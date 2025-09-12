बॉबी देओलचा 'या' अभिनेत्रीवर होता जीवापाड प्रेम, तब्बल 5 वर्षे सुरू होते रिलेशन, लग्न ठरूनही झाला ब्रेकअप...

90च्या दशकातील देखणा अभिनेता आणि धर्मेंद्र यांचा लाडका मुलगा बॉबी देओल (Bobby Deol) हा आज पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. ‘अॅनिमल’ चित्रपटाच्या अफाट यशामुळे बॉबीच्या करिअरला नवा उभारी मिळाला आहे. मात्र, त्याचं वैयक्तिक आयुष्यही तेवढंच चर्चेत राहिलं आहे. विशेष म्हणजे, त्याचं पहिलं प्रेम आणि त्यामागची कहाणी आजही रसिकांना भावते.
बॉबी देओलच्या आयुष्यातली पहिली खास व्यक्ती म्हणजे अभिनेत्री नीलम कोठारी. बॉबीने चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यापूर्वीच दोघांचं नातं सुरू झालं होतं. त्या काळात नीलम ही बॉलिवूडमधील एक लोकप्रिय अभिनेत्री होती. 'इलाका', 'घर का चिराग', 'हमसफर' यांसारख्या अनेक चित्रपटांमधून तिने आपली छाप पाडली होती. नीलमच्या लोकप्रियतेच्या काळातच ती आणि बॉबी एकमेकांच्या जवळ आले. त्यांचं नातं तब्बल पाच वर्षे टिकले. एवढंच नाही तर त्यांच्या लग्नाची चर्चा देखील सुरू झाली होती.
वेगळं झाल्यानंतर बॉबीने आपल्या आयुष्यात नवा अध्याय सुरू केला. 1996 मध्ये त्याने फॅशन डिझायनर तान्या आहुजासोबत लग्न केलं. आज या दांपत्याला आर्यमन आणि धरम अशी दोन मुलं आहेत. तान्याने बॉबीच्या चढ-उताराच्या काळात त्याला खंबीर साथ दिली आहे. आज दोघांचं वैवाहिक जीवन आनंदी आणि स्थिर आहे. दुसरीकडे, नीलम कोठारीनेही आयुष्यात पुढे जात अभिनेता समीर सोनीसोबत लग्न केलं. लग्नानंतर नीलमने अभिनयाला विराम दिला, मात्र आज ती यशस्वी ज्वेलरी डिझायनर आहे. तसेच तिला ओटीटीवरील लोकप्रिय शो ‘फॅब्युलस लाइव्ह्स ऑफ बॉलिवूड वाइव्हज’मुळे नवी ओळख मिळाली आहे.
FAQ
बॉबी देओल आणि नीलम कोठारी किती वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते?
दोघंही तब्बल 5 वर्षे एकमेकांच्या प्रेमात होते आणि त्यांच्या लग्नाचीही चर्चा रंगली होती.
त्यांच्या नात्यात अडथळा कोणामुळे आला?
एका रिपोर्टनुसार, बॉबीचे वडील धर्मेंद्र यांना हे नातं मंजूर नव्हतं. त्यांच्या विरोधामुळेच हे लग्न होऊ शकलं नाही.
ब्रेकअपनंतर बॉबी आणि नीलम यांनी काय केलं?
बॉबीने 1996 मध्ये तान्या आहुजासोबत लग्न केलं आणि दोन मुलांचा पिता आहे. तर नीलमने अभिनेता समीर सोनीसोबत लग्न करून आता यशस्वी ज्वेलरी डिझायनर म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.