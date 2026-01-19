English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  भाजप खासदाराच्या घरात चोरीची घटना; लाखोंचा माल लंपास

भाजप खासदाराच्या घरात चोरीची घटना; लाखोंचा माल लंपास

भाजप खासदार मनोज तिवारी यांच्या घरात चोरीचा प्रकार घडला असून सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हे सर्व दृश्य कैद झाले आहे. चोराने घरात प्रवेश करण्यासाठी डुप्लिकेट चाव्यांचा वापर केला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याने आपल्या कृत्याची कबुली दिली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 19, 2026, 03:01 PM IST
भाजप खासदाराच्या घरात चोरीची घटना; लाखोंचा माल लंपास

भोजपुरी चित्रपटसृष्टीचे लोकप्रिय गायक, अभिनेता आणि भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांच्या मुंबईतील घरात चोरी झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंधेरी पश्चिम येथील शास्त्रीनगरमधील सुंदरबन अपार्टमेंटमध्ये ही चोरी झाली. मनोज तिवारी यांच्या फ्लॅटमधून 5.40 लाख रुपयांची रोख रक्कम लंपास करण्यात आली आहे. या चोरीच्या घटनेनंतर मुंबई पोलिसांनी तातडीने कारवाई सुरू केली असून, याप्रकरणी माजी कर्मचारी सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा याला अटक केली आहे.

पोलिसांकडून सखोल तपास

मनोज तिवारी यांच्या घरातील चोरीची तक्रार त्यांच्या मॅनेजर प्रमोद पांडे यांनी अंबोली पोलीस ठाण्यात दाखल केली. तक्रारीनुसार, पांडे यांनी पोलिसांना सांगितले की, एका खोलीत ठेवलेल्या 5.40 लाख रुपयांची रक्कम गायब झाली होती. ही रक्कम एका खास जागी ठेवली होती, पण चोराने ती चोरली. याआधी 2025 मध्ये देखील 4.40 लाख रुपये कपाटातून चोरीला गेले होते. त्यावेळीही पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती, पण गुन्हेगाराचा शोध लागला नव्हता.

पोलिसांनी या प्रकरणी सखोल तपास सुरू केला आणि घरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक व्यक्ती चोरताना दिसली. या व्यक्तीने डुप्लिकेट चाव्यांचा वापर करून मनोज तिवारी यांच्या फ्लॅटमध्ये प्रवेश केला आणि त्याने घरात असलेल्या खोलीतून पैसे चोरले. 15 जानेवारी 2026 रोजी रात्री 9 वाजताच्या सुमारास रेकॉर्ड केलेल्या फुटेजमध्ये आरोपी एका खोलीतून एक लाख रुपये चोरताना दिसला. यावेळी तो घर, बेडरूम आणि कपाटाच्या डुप्लिकेट चाव्यांचा वापर करत होता.

आरोपीला अटक आणि कबुली

पोलिसांनी फुटेजमधून आरोपीची ओळख पटवली आणि त्याला ताब्यात घेतले. आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याने चोरी केली असल्याची कबुली दिली. या चोरीचे कारण विचारल्यावर आरोपीने सांगितले की, त्याला आर्थिक ताण आणि इतर कारणांमुळे ही चोरी केली. पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले आहे. आरोपी, सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा, हा मनोज तिवारी यांचा माजी कर्मचारी आहे. दोन वर्षांपूर्वी तिवारी यांनी त्याला कामावरून काढून टाकले होते, यामुळे त्याच्यावर संशय व्यक्त करण्यात आला.

पोलिसांनी घेतले सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात

अंबोली पोलिसांनी या प्रकरणी मनोज तिवारी यांच्या घरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहेत. यावरून पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर साक्षीदारांचा आधार घेत आरोपीचा तपास चालू ठेवला आहे. पोलिसांनी या चोरीच्या घटनेचा अधिक तपास सुरू केला आहे आणि तोडफोड आणि चोरीसंबंधीचे आरोप प्रमाणित होण्यासाठी पुढील पावले उचलली आहेत.

भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रियता आणि राजकीय प्रवास

मनोज तिवारी भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता आणि गायक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे गाणे आणि अभिनय घराघरांत पोहोचले आहेत. 2009 मध्ये त्यांनी समाजवादी पार्टीच्या तिकिटावर पहिली निवडणूक लढवली होती, पण त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. 2014 मध्ये ते भारतीय जनता पक्षात (भा.ज.प.) सामील झाले आणि त्यानंतर त्यांनी आपल्या राजकीय करिअरला वेगळी दिशा दिली. आज ते भाजपचे एक प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा त्यांना राजकारणातही मिळाला आहे, परंतु या चोरीच्या घटनेमुळे त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर एक मोठा धक्का आला आहे.

तिवारी यांचे घर आणि सुरक्षा व्यवस्था

मनोज तिवारी यांच्या घराची सुरक्षा व्यवस्था नेहमीच खूप चोख असते. घरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे, गार्ड्स आणि इतर सुरक्षा उपायांनुसार त्यांचे घर सुरक्षित मानले जात होते. मात्र, या चोरीच्या घटनेने सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, चोरी केल्याचे पक्के प्रमाण असल्याने आरोपीवर कठोर कारवाई केली जाईल.

पोलीस आणि मनोज तिवारी यांच्या प्रतिक्रिया

मनोज तिवारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वतीने पोलिसांनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की, आरोपीला कठोर शिक्षा मिळवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. मनोज तिवारी यांनी या प्रकरणात पोलिसांचे आभार मानले असून त्यांनी चोऱ्या संबंधित प्रत्येक गोष्टीला न्याय मिळवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

समाजातील भावना आणि प्रतिक्रिया

ही चोरी की घटना मिडियावर समोर आल्यानंतर, काही लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमठली आहे. काही लोक म्हणत आहेत की, त्यांना तिवारी यांच्या घरातील चोरीची कल्पनाही धक्कादायक वाटली. काही लोकांनी पोलिसांची प्रशंसा केली आहे तर दुसऱ्यांनी या घटनेमुळे सुरक्षेबाबत शंका व्यक्त केली आहे.अशा घटनेनंतर, मनोज तिवारी यांच्या घरातील सुरक्षा उपायांच्या पातळीवर आणि पोलिसांच्या तपासावर सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.

