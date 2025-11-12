घरात बेशुद्धावस्थेत सापडला बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा, तात्काळ रुग्णालयात दाखल

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मंगळवारी रात्री बेशुद्ध पडल्यानंतर गोविंदाला जुहू येथील क्रिटीकेअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 61 वर्षीय गोविंदा मंगळवारी रात्री उशिरा घरी असताना तोल गेल्याने बेशुद्ध पडला अशी माहिती त्याचा मित्रमित्र आणि कायदेशीर सल्लागार ललित बिंदल यांनी दिली आहे. गोविदाला रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी फोनवरुन डॉक्टरांसह झालेल्या संभाषणानंतर औषध देण्यात आलं. "डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतर त्याला औषध देण्यात आलं आणि रात्री 1 वाजता आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं," असं बिंदल यांनी सांगितलं आहे.
बिंदल यांनी गोविंदाच्या प्रकृतीबद्दल अधिक माहिती दिली नाही. "त्याच्या अनेक चाचण्या झाल्या आहेत आणि आता रिपोर्टची वाट पाहत आहोत," असं ते पुढे म्हणाले.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, गोविंदाने परवाना असणारी रिव्हॉल्व्हर चुकीच्या पद्धतीने चालवल्याने त्याच्या पायाला गोळी लागली होती. गुडघ्याखाली जखम झाल्याने त्याला जुहू येथील त्याच्या घराजवळील क्रिटिकेअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याला आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. एक तासाच्या शस्त्रक्रियेनंतर गोळी काढण्यात आली होती.
त्याच्या मॅनेजरच्या म्हणण्यानुसार, गोविंदाने त्याची परवाना असणारी रिव्हॉल्व्हर कपाटात ठेवली होती. ती खाली पडली असता त्यातून गोळी निघाली आणि पायाला लागली. "मी कोलकात्यात एका शोसाठी निघालो होतो आणि पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास ती पडली आणि गोळी लागली. मी स्तब्ध झालो आणि नंतर मला रक्ताचा झरा दिसला," अशी आठवण गोविंदाने रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर दिली होती.