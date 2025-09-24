English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इमरान हाश्मी या हॉट अभिनेत्रीसोबत विदेशात करणार रोमान्स, 'आवारापन 2'च्या शूटिंगला सुरुवात

Emraan Hashmi : मोहित सूरी यांचा क्राईम-थ्रिलर चित्रपट 'आवारापन 2' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात इमरान हाश्मी विदेशात एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत रोमान्स करताना दिसणार आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 24, 2025, 08:47 PM IST
Emraan Hashmi : बॉलिवूडचा ‘सीरियल किसर’ म्हणून ओळखला गेलेला अभिनेता इमरान हाशमी आता पुन्हा एकदा मुख्य भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर झळकणार आहे. गेल्या काही वर्षांत तो 'टायगर 3' पासून ते 'दे कॉल मी ओजी' पर्यंत सेकंड लीडमध्ये झळकला होता. मात्र, त्याच्या चाहत्यांची मुख्य भूमिकेत पाहण्याची इच्छा आता पूर्ण होणार आहे.

साल 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'आवारापन' या मोहित सूरी दिग्दर्शित अॅक्शन- क्राईम ड्रामा चित्रपट अभिनेता इमरान हाशमीच्या करिअरला नवी ओळख दिली होती. तब्बल 18 वर्षांनंतर या चित्रपटाचा सिक्वेल 'आवारापन 2' जाहीर करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटातील अभिनेत्रीची निवड देखील करण्यात आली होती. आता अशातच शूटिंगसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. 

विदेशात या अभिनेत्रीसोबत करणार रोमान्स

मिळालेल्या माहितीनुसार, 'आवारापन 2' मध्ये इमरान हाशमीच्या सोबत पहिल्यांदाच हॉट अभिनेत्री दिशा पटानी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. यामुळे चित्रपटाविषयी चाहत्यांमध्ये आणखी उत्सुकता वाढली आहे. इमरान हाश्मी आणि दिशा पटानी यांच्या या चित्रपटाचे बहुतांश शूटिंग हे बँकॉकमध्ये होणार असून, याच महिन्याच्या शेवटी शूटिंगला सुरुवात होईल. 

इमरान हाश्मी, दिशा पटानी आणि संपूर्ण टीम जवळपास एक महिना बँकॉकमध्ये राहणार असून या कालावधीत चित्रपटाचे 50 टक्क्यांहून अधिक शूटिंग पूर्ण होणार आहे. संपूर्ण कथानक बँकॉकमध्येच घडत असल्याने वास्तव लोकेशन्सवर चित्रिकरण करण्याची तयारी सुरु आहे.

संगीतावर विशेष भर

'आवारापन' फ्रेंचायजीसाठी संगीत हा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. त्यामुळे या वेळीही निर्माते विशेष भट्ट संगीतकारांसोबत मिळून जबरदस्त संगीत तयार करण्याच्या तयारीत आहेत. बँकॉक शेड्यूलनंतर नोव्हेंबरमध्ये टीम पुन्हा एका नव्या शेड्यूलसाठी एकत्र येईल. जानेवारी 2026 पर्यंत या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण करण्याचा निर्मात्यांचा विचार आहे. जेणेकरून रिलीजच्या वेळापत्रकाला धक्का बसणार नाही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इमरान हाश्मी पुन्हा एकदा शिवमच्या भूमिकेत परतणार आहे. याशिवाय तो लवकरच पवन कल्याणसोबत 'दे कॉल हिम ओजी' मध्ये देखील दिसणार आहे. त्याचा हा चित्रपट 25 सप्टेंबरला रिलीज होणार आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांमध्ये त्याच्या या आणि दिशा पटानीसोबतच्या चित्रपटाबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. 

FAQ

‘आवारापन 2’ हा चित्रपट कधी जाहीर झाला आणि तो कशावर आधारित आहे?

‘आवारापन 2’ हा 2007 च्या यशस्वी अॅक्शन-क्राईम ड्रामा ‘आवारापन’चा सिक्वेल आहे. इमरान हाशमी यांच्या जन्मदिनानिमित्त (23 मार्च 2025) हा चित्रपट जाहीर झाला असून, तो मोहित सूरी यांच्या मूल चित्रपटाच्या कथानकावर आधारित आहे.

इमरान हाशमीची भूमिका काय आहे?

इमरान हाशमी पुन्हा एकदा शिवम पंडित या भूमिकेत परतणार आहेत. ही भूमिका त्यांच्या करिअरमधील आइकॉनिक आहे आणि चाहत्यांसाठी खास आहे.

अभिनेत्री कोण आहे आणि तिची भूमिका काय?

दिशा पटानी ही पहिल्यांदाच इमरान हाशमीसोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. ती इंटेंस रोमँटिक सागाची मुख्य नायिका असेल, ज्यामुळे चित्रपटाची उत्सुकता वाढली आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Awarapan 2Awarapan 2 castAwarapan 2 actressAwarapan 2 release dateAwarapan sequel

