'तिचे दुधाळ....', म्हणणाऱ्या अन्नू कपूर यांचं तमन्ना भाटियाबद्दल नवं विधान, म्हणाले 'जेव्हा तुम्हाला रोल्स रॉयस दिसते..., तिच्या पायाला...'

Annu Kapoor on Tammanah Bhatia: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. ते नेहमीच आपले विचार मुक्तपणे मांडत असतात. पण आपल्या याच सवयीमुळे 2025 मध्ये त्यांनी अभिनेत्री तमन्ना भाटियाबद्दल एक विधान केलं होतं, ज्यामुळे ते वादात अडकले होते. आपल्या या विधानावर अन्नू कपूर यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
2025 मध्ये एका मुलाखतीदरम्यान अन्नू कपूर यांनी तमन्ना भाटियाच्या 'आज की रात' गाण्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, ‘काय दुधाळ शरीर आहे (माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है)’. त्यांचं हे विधान काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आणि त्यांना ट्रोल करण्यास सुरुवात झाली. अखेर आता त्यांनी यावर आपली बाजू मांडली आहे.
अन्न कपूर यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितलं की, "मागच्या वर्षी अमेरिकेत माझा शो होता. मी माझ्या क्रिएटिव्ह टीमला सांगितले की स्पर्धक चांगले आहेत, त्यामुळे कृपया गुगली-प्रकारचे गाणे सुचवा. मग त्यांनी 'आज की रात' गाणं वाजवले. मी म्हणालो, "संगीत खूप छान आहे". त्यावर ते म्हणाले, "हो, हे खूप लोकप्रिय गाणे आहे. पण स्पर्धकांना त्यावर चांगली कामगिरी करता येणार नाही, त्यामुळे त्याचे गुगली-प्रकारचे गाणे बनवता येईल, कारण त्याची सुरुवात वेगळी आहे. मी त्यांना तो व्हिडिओ दाखवायला सांगितला. मी तो व्हिडिओ पाहिला आणि म्हणालो की तिने खूप छान डान्स केला आहे. बस, इतकंच घडलं".
मी ज्या भाषेचा वापर केला त्यामुळे प्रकरण अधिक बिघडलं असं ते म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, काही लोकांनी नाराजी व्यक्त करत शिवीगाळ केली तर काहींनी इंग्रजीत 'Milk Beauty' म्हणणं फार सामान्य आहे असं सांगितलं.
त्यांनी पुढे म्हटलं की, "जेव्हा तुम्ही इंग्रजीत बोलता तेव्हा ठीक असतं. पण हिंदीत समस्या निर्माण होते. आपल्या भाषेतील शिवागीळ खुपते, पण हेच इंग्रजीत म्हटलं की काही त्रास होत नाही. जर मी दुधाळ शरीर म्हटलं असतं तर काही समस्या झाली नसती. तिचं वय काय आहे, 28 किंवा 30 असेल. म्हणून मी दुधाळ शरीर म्हटल्याने लोक ट्रोल करु लागले. लोक मला म्हातारा म्हणत ट्रोल करु लागले".
अन्नू कपूर यांनी आपला मुद्दा स्पष्ट करताना सांगितले की, जेव्हा आपण कोणाच्या शारीरिक रूपाकडे पाहते, तेव्हा त्याकडे वासनेऐवजी एक प्रशंसा म्हणून पाहतो. एखाद्याच्या शरीराची प्रशंसा करणे म्हणजे वासना नव्हे. या दोन्हींमध्ये फरक आहे.
रोल्स रॉयल्सचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितलं की, प्रशंसा करणे म्हणजे नेहमीच त्या गाडीची इच्छा असणं किंवा तिच्यावर मोहित होणं असं नसतं.
आपण विधानाची जबाबदारी घेत आहोत असं सांगताना त्यांनी आपल्याला काही कमीपणा वाटत नसल्याचं म्हटलं. गरज पडल्यास आपण माफी मागण्यास तयार असल्याचंही ते म्हणाले.
"जर तिने मला विचारलं की मी तसं म्हणालो का, तर मी म्हणेन हो, मी म्हणालो. जर तुला वाईट वाटत असेल, तर मी तुझ्या पायांना स्पर्श करेन. जर एका 71 वर्षांच्या माणसाने तिच्या पायांना स्पर्श केला तर ती काय म्हणेल? काहीच नाही, कारण मी ते कोणत्याही वाईट हेतूने करत नाही," असं ते म्हणाले.