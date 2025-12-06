English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर’ची धडाकेबाज कामगिरी; दुसऱ्या दिवशी कमाईचा नवा विक्रम

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' चित्रपट प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटाने दोन दिवसांमध्ये किती कमाई केली? पाहूयात सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 6, 2025, 07:44 PM IST
Ranveer Singh : बॉलिवूड सुपरस्टार रणवीर सिंगचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘धुरंधर’ शुक्रवार 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आणि प्रदर्शित होताच हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज कमाई करत आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरपासूनच निर्माण झालेला उत्साह आता थेट कलेक्शनमध्ये झळकत असून प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

‘धुरंधर’ने पहिल्याच दिवशी 28.60 कोटी रुपये अशी दमदार कमाई केली. थिएटरबाहेर उभ्या असणाऱ्या रांगा, हाऊसफुल शो आणि चित्रपटाला होत असलेली प्रचंड गर्दी यामुळे चित्रपटाला विकेंडचा मोठा फायदा मिळत आहे.

दुसऱ्या दिवशीही कलेक्शन जोरदार 

सॅकनिल्कने दिलेल्या आकडेवारीनुसार,  ‘धुरंधर’ चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी 11.31 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. अशाप्रकारे ‘धुरंधर’ची दोन दिवसांची एकूण कमाई सुमारे 40 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. कलेक्शनमधील ही स्थिरता पाहता चित्रपट विकेंडमध्ये आणखी मोठा धक्का देण्याची शक्यता दिसत आहे.

धनुष–कृति सेननच्या ‘तेरे इश्क में’ला टक्कर

सध्या थिएटरमध्ये 28 नोव्हेंबरला प्रदर्शित झालेला धनुष आणि कृति सेननचा 'तेरे इश्क में' हा चित्रपट देखील चांगली कमाई करत आहे. त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर’ आणि ‘तेरे इश्क में’ यांच्यात थेट स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. मात्र, अद्याप रणवीरच्या चित्रपटानेच आघाडी घेतली आहे.

आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनात तयार झालेल्या ‘धुरंधर’ चित्रपटामध्ये रणवीर सिंगसोबत अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन आणि सारा अर्जुन अशी दमदार स्टारकास्ट झळकत आहे. चित्रपटाची कथा खऱ्या घटनेवर आधारित असल्याने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढत आहे. ट्रेलर रिलीज होताच चित्रपटाविषयी मोठी चर्चा रंगली होती आणि आता प्रेक्षकांच्या अपेक्षांना साजेसा धमाकेदार प्रतिसाद बॉक्स ऑफिसवर पाहायला मिळत आहे.

रिलीजपूर्वीच ‘धुरंधर’चा मोठा विक्रम

चित्रपटाने प्रदर्शना आधीच एक अनोखा रेकॉर्ड आपल्या नावे केला आहे. मागील 17 वर्षांपासून कायम असलेला ‘जोधा-अकबर’चा रेकॉर्ड ‘धुरंधर’ने मोडला आहे. ‘धुरंधर’ आता बॉलिवूडमधील 9 वा सर्वाधिक लांबीचा चित्रपट बनला आहे. हा चित्रपट 214 मिनिटे म्हणजेच 3 तास 34 मिनिटांचा असणार आहे. तर ‘जोधा-अकबर’चा हा चित्रपट 213 मिनिटे म्हणजे 3 तास 33 मिनिटांचा होता.

FAQ

1. रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर’ चित्रपट कधी रिलीज झाला?

‘धुरंधर’ हा चित्रपट 5 डिसेंबर 2024 रोजी प्रदर्शित झाला.

2. ‘धुरंधर’ने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली?

चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 28.60 कोटी रुपये अशी दमदार ओपनिंग घेतली.

3. दुसऱ्या दिवशी ‘धुरंधर’ची किती कमाई झाली?

दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे शनिवारच्या दिवशी चित्रपटाने 11.31 कोटी रुपये कमावले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

