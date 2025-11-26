English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कधीच प्रदर्शित होणार नाही 'हा' बिग बजेट चित्रपट, धर्मेंद्रजींच्या निधनानंतर दिग्दर्शकाचा मोठा निर्णय

Dharmendra Upcoming Movies: सोमवार, 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने चाहत्यांसह सिनेसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या निधनामुळे एका बिग बजेट चित्रपटाचा सिक्वेल थांबवण्यात आला असून काही माहितीनुसार हा चित्रपट कधीच प्रदर्शित होणार नाही.   

Updated: Nov 26, 2025, 12:15 PM IST
कधीच प्रदर्शित होणार नाही 'हा' बिग बजेट चित्रपट, धर्मेंद्रजींच्या निधनानंतर दिग्दर्शकाचा मोठा निर्णय
Dharmendra Passes Away: अभिनेते धर्मेंद्र हे हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिमान मानले जात होते. सहा दशकांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, धरम पाजींनी 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले, त्यापैकी काही अजूनही कल्ट चित्रपट मानले जातात. 18 वर्षांपूर्वी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेल्या अशाच एका चित्रपटाने प्रेक्षकांचे चांगले मनोरंजन केले आणि बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला. धर्मेंद्र यांच्या या दमदार चित्रपटाच्या सिक्वेलची चर्चा बऱ्याच काळापासून सुरू होती . मात्र, आता त्यांच्या निधनानंतर दिग्दर्शकाने हा चित्रपट बनवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. 

धर्मेंद्र यांना बॉलिवूडचा 'ही-मॅन' असं म्हटलं जायचं.  त्यांनी जवळपास 6 दशक आपल्या चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. धर्मेंद्र यांनी फक्त हिंदीतच नाही तर पंजाबी, मराठी आशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. एवढेचन नाही तर त्यांनी वयाच्या  89 व्या वर्षीसुद्धा चित्रपटांमध्ये काम केले आहे . त्यांच्या दुःखद निधनाने त्यांचे आगामी चित्रपट ठराविक काळासठी थांबण्यात आहे आहेत. 

'या' चित्रपटाचा सिक्वेल येणार नाही
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर, अनेक चित्रपट अपूर्ण राहिले आहेत, तर काही त्यांच्या मृत्यूनंतर थिएटरमध्ये प्रदर्शित होतील. माध्यमांशी बोलताना अपने या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी खुलासा केला की अपनेचा सिक्वेल बनवला जाणार नाही. त्यांनी सांगितले,  "आपली लोकं आपलीच असतात. धरमजींशिवाय हा चित्रपट बनू शकत नाही. ते आपल्याला कायमचे सोडून गेले. सर्व तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली होती. पटकथादेखील फायनल झाली होती, पण, त्यांच्याशिवाय या चित्रपटाचा सिक्वेल बनवणे अशक्य आहे." पुढे ते भावुक होतं म्हणाले "काही स्वप्ने अपूर्णच राहतात. त्यांच्याशिवाय कधीही हा चित्रपट बनू शकत नाही."

'गदर 2'चे दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी अधिकृतपणे सांगितले की 'अपने 2' हा चित्रपट अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 'अपने' हा चित्रपट 2007मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये वडील-मुलाच्या नात्याची निराळीच कहाणी दाखवण्यात आली होती. धर्मेंद्र, सनी देओल आणि बॉबी देओल अभिनीत या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. 

'या' चित्रपटात धर्मेंद्र दिसणार आहेत.
धर्मेंद्र आज हायात नाहीत. पण, त्यांचा शेवटचा चित्रपट, 'इक्किस', पुढील महिन्यात 25 डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. धर्मेंद्र यांनी अगस्त्य नंदा अभिनीत चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता 'अपने' चित्रपटाचा सिक्वल प्रदर्शित होतं नसल्याचं पाहून हे तर स्पष्टच आहे की धर्मेंद्रजींची जागा चाहत्यांच्या मानातून आणि या चित्रपटातून कोणीच घेऊ शकत नाही

