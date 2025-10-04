English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

58 व्या वर्षी अरबाज खान दुसऱ्यांदा होणार बाप, पत्नी शूरा खान रुग्णालयात दाखल

Pregnant Sshura Khan Admitted To Hospital: बॉलिवूड अभिनेता अरबाज खान दुसऱ्यांदा बाप होणार आहे. त्याची पत्नी शूरा खानला शनिवारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 4, 2025, 06:15 PM IST
58 व्या वर्षी अरबाज खान दुसऱ्यांदा होणार बाप, पत्नी शूरा खान रुग्णालयात दाखल

Arbaaz Khan : बॉलिवूड अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता अरबाज खान लवकरच दुसऱ्यांदा बाप होणार आहे. त्याची गर्भवती पत्नी शूरा खान हिला आज मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की शूरा खान कारने रुग्णालयात दाखल होत आहे. ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आता चाहत्यांना उत्सुकता आहे की हे जोडपे कधी आनंदाची बातमीची घोषणा करणार.

Add Zee News as a Preferred Source

यापूर्वीच शूरा खानसाठी बेबी शॉवर आयोजित करण्यात आला होता. जिथे संपूर्ण खान कुटुंबीयांसह अनेक बॉलिवूड कलाकार देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमात अरबाज खान आणि शूरा खान यांचा गोड अंदाज पाहून प्रेक्षक देखील प्रभावित झाले होते. त्यांच्या फोटोंनाही सोशल मीडियावर चांगलीच पसंती मिळाली होती.

शूरा खान 4 ऑक्टोबर म्हणजेच शनिवारी रुग्णालयात दाखल झाली आहे. हे जोडपे लग्नानंतर पहिल्या बाळाचे स्वागत करणार आहे. अरबाज खान आणि शूरा खान यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये लग्न केलं होतं. यापूर्वी ते काही काळ एकमेकांना डेट करत होते. मात्र, त्यांच्या नात्याविषयी त्यांनी सार्वजनिकपणे काहीही सांगितले नव्हते.

2017 मध्ये मलाइकासोबत घटस्फोट

अरबाज खानने याआधी 1998 साली अभिनेत्री मलाइका अरोरासोबत लग्न केले होते. त्यांना अरहान खान नावाचा एक मुलगा आहे. मात्र, अरबाज आणि मलाइका अरोरा यांनी 19 वर्षांच्या लग्नानंतर 2017 मध्ये घटस्फोट घेतला. नंतर मलाइका अरोरा अभिनेता अर्जुन कपूरच्या संपर्कात राहिली. मात्र, 2024 मध्ये त्यांचा ब्रेकअप झाला.

अशातच आता अभिनेता अरबाज खान आणि शूरा खान हे लवकरच पालक होणार आहेत. त्यांचे मुलं हे घरात सुख-समृद्धी आणणार आहे. चाहते आणि त्याचे कुटुंबातील लोक या आनंददायी क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रुग्णालयाबाहेर कडक सुरक्षा व्यवस्था

पापाराझींनी या जोडप्यावर लक्ष केंद्रित करताच त्यांनी त्यांचे काही फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यास सुरुवात केली.  सोशल मीडियावर अशी चर्चा होती की हे जोडपे लवकरच आनंदाची बातमी जाहीर करतील. शिवाय, हिंदुजा रुग्णालयाबाहेर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. फक्त कुटुंबातील सदस्यांनाच आत आणि बाहेर जाण्याची परवानगी आहे आणि इतर कोणालाही आत जाण्याची परवानगी नाही.

FAQ

शूरा खान कधी रुग्णालयात दाखल झाली?

शूरा खान ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात दाखल झाली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ती कारने रुग्णालयात पोहोचताना दिसत आहे.

अरबाज खान आणि शूरा खान यांचे लग्न कधी झाले?

अरबाज खान आणि शूरा खान यांचे लग्न डिसेंबर २०२३ मध्ये झाले. लग्नानंतर दोघे पहिल्या बाळाचे स्वागत करणार आहेत.

बेबी शॉवर कधी आयोजित झाले?

यापूर्वी शूरा खानसाठी बेबी शॉवर आयोजित झाले होते, ज्यात संपूर्ण खान कुटुंब आणि बॉलिवूड कलाकार उपस्थित होते. फोटोंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Arbaaz KhanArbaaz Khan pregnant wifearbaaz khan wife sshura khanSshura KhanArbaaz Khan Sshura Khan

इतर बातम्या

Planet Y - शास्त्रज्ञांना सापडला सूर्यमालेतील नववा ग्रह;...

विश्व