इमरान हाशमी कसा ठरला ‘सीरियल किसर’? 'या' अभिनेत्रीसोबत दिलेला 20 मिनिटांचा किसिंग सीन

Emraan Hashmi : बॉलिवूडमधील प्रत्येक कलाकारांची ओळख वेगळी असते. कुणी अॅक्शन हिरो म्हणून ओळखला जातो तर कुणी डान्सिंग कलाकार तर कुणी रोमान्सचा बादशहा. पण इमरान हाशमीबद्दल बोललं तर त्याच्या नावाशी जोडलेला टॅग कायम एकच राहिला आहे तो म्हणजे ‘सीरियल किसर’. करिअरच्या सुरुवातीपासूनच त्याने जवळपास प्रत्येक चित्रपटात किसिंग सीन दिल्याने हा टॅग त्याच्या नावाशी घट्ट चिकटला आहे.
इमरान हाशमीने आपल्या करिअरमध्ये अनेक किसिंग सीन दिले आहेत. मात्र, 2012 मध्ये आलेल्या ‘राज 3’ चित्रपटाने त्याला या चर्चेचा बादशहा बनवलं. या चित्रपटात त्याची को-स्टार ईशा गुप्ता होती आणि दोघांचा किसिंग सीन तब्बल 20 मिनिटांचा होता. हा किसिंग सीन केवळ इमरान हाशमीच्या कारकिर्दीतील सर्वात लांब किसिंग सीन ठरला नाही तर तो सोशल मीडियावरही प्रचंड व्हायरल झाला आणि वादग्रस्त ठरला.
याआधी इमरान हाशमीने ‘तुम मिले’ या चित्रपटात सोहा अली खानसोबत लांब किसिंग सीन दिला होता. पण ईशा गुप्तासोबतचा किसिंग सीन त्यापेक्षा कितीतरी जास्त चर्चेत आला होता. सुरुवातीच्या काळात ‘मर्डर’, ‘गॅंगस्टर’, ‘जहर’ आणि ‘अशिक बनाया आपने’ यांसारख्या चित्रपटांमधील किसिंग सीनमुळेच प्रेक्षकांनी इमरान हाशमीला इंडस्ट्रीचा पहिला ‘सीरियल किसर’ म्हणून स्वीकारले होते.
पण वेळेनुसार इमरान हाशमीने स्वतःची प्रतिमा बदलत वेगळ्या प्रकारच्या चित्रपटांकडे वळण घेतले. यामध्ये ‘जन्नत’, ‘वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई’, ‘शांघाय’ अशा चित्रपटांमधील त्याच्या दमदार अभिनयाने सिद्ध केले की तो फक्त किसिंग सीनसाठी नाही तर कंटेंट-बेस्ड आणि अॅक्शन चित्रपटांसाठीही योग्य आहे.
इमरान हाशमीने करण जोहरच्या ‘कॉफी विथ करण’ या शोमध्ये आपला ‘बेस्ट आणि वर्स्ट किस’ बद्दलचा अनुभव उघड केला होता. त्याने सांगितलं की सर्वात चांगला किस त्याने जॅकलिन फर्नांडिससोबत ‘मर्डर 2’ मध्ये दिला होता. तर सर्वात वाईट किसचा अनुभव त्याला मल्लिका शेरावतसोबत ‘मर्डर’मध्ये आला होता.
आज इमरान हाशमी अॅक्शनपासून कॉमेडीपर्यंत विविध प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये काम करत असला तरी त्याच्या नावाशी जोडलेला ‘सीरियल किसर’ हा टॅग अजूनही त्याच्यापासून सुटू शकलेला नाही.
FAQ
इमरान हाशमीला ‘सीरियल किसर’ का म्हटले जाते?
इमरान हाशमीला करिअरच्या सुरुवातीपासून ‘सीरियल किसर’ म्हणून ओळखले जाते, कारण त्याने जवळपास प्रत्येक चित्रपटात किसिंग सीन दिले. ‘मर्डर’, ‘गँगस्टर’, ‘जहर’ आणि ‘अशिक बनाया आपने’ सारख्या चित्रपटांमधील सीनमुळे हा टॅग त्याच्याशी घट्ट चिकटला.
इमरान हाशमीच्या करिअरची सुरुवात कशी झाली?
इमरान हाशमीने २००३ मध्ये ‘फूटपाथ’ चित्रपटातून पदार्पण केले. त्यानंतर ‘मर्डर’ (२००४) सारख्या सेंसेशनल चित्रपटांनी त्याला ओळख मिळवली, ज्यात किसिंग सीनमुळे त्याची इमेज ‘सीरियल किसर’ ची झाली.
‘राज ३’ मधील किसिंग सीन कसा विशेष?
२०१२ च्या ‘राज ३’ मध्ये इमरान हाशमी आणि ईशा गुप्ता यांचा २० मिनिटांचा किसिंग सीन होता, जो बॉलिवूडमधील सर्वात लांब सीन ठरला. हा सीन सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि वादग्रस्त ठरला.