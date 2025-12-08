English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘धुरंधर’साठी अक्षय खन्ना ऑस्करचे हकदार! 'या'दिग्दर्शकाने केलं अभिनेत्याचं प्रचंड कौतुक

धुरंधर चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सध्या धुमाकूळ घालत आहे. यामधील अक्षय खन्नाच्या अभिनयाची प्रचंड चर्चा होत असून या चित्रपटाने जगभरात 152 कोटींची कमाई केली आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 8, 2025, 10:02 PM IST
‘धुरंधर’साठी अक्षय खन्ना ऑस्करचे हकदार! 'या'दिग्दर्शकाने केलं अभिनेत्याचं प्रचंड कौतुक

Dhurandhar : बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या करिअरच्या शिखरावर असून ‘धुरंधर’ चित्रपटातील त्यांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावले आहे. त्यांच्या लुकपासून ते परफॉर्मन्सपर्यंत सर्वकाही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. मोठ्या प्रमाणात त्याच्या अभिनयाचे कौतुक केले जात आहे. 

अशातच आता या यादीत सुप्रसिद्ध दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान यांचे नावही जोडले गेले आहे. फराह यांनी अक्षयच्या अभिनयाचं एवढं कौतुक केलं आहे की, त्या म्हणतात 'अक्षय खन्ना ऑस्करचे हकदार आहेत'.

 धुरंधर’साठी अक्षय खन्ना ऑस्करचे हकदार? 

8 डिसेंबर रोजी फराह खानने इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी ठेवली आहे. या स्टोरीमध्ये ‘धुरंधर’ चित्रपटातील अक्षय खन्ना यांचा रहमान डकैतचा सीन दाखवलेला आहे. त्यासोबत ‘तीस मार खान’मधील एक मजेशीर सीनही जोडलेला आहे, ज्यात अक्षय कुमार म्हणताना दिसतो की, 'वो रहा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर'.

या रीलवर लिहिले होते, 'धुरंधर'मध्ये अक्षय खन्नाला रहमान डकैत म्हणून पाहिल्यानंतर प्रत्येकाची हीच प्रतिक्रिया. रील शेअर करताना फराह खान म्हणाल्या, अक्षय खन्ना सच में ऑस्कर के हकदार हैं. आणि त्यांनी हसरे इमोजी, टाळ्या आणि कौतुकाचे चिन्हही जोडले.

फराह यांनी ‘धुरंधर’ पाहिला आहे का याबद्दल निश्चित माहिती नसली तरी, त्या अक्षयवरील प्रेक्षकांच्या प्रेमाने खूपच प्रभावित झालेल्या दिसत आहेत.

 ‘तीस मार खान’मधील अक्षयचा रोल तरुणांमध्ये आजही लोकप्रिय

फराह खान दिग्दर्शित 'तीस मार खान' मध्ये अक्षय खन्नाने आतिश कपूर हे लालची पण प्रतिभावान सुपरस्टारचे पात्र साकारले होते, ज्याला आयुष्यात फक्त ऑस्कर जिंकण्याचं स्वप्न असतं. त्याचा हा रोल आजही Gen-Z मध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध आहे.

चित्रपटातील रहमान डकैतचा भव्य एंट्री सीन, जो अरबी गाणे फ्लिपराची वर शूट केला आहे, हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी अक्षयच्या डोळ्यातील धारदार भाव आणि डायलॉगचे प्रचंड कौतुक केले आहे. 

 बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर’चा धुमाकूळ

जरी समीक्षकांकडून चित्रपटाला मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या तरी प्रेक्षकांनी चित्रपटाला प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे. चित्रपट प्रदर्शित होताच ‘धुरंधर’ने जगभरात तब्बल 152 कोटींची कमाई केली आहे.

