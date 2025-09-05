शेतकरी कुटुंबातील मुलगा ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 'हा' अभिनेता आहे OTT चा 'बेताज बादशाह'

Bollywood Actor: खिसा रिकामा, पण स्वप्ने हजार! या विचारासोबत आपल्या गावाहून मुंबईकडे आलेल्या एका कलाकाराने आज स्वतःच्या मेहनतीने बॉलिवूडमध्ये आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. साध्या शेतकरी कुटुंबातून आलेला हा अभिनेता आज भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात विश्वासार्ह आणि प्रतिभावान कलाकारांपैकी एक मानला जातो.
हा अभिनेता दुसरा तिसरा कोणी नसून तो पंकज त्रिपाठी आहे. पंकज त्रिपाठी यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1976 रोजी बिहारमधील गोपालगंज जिल्ह्यातील बेलसंड गावात झाला. त्याचे वडील पंडित बनारस तिवारी हे शेतकरी व पुजारी होते तर आई कुमुद देवी गृहिणी होत्या.
पंकज लहानपणापासून संयुक्त कुटुंबात वाढले. जिथे शिस्त, साधेपणा आणि कष्ट यांना महत्त्व दिले जात होते. गावातील जत्रांमध्ये आणि नाटकांमध्ये ते मुलींची भूमिका करत असत. तिथूनच त्यांच्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात झाली.
प्राथमिक शिक्षण गावात झाल्यानंतर पंकज पुढील शिक्षणासाठी पटना येथे गेले. त्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंटचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि काही काळ हॉटेलमध्ये कामही केले. मात्र मनात असलेली अभिनयाची ओढ त्यांना दिल्लीतील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) पर्यंत घेऊन गेली. 2004 साली त्यांनी तिथून पदवी प्राप्त केली. या शिक्षणामुळे त्यांच्या अभिनय कौशल्याला नवीन धार मिळाली.
2012 मध्ये आलेल्या 'गॅंग्स ऑफ वासेपुर' या चित्रपटातील ‘सुलतान’ या भूमिकेमुळे पंकज त्रिपाठी यांना खरी ओळख मिळाली. त्यानंतर प्रेक्षक आणि इंडस्ट्री दोघांनीही त्यांना गंभीरपणे घ्यायला सुरुवात केली.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पंकज त्रिपाठी यांनी ज्या भूमिकांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली, त्यामध्ये मिर्झापूर मधील 'कालीन भैया' हे पात्र विशेष प्रसिद्ध झाले. तसेच क्रिमिनल जस्टिस आणि सेक्रेड गेम्स या मालिकांमध्येही त्यांच्या अभिनयाचे कौतुक झाले. अल्पावधीतच त्यांनी ओटीटी जगतात 'बेताज बादशाह' ही उपाधी मिळवली.
FAQ
1. पंकज त्रिपाठी यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?
पंकज त्रिपाठी यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1976 रोजी बिहारमधील गोपालगंज जिल्ह्यातील बेलसंड गावात झाला. 2025 मध्ये त्यांनी आपला 49 वा वाढदिवस साजरा केला.
2. पंकज त्रिपाठी यांचे प्रारंभिक जीवन कसे होते?
पंकज एका शेतकरी कुटुंबात वाढले. त्यांचे वडील पंडित बनारस तिवारी शेतकरी आणि पुजारी, तर आई कुमुद देवी गृहिणी होत्या. संयुक्त कुटुंबात शिस्त आणि साधेपणात वाढलेल्या पंकज यांनी गावातील जत्रा आणि नाटकांमध्ये मुलींच्या भूमिका साकारत अभिनयाची सुरुवात केली.
3. पंकज त्रिपाठी यांनी अभिनय क्षेत्रात कशी सुरुवात केली?
पटना येथे हॉटेल मॅनेजमेंटचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर आणि काही काळ हॉटेलमध्ये काम केल्यानंतर, पंकज यांना अभिनयाची ओढ दिल्लीतील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) पर्यंत घेऊन गेली. 2004 मध्ये NSD मधून पदवी मिळवून त्यांनी मुंबईत अभिनयाला सुरुवात केली.