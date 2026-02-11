बॉलिवूडच्या हिरो नंबर वनची राजकारणातून अचानक एक्झिट, काय आहे नेमके कारण...

Bollywood Actor Govinda Exit From Politics: बॉलिवूडचा चिची, हिरो नंबर वन, कॉमेडीच्या टायमिंगचा बादशाह म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता गोविंदा. 80 आणि 90चं दशक त्यानं त्याच्या अभिनयानं गाजवलं. त्याच्या अभिनयानं बॉलिवूड गाजवत गोविंदा रसिकांच्या गळ्यातला ताईत बनला. बघता बघता हा अभिनेता नेता बनला, खासदारही झाला, आणि आता अचानक गोविंदाने त्याच्या राजकीय प्रवासातून ब्रेक घेतला. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांआधी त्याने पुन्हा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेनेचा स्टार प्रचारक बनत त्यानं प्रचाराचं मैदान गाजवलं. मात्र आता गोविंदा त्याचा राजकीय प्रवास थांबवत आहे.
दरम्यान, गोविंदानं राजकारणातून अचानक निवृत्तीचा निर्णय का घेतला याबाबत आता उलटसुलट चर्चा रंगल्यात. गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून कौटुंबिक वाद रंगलाय. गोविंदाच्या पत्नीने त्याच्यावर काही गंभीर आरोपही केले. नुकतंच एका मुलाखतीत सुनीत आहुजानं गोविंदावर आणखी एक मोठा आरोप केला. मुलाच्या करियरसाठी गोविंदा पाठिंबा देत नसल्याचं तिनं एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. यावर मुलाच्या भविष्यासाठी राजकारण सोडल्याचं गोविंदानं म्हटलंय.
अभिनेता ते नेता असा गोविंदाच रंजक प्रवास राहिलाय. गोविंदाने 2004 मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसच्या तिकिटावर उत्तर मुंबईमधून तो खासदार बनला. भाजपचे नेते राम नाईकांचा पराभव केल्यानंतर तो चर्चेत आला. त्यानंतर 2004 ते 2009 खासदार म्हणून गोविंदाने काम केलं. 2009 साली अभिनयावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी राजकारणातून ब्रेक घेतला. 2024मध्ये प्रदीर्घ काळानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या उपस्थितीत त्याने शिवसेनेत प्रवेश केला. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत स्टार प्रचारक म्हणून त्याने कामही केलं. आता अचानक गोविंदाने राजकीय पडद्यावरुन एक्झिटचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामागे कौटुंबिक पार्श्वभूमी असल्याचं गोविंदा म्हणतोय. मात्र आता मागच्या वेळेप्रमाणे यंदाही गोविंदा नव्या जोमानं बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणार का याची त्याच्या चाहत्यांना उत्सुकता लागलीय.