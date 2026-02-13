English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Birthday Special: कधीकाळी घरही नव्हतं, कारमध्ये राहायची अभिनेत्री; विवाहित अभिनेत्यावर भाळली अन्....

Guess Who: या अभिनेत्रीचा प्रवास ग्लॅमरपेक्षा खूप वेगळा आहे. मोठं यश मिळाल्यानंतर आलेलं आर्थिक संकट, कारमध्ये काढलेल्या रात्री आणि विवाहित अभिनेत्यावरचं प्रेम… तिच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं? वाचा तिची अनोखी आणि थक्क करणारी कहाणी.

प्रिती वेद | Updated: Feb 13, 2026, 01:23 PM IST
Rashmi Deai: रश्मी देसाई हे नाव आज छोट्या पडद्यावर ओळख नसलेला प्रेक्षक क्वचितच सापडेल. साध्या कुटुंबातून आलेल्या या अभिनेत्रीने संघर्ष, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. करिअरच्या सुरुवातीला आर्थिक अडचणी, नंतर मोठे यश आणि त्यानंतर आलेले कठीण दिवस अशा अनेक टप्प्यांतून ती गेली. आज ती लोकप्रिय आणि संपन्न अभिनेत्री असली तरी तिचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. तिच्या आयुष्याची ही कहाणी अनेकांना प्रेरणा देणारी ठरते.

रश्मी देसाई बर्थडे स्पेशल
13 February 1986 रोजी आसाममधील नगाव येथे तिचा जन्म झाला. वडील अजय देसाई आणि आई रसिला देसाई यांच्या घरी वाढताना कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फार मजबूत नव्हती. त्यामुळे लहान वयातच तिने काम करण्याचा निर्णय घेतला. फक्त 17 व्या वर्षी तिने असमी चित्रपटातून अभिनयाची सुरुवात केली आणि अभिनय क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकले.

चित्रपटातून टीव्हीपर्यंतचा प्रवास
सुरुवातीला तिने भोजपुरी सिनेमातही काम केले. 2005 मध्ये आलेल्या तिच्या एका भोजपुरी चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याने तिची दखल घेतली जाऊ लागली. मात्र खरी लोकप्रियता तिला टीव्हीवरील प्रसिद्ध मालिकेमुळे मिळाली. या मालिकेने तिला घराघरात पोहोचवले आणि ती छोट्या पडद्यावरील मोठी अभिनेत्री बनली.

लोकप्रियता मिळाल्यानंतर काही वर्षांनी तिच्या आयुष्यात कठीण काळ आला. 2017 मध्ये ती गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडली. तिच्यावर मोठे कर्ज झाले होते आणि राहण्यासाठी घरसुद्धा नव्हते. एका मुलाखतीत तिने काही दिवस कारमध्ये राहावे लागल्याचा अनुभव सांगितला होता. हा काळ तिच्यासाठी अत्यंत कठीण ठरला.

वैयक्तिक आयुष्यातील चढउतार
2011 मध्ये तिने आपल्या सहकलाकाराशी विवाह केला. मात्र हे नाते जास्त काळ टिकले नाही आणि 2016 मध्ये दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. या वैयक्तिक धक्क्यानंतरही तिने स्वतःला सावरत करिअरवर लक्ष केंद्रित केले.

सलमानने सांगितलं सत्य नाही तर...
यानंतर ती बिग बॉस या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये दिसली. या शोमुळे तिची लोकप्रियता पुन्हा वाढली आणि तिला आर्थिक स्थैर्य मिळाले. या दरम्यान तिचं नात पुन्हा अभिनेता आणि मॉडल अरहानशी जोडलं गेलं. अभिनेत्याने तर ती प्रपोज देखील केलं मात्र सलमान खानने सांगितलं, की अरहान हा विवाहित आहे. बिग बॉस दरम्यान घडलेली ही घटना सलमानने योग्यरित्या हाताळली. 

आजची यशस्वी अभिनेत्री
आज रश्मी देसाई 40 वर्षांची झाली असून ती टीव्ही, रिअॅलिटी शो आणि सोशल मीडियावर सक्रिय आहे. संघर्षातून उभं राहून पुन्हा यश मिळवता येतं, हे तिच्या प्रवासातून दिसून येते. तिची कहाणी मेहनत, संयम आणि सकारात्मकतेची जिवंत उदाहरण म्हणून पाहिली जाते.

