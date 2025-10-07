‘दिग्दर्शक दिवसभर सॉरी म्हणत होता, रीमा लागू रडत रुमपर्यंत गेल्या’; रेणुका शहाणेनं सांगितला 'त्या' सीनचा किस्सा

Hum Aapke Hain Koun: अभिनेत्री रेणुका शहाणेचा आज वाढदिवस (Renuka Shahane Birthday)! सहाय्यक अभिनेत्रीच्या भूमिकांमधून 90 चं दशक गाजवणाऱ्या ही अभिनेत्री आजही एका खास मीमच्या माध्यमातून वरचे वर चाहत्यांच्या भेटीला येत असते. हे मीम म्हणजे 1994 च्या 'हम आपके हैं कौन...!' चित्रपटामधील शिड्यांवरुन घसरुन पडण्याचा सीन! खरं तर या सीनवर सध्या अनेकजण हसत असले तरी हा सीन शूट करताना रेणुका यांना फार गंमत वाटत होती तर दुसरीकडे चित्रपटात त्यांच्या आईची भूमिका साकारणाऱ्या दिवंगत अभिनेत्री रिमा लागू अगदी मेकअप रुममध्ये धाय मोकलून रडत होत्या.
'हम आपके हैं कौन...!'मध्ये रेणुकाने पूजा भाभी ही भूमिका साकारली होती. सूरज बरजात्या दिग्दर्शित ब्लॉकबस्टर कौटुंबिक ड्रामा असलेल्या या चित्रपटात दीड तासानंतर येणाऱ्या 'लो चली मैं' या गाण्याचा शेवट रेणुका शहाणे शिड्यांवरुन घसरुन पडणाऱ्या सीनने होतो. पूजा (रेणूका) गाण्यावर नाचत असताना साडीच्या पदरामुळे ती घरातील मुख्य शिड्यांवरुन घसरते आणि खाली पडते. हीच घटना तिच्या मृत्यूची कारणीभूत ठरते. तिच्या मृत्यूमुळे चित्रपटाच्या कथनकाला रंजक वळण मिळतं. आता या सीनवर हसू येत असलं तरी चित्रपट प्रदर्शित झालेला तेव्हा हा सीन पाहून प्रेक्षकांना अश्रू अनावर झालेले.
रेणूका शहाणेने राजश्री इतरही अनेक मुलाखतींमध्ये या सीनबद्दल सांगितलं. सीनमध्ये दिसणारी ही शिडी प्रत्यक्षात स्पंजची बनवलेली होती, असं रेणुकाने सांगितलं. रेणूकाला इजा होणार नाही याची विशेष काळजी दिग्दर्शक सूरज बरजात्या यांनी घेतली होती. "मी वास्तवात जखमी झाले नाही, पण दुखापतीचा अभिनय करावा लागला – तो फारच कठीण भाग होता," असं रेणुकाने सांगितलं.
शूटिंगदरम्यान सूरज बरजात्या सतत रेणूकांकडून माफी मागत होते. मात्र ही सततची माफी ऐकून रेणुकाला अवघडल्यासारखं व्हायचं. "सर, हा सारा चित्रपटाचा भाग आहे, वास्तव नाही. त्यामुळे तुम्ही सॉरी म्हणण्याची गरज नाही," असं रेणुका बरजात्या यांना सांगायची. मात्र भावुक झालेले बरजात्या हा सीन शूट झाला त्या दिवशी सतत रेणुकीची माफी मागत होते. रेणुकाच्या आईची भूमिका साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री रीमा लगू सीन संपल्यानंतरही रडत होत्या. अगदी मेकअप रूमपर्यंत रीमा लागूंना रडू थांबलं नव्हतं, अशी आठवणही रेणुकाने सांगितली.
2010 नंतर सोशल मीडियावर रेणुकाचा हा शिड्यांवरुन पडण्याचा सीन चांगलाच व्हायरल झाला. रेडिट, ट्विटर (X) वर लोक मजेदार कॅप्शनसहीत हा फोटो शेअर करत असतात. रेणुका स्वतःही या मिम्स एन्जॉय करते. अनेकदा सोशल मीडियावर ती अशा पोस्टला रिप्लायही देते.