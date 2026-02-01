English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  birthday special: 13 वर्षाच्या मुलीवर भाळला होता अभिनेता; कधीकाळी चणे- फुटाणे विकणारा आज सुपरस्टार

birthday special: 13 वर्षाच्या मुलीवर भाळला होता अभिनेता; कधीकाळी चणे- फुटाणे विकणारा आज सुपरस्टार

Guess Who: आज 69 वा वाढदिवस साजरा करत असलेला हा अभिनेता त्याच्या तरुणपणी लाखोमुलींचा चाहता होता. कधीकाळी शेंगदाणे-फुटाणे विकणारा आज कोट्यावधींचा मालक आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Feb 1, 2026, 12:17 PM IST
Happy birthday Jakie Shroff: बॉलिवूडमधील ‘जग्गूदादा’ म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते जॅकी श्रॉफ आज आपला 69 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. त्यांच्या राकट पण मनमिळावू स्वभावामुळे ते आजही चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान राखून आहेत. पडद्यावर दमदार भूमिका साकारणारा हा अभिनेता प्रत्यक्ष आयुष्यात मात्र अत्यंत साधा आणि मदतशील आहे. यश, प्रसिद्धी आणि लोकप्रियतेमागे त्यांचा संघर्षमय प्रवास दडलेला आहे. मुंबईतील एका साध्या चाळीतून ते बॉलिवूडच्या शिखरापर्यंत पोहोचले. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया जॅकी श्रॉफ यांचा प्रेरणादायी जीवनप्रवास आणि त्यांची खास प्रेमकहाणी.

संघर्षातून घडलेलं व्यक्तिमत्त्व

मुंबईतील चाळीत जॅकी श्रॉफ यांचे बालपण गेले. लहानपणापासूनच आजूबाजूच्या लोकांना मदत करण्याची सवय त्यांच्यात होती. हेच संस्कार त्यांनी आयुष्यभर जपले. आजही गरजू व्यक्ती दिसली की जॅकी दादा पुढे सरसावतात.

शिक्षण त्यांनी 11 वीपर्यंतच पूर्ण केले. पुढे नोकरीसाठी त्यांनी ताज हॉटेल आणि एअर इंडियामध्ये प्रयत्न केले, मात्र शिक्षण कमी असल्यामुळे त्यांना नकार मिळाला. मात्र या अपयशामुळे ते खचले नाहीत.

एका क्षणाने बदललेलं आयुष्य

एक दिवस बसस्टॉपवर उभे असताना एका व्यक्तीने त्यांना मॉडेलिंग करण्याची ऑफर दिली. “पैसे मिळाले तर करतो,” असे साधे उत्तर देणाऱ्या जॅकींच्या आयुष्याने तिथून वेगळीच कलाटणी घेतली.

मॉडेलिंगमुळे त्यांना चित्रपटसृष्टीची ओळख मिळाली. दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी ‘हिरो’ चित्रपटासाठी त्यांची निवड केली आणि हा सिनेमा सुपरहिट ठरला. याच चित्रपटाने जयकिशन काकूभाई श्रॉफ हे नाव घराघरात पोहोचवले.

1 February 1957 रोजी गुजराती कुटुंबात जन्मलेल्या जॅकी श्रॉफ यांनी आयशासोबत प्रेमविवाह केला. सुरुवातीला या नात्याला विरोध होता, पण दोघांच्या प्रेमापुढे तो टिकू शकला नाही.

आज त्यांच्या लग्नाला 30 पेक्षा जास्त वर्षे झाली असून टायगर आणि कृष्णा अशी त्यांची दोन मुले आहेत. यशस्वी करिअरसोबतच सुखी संसार हेच जॅकी श्रॉफ यांच्या आयुष्याचे खरे यश मानले जाते. संघर्षातून उभा राहिलेला हा सुपरस्टार आजही जमिनीशी जोडलेलाच आहे.

