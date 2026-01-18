English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
90च्या दशकातील अभिनेत्रीला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भोवलं; 5 वर्षे तुरुंगवास; क्रिकेटरशी होतं प्रेमसंबंध

Guess Who: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांचं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन समोर आलं आणि करिअर उद्ध्वस्त झालं. अशाच एका 90 दशकातील टॉपच्या अभिनेत्रीला तिचं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भोवलं. पाच वर्षे तुरुंगात राहिली अन्... 

प्रिती वेद | Updated: Jan 18, 2026, 04:16 PM IST
Actress Monica Bedi: एकेकाळी बॉलिवूडमध्ये चर्चेत असलेली अभिनेत्री मोनिका बेदी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत आली होती. आज (18 जानेवारी 2026) ही अभिनेत्री तिचा 51 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आयुष्यात आलेल्या कठीण काळानंतर तिने पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न केला आणि मनोरंजनसृष्टीत पुनरागमन केलं. अभिनय, स्टेज शो आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती आजही चाहत्यांच्या संपर्कात आहे. तिने आयुष्यातील चढ-उतार पाहिले. 

क्रिकेटपटूशी जोडले गेलेले नाव
2020 साली मोनिका बेदीचे नाव माजी भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद अझरुद्दीनसोबत जोडले गेले होते. दोघांमधील नात्याच्या चर्चा काही काळ सोशल मीडियावर रंगल्या होत्या. मात्र या चर्चांना कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळाली नाही. मोनिकानेही या विषयावर उघडपणे काही बोलणं टाळलं.

सध्या ती तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत असून नव्या संधींच्या शोधात आहे. चित्रपट, वेब प्रोजेक्ट्स आणि इतर माध्यमांमध्ये काम मिळावं यासाठी ती प्रयत्नशील आहे.

सोशल मीडियावर सक्रिय
मोनिका बेदी इंस्टाग्रामवर नियमितपणे सक्रिय असते. ती तिच्या दैनंदिन आयुष्याचे फोटो, व्हिडिओ आणि सकारात्मक विचार शेअर करत असते. तिच्या वाढदिवशी चाहत्यांनी सोशल मीडियावर तिला शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

अनेक अडचणींवर मात करत पुढे जाणारी मोनिका आजही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिचा प्रवास संघर्षमय असला, तरी तो आत्मविश्वास आणि नव्या सुरुवातीची कहाणी सांगणारा आहे.

अबू सालेमला पाहताच ती त्याच्या प्रेमात 
1998 मध्ये एका स्टेज शो दरम्यान मोनिका बेदीची अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमशी भेट झाली. असे म्हटले जाते की पहिल्याच भेटीत मोनिका त्याच्या प्रेमात पडली. दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि त्यांचे प्रेमसंबंध सुरू झाले. 

सप्टेंबर 2002 मध्ये अबू सालेम आणि मोनिका बेदी यांना पोर्तुगालमधील लिस्बन येथे बनावट पासपोर्टवर प्रवास केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. या काळात अभिनेत्रीने पोर्तुगीज तुरुंगात अडीच वर्षे काढली. त्यानंतर तिला भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले. सीबीआय न्यायालयाने तिला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. तथापि, नंतर तिची शिक्षा कमी करण्यात आली आणि २५ जुलै २००७ रोजी अभिनेत्रीची सुटका करण्यात आली. तिने चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला होता.

मोनिका बेदीची कारकीर्द
मोनिकाने 'ताजमहाल' या तेलुगू चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले आणि 'सुरक्षा' या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. तथापि, अंडरवर्ल्डशी असलेल्या जवळच्या संबंधांमुळे तिचे करिअर उद्ध्वस्त झाले. नंतर ती काही चित्रपटांमध्ये आणि बिग बॉस या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसली. 

तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर मोनिकाने पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. बॉलिवूडपेक्षा तिने आधी छोट्या पडद्यावर संधी शोधली. तिने बिग बॉस 2 आणि झलक दिखला जा या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये सहभाग घेतला. या शोमुळे ती पुन्हा प्रेक्षकांसमोर आली आणि तिच्या आयुष्याची नवी ओळख लोकांना झाली.

यानंतर मोनिका काही टीव्ही मालिकांमध्येही झळकली. सरस्वतीचंद्र आणि बंधन या मालिकांमधील तिच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिल्या. जरी तिला मोठ्या भूमिका मिळाल्या नाहीत, तरीही तिचा आत्मविश्वास आणि स्क्रीनवरील उपस्थिती चर्चेत राहिली.

पंजाबी चित्रपट आणि स्टेज शो
टीव्हीव्यतिरिक्त मोनिकाने पंजाबी चित्रपटसृष्टीतही काम केलं. रोमियो रांझा, सरफायर आणि बंदूकन अशा चित्रपटांमधून तिने अभिनयाची वेगळी बाजू दाखवली. या चित्रपटांमुळे तिला उत्तर भारतात एक वेगळी ओळख मिळाली.

आजही मोनिका स्टेज शो आणि लाईव्ह परफॉर्मन्स करत असते. विविध कार्यक्रमांमध्ये ती डान्स आणि संवादातून प्रेक्षकांशी जोडलेली दिसते. अभिनयासोबतच ती तिच्या कामातून आर्थिक आणि मानसिक स्थैर्य मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

