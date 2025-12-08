‘धुरंधर’साठी अक्षय खन्ना ऑस्करचे हकदार! 'या'दिग्दर्शकाने केलं अभिनेत्याचं प्रचंड कौतुक

Dhurandhar : बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या करिअरच्या शिखरावर असून ‘धुरंधर’ चित्रपटातील त्यांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावले आहे. त्यांच्या लुकपासून ते परफॉर्मन्सपर्यंत सर्वकाही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. मोठ्या प्रमाणात त्याच्या अभिनयाचे कौतुक केले जात आहे.
अशातच आता या यादीत सुप्रसिद्ध दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान यांचे नावही जोडले गेले आहे. फराह यांनी अक्षयच्या अभिनयाचं एवढं कौतुक केलं आहे की, त्या म्हणतात 'अक्षय खन्ना ऑस्करचे हकदार आहेत'.
8 डिसेंबर रोजी फराह खानने इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी ठेवली आहे. या स्टोरीमध्ये ‘धुरंधर’ चित्रपटातील अक्षय खन्ना यांचा रहमान डकैतचा सीन दाखवलेला आहे. त्यासोबत ‘तीस मार खान’मधील एक मजेशीर सीनही जोडलेला आहे, ज्यात अक्षय कुमार म्हणताना दिसतो की, 'वो रहा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर'.
या रीलवर लिहिले होते, 'धुरंधर'मध्ये अक्षय खन्नाला रहमान डकैत म्हणून पाहिल्यानंतर प्रत्येकाची हीच प्रतिक्रिया. रील शेअर करताना फराह खान म्हणाल्या, अक्षय खन्ना सच में ऑस्कर के हकदार हैं. आणि त्यांनी हसरे इमोजी, टाळ्या आणि कौतुकाचे चिन्हही जोडले.
फराह यांनी ‘धुरंधर’ पाहिला आहे का याबद्दल निश्चित माहिती नसली तरी, त्या अक्षयवरील प्रेक्षकांच्या प्रेमाने खूपच प्रभावित झालेल्या दिसत आहेत.
फराह खान दिग्दर्शित 'तीस मार खान' मध्ये अक्षय खन्नाने आतिश कपूर हे लालची पण प्रतिभावान सुपरस्टारचे पात्र साकारले होते, ज्याला आयुष्यात फक्त ऑस्कर जिंकण्याचं स्वप्न असतं. त्याचा हा रोल आजही Gen-Z मध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध आहे.
चित्रपटातील रहमान डकैतचा भव्य एंट्री सीन, जो अरबी गाणे फ्लिपराची वर शूट केला आहे, हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी अक्षयच्या डोळ्यातील धारदार भाव आणि डायलॉगचे प्रचंड कौतुक केले आहे.
जरी समीक्षकांकडून चित्रपटाला मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या तरी प्रेक्षकांनी चित्रपटाला प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे. चित्रपट प्रदर्शित होताच ‘धुरंधर’ने जगभरात तब्बल 152 कोटींची कमाई केली आहे.
FAQ
1. ‘धुरंधर’मध्ये अक्षय खन्नाची कोणती भूमिका आहे?
अक्षय खन्ना ‘धुरंधर’ चित्रपटात रहमान डकैत ही भूमिका साकारतो. तो ल्यारीचा किंगपिन असून त्याचा एंट्री सीन आणि दमदार अभिनय प्रेक्षकांना खूप भावला आहे.
2. फराह खानने अक्षय खन्नाचे कौतुक का केले?
फराह खानने त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर अक्षयच्या ‘धुरंधर’मधील अभिनयाची प्रशंसा करत त्याला “ऑस्करच्या हकदार” असे म्हटले. त्यांच्या मते अक्षयचा अभिनय अत्यंत प्रभावी आहे.
3. फराह खानने ‘धुरंधर’ पाहिला आहे का?
याबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. मात्र त्यांनी अक्षयच्या अभिनयाला मिळणाऱ्या प्रचंड प्रतिसादावरून त्याचे कौतुक केले आहे.