणि त्यांचे समुपदेशन केले. त्यानंतरच ते शांत झाले.

भोपाळमध्ये रिसेप्शन पार्टी 
जयाच्या पालकांचे भोपाळशी खूप जवळचे संबंध असल्याने , लग्नानंतर एक छोटेसे स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आले होते जिथे स्थानिक नातेवाईक आणि कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते आणि त्यांनी जोडप्याला आशीर्वाद दिले.

लग्नापूर्वी अमिताभने ठेवली होती एक अट
लग्नापूर्वी अमिताभ बच्चन यांनी जयासाठी एक अट ठेवली होती. त्यांनी तिला स्पष्टपणे सांगितले की त्यांना ठराविक कामे करणारी पत्नी नको आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की जया काम करू शकते, परंतु तिने प्रत्येक प्रोजेक्ट हुशारीने निवडला पाहिजे आणि तिच्या घराला प्राधान्य दिले पाहिजे. लग्ना नंतर जया बच्चन सगळे सण उत्सव परंपरागत विधीविधानांनी करतात.

FAQ

1. अमिताभ आणि जया यांच्या लग्नाला विरोध का झाला होता?

अमिताभ आणि जया यांचं लग्न आंतरजातीय असल्याने आणि हिंदू परंपरांच्या विरुद्ध असल्याचं मानलं गेल्याने एका बंगाली पंडिताने त्याला विरोध केला होता.

2. अमिताभ यांनी जया यांच्यासमोर लग्नापूर्वी कोणती अट ठेवली होती?

अमिताभ यांनी जया यांना सांगितलं होतं की, त्यांना ठराविक कामे करणारी पत्नी नको आहे. जया काम करू शकतात, पण त्यांनी प्रत्येक प्रोजेक्ट हुशारीने निवडावा आणि घराला प्राधान्य द्यावं, अशी अट होती.

3. अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं प्रेम कोण होतं?

अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं प्रेम जया बच्चन किंवा रेखा नव्हतं, तर माया नावाची मुलगी होती. ती ब्रिटिश एअरवेजमध्ये काम करत होती आणि अमिताभ कोलकात्यात नोकरी करत असताना त्यांचं नातं सुरू झालं होतं.

About the Author
Tags:
Happy Birthday Big BAmitabh Bacchan Jaya Bacchanuntold strories of amitabh bacchanJaya Bacchan love storybig b

इतर बातम्या

Kantara Chapter 1 चं वर्चस्व बॉक्स ऑफिसवर अजूनही कायम,...

मनोरंजन