‘धुरंधर’नंतर अक्षय खन्नाची मोठी झेप; 28 वर्षांनंतर सनी देओलसोबत पुन्हा पडद्यावर

  • मनोरंजन
'धुरंधर' चित्रपटानंतर बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना 'बॉर्डर 2' मध्ये दिसणार. 28 वर्षांनंतर सनी देओल आणि अक्षय खन्ना दिसणार एकत्र.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 24, 2025, 06:48 AM IST
Akshaye Khanna in Border 2 : ‘धुरंधर’ चित्रपटानंतर अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’मध्ये साकारलेल्या रहमान डकैत या भूमिकेमुळे अक्षय खन्नाने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. सोशल मीडियावर त्याची ही भूमिका जबरदस्त व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.

दरम्यान, अक्षय खन्नाच्या चाहत्यांसाठी आता आणखी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘धुरंधर’नंतर अक्षय खन्ना आता ‘बॉर्डर 2’ या बहुप्रतिक्षित चित्रपटात झळकणार आहे. चित्रपटाशी संबंधित विश्वसनीय सूत्रांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

‘बॉर्डर 2’मध्ये अक्षय खन्नाची दमदार एन्ट्री

अक्षय खन्नाच्या आगामी चित्रपटांच्या यादीत आता ‘बॉर्डर 2’ चाही समावेश झाला आहे. या चित्रपटात सनी देओल मुख्य भूमिकेत असणार असून अक्षय खन्नाची एन्ट्री झाल्याने चित्रपटाविषयीची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, ‘धुरंधर’नंतर मिळालेली लोकप्रियता अक्षय खन्नासाठी अधिकच खास ठरणार आहे. 

28 वर्षांनंतर सनी देओल आणि अक्षय खन्ना एकत्र

1997 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘बॉर्डर’ या देशभक्तीपर चित्रपटात अक्षय खन्ना प्रमुख कलाकारांपैकी एक होता. या चित्रपटात सनी देओल, जैकी श्रॉफ आणि सुनील शेट्टी यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. मल्टीस्टारर असलेल्या ‘बॉर्डर’ने रिलीजवेळी प्रचंड यश मिळवलं होतं. 

अवघ्या 12 कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने तब्बल 66.70 कोटींची कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला होता. आता तब्बल 28 वर्षांनंतर सनी देओल आणि अक्षय खन्ना पुन्हा एकदा एकत्र येत असल्याने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे.

‘बॉर्डर 2’ची रिलीज डेट

‘बॉर्डर 2’मध्ये सनी देओलसोबत वरुण धवन, अहान शेट्टी म्हणजे सुनील शेट्टी यांचा मुलगा आणि दिलजीत दोसांझ हे कलाकारही प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. देशभक्ती, भावना आणि अॅक्शन यांचा जोरदार संगम असलेला हा चित्रपट पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चित्रपटाची रिलीज डेट 23 जानेवारी 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. ‘धुरंधर’नंतर लगेचच येणारा हा चित्रपट अक्षय खन्नाच्या करिअरमधील आणखी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरण्याची शक्यता आहे.

