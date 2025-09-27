English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बॉलिवूडमधील टॉप कलाकारांमध्ये असणाऱ्या या अभिनेत्याने आपल्या करिअरचा पहिलाच चित्रपट फ्लॉप दिला. तेव्हा त्याला 250 रुपये मिळायचे. आता हाच अभिनेता एका चित्रपटासाठी 70 कोटी रुपये फी घेतो.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 27, 2025, 07:53 PM IST
पहिली कमाई फक्त 250 रुपये, फ्लॉप डेब्यूनंतर आज 'हा' अभिनेता एका चित्रपटासाठी घेतो तब्बल 70 कोटी!

Ranbir Kapoor: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार असे आहेत ज्यांनी स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. काहींचा पहिला चित्रपट फ्लॉप ठरला असला तरीही त्यांच्या जिद्दीमुळे आणि टॅलेंटमुळे ते आज इंडस्ट्रीतील मोठे स्टार बनले आहेत. अशाच कलाकारांपैकी एक म्हणजे रणबीर कपूर. येत्या 28 सप्टेंबरला रणबीर आपला 43वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. या खास दिवशी त्याच्या आयुष्यातील काही विशेष गोष्टी जाणून घेऊयात.

रणबीर कपूर हा दिवंगत अभिनेता ऋषी कपूर आणि नीतू कपूर यांचा मुलगा आहे. त्याने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींच्या 'सांवरिया' या चित्रपटातून केलं आहे. मात्र, रणबीरचा हा पहिला चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला. फ्लॉप डेब्यूमुळे अनेकांचा आत्मविश्वास ढळतो पण रणबीरने हार मानली नाही.

यानंतर त्याने 'बचना ए हसीनों', 'वेक अप सिड', 'राजनीती', 'अजब प्रेम की गजब कहानी' असे चित्रपट करून त्याने प्रयत्न सुरू ठेवले. मात्र खऱ्या अर्थाने त्याला यश मिळाले ते 2011 मध्ये आलेल्या 'रॉकस्टार' या चित्रपटातून. या चित्रपटानंतर रणबीरचं करिअर ट्रॅकवर आलं आणि तो स्टारडमच्या दिशेनं झेपावला.

पहिली कमाई फक्त 250 रुपये

अभिनय क्षेत्रात येण्याआधी रणबीर कपूरने असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून करिअरची सुरुवात केली होती. प्रेम ग्रंथ (1996) या चित्रपटात तो असिस्टंट डायरेक्टर होता. त्या वेळी त्याला मिळालेली पहिली कमाई होती फक्त 250 रुपये. ही माहिती स्वतः रणबीरने एका मुलाखतीत दिली होती. आज मात्र चित्र बदलले आहे. आज रणबीर एका चित्रपटासाठी तब्बल 70 कोटी रुपये मानधन घेतो अशी माहिती समोर आली आहे.

रणबीर कपूर कपूर घराण्यातून आलेला असला तरी त्याने स्वतःच्या मेहनतीवर प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. त्याला नेहमी इतर नेपो-किड्सप्रमाणे केवळ आई-वडिलांच्या स्टारडमवर संधी मिळाल्याचं म्हटलं जात नाही. प्रत्येक चित्रपटात त्याने स्वतःला सिद्ध केलं आणि त्यामुळेच तो आज टॉप कलाकारांच्या यादीत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आगामी प्रोजेक्ट्स

रणबीरच्या 'अ‍ॅनिमल' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी 899 कोटींची कमाई केली. या चित्रपटामुळे रणबीर पुन्हा एकदा चर्चेत आला. आता तो नितेश तिवारी यांच्या मेगा-बजेट 'रामायण' या चित्रपटात भगवान रामची भूमिका साकारणार असून प्रेक्षकांना त्याच्या या भूमिकेची उत्सुकता आहे.

FAQ

रणबीर कपूरचा वाढदिवस कधी आहे?

रणबीर कपूर २८ सप्टेंबर १९८२ रोजी जन्मले असून, २०२५ मध्ये ते आपला ४३ वा वाढदिवस साजरा करणार आहेत.

रणबीर कपूरचे कुटुंब कसे?

ते दिवंगत अभिनेते ऋषी कपूर आणि अभिनेत्री नीतू कपूर यांचे पुत्र आहेत. ते कपूर घराण्यातून येतात, पण स्वतःच्या मेहनतीवर यश मिळवले.

रणबीर कपूरचे बॉलिवूड पदार्पण कसे झाले?

त्याने २००७ मध्ये संजय लीला भन्साळींच्या ‘सांवरिया’ चित्रपटातून पदार्पण केले, जो बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

