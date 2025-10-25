वाढदिवसाच्या आधीच शाहरुखचं चाहत्यांना सरप्राईज, फिल्म फेस्टिव्हलची घोषणा, एक नाही, तब्बल ७ चित्रपट!

Shah Rukh Khan Film Festival: बॉलिवूडचा ‘बादशाह’ शाहरुख खान नेहमीच आपल्या मोहक व्यक्तिमत्वाने, रोमँटिक अंदाजाने आणि दमदार अभिनयाने चाहत्यांच्या हृदयात अधिराज्य गाजवत आला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून त्याने असंख्य सुपरहिट आणि आयकॉनिक चित्रपट दिले असून आजही त्याचे नाव हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या कलाकारांमध्ये आहे. त्याच्या या यशस्वी आणि प्रेरणादायी प्रवासाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी किंग खानने एक खास घोषणा केली आहे. ‘शाहरुख खान फिल्म फेस्टिव्हल’!
हा विशेष फेस्टिव्हल 31 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून त्यात शाहरुख खानच्या जुन्या आणि सुपरहिट चित्रपटांना पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे.
शाहरुख खानने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून ही मोठी घोषणा केली आहे. त्याच्या प्रॉडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या सहकार्याने हा अनोखा फेस्टिव्हल आयोजित करण्यात येत आहे. त्याने ट्विट करत म्हटलं की, 'माझे काही जुने चित्रपट पुन्हा थिएटरमध्ये दाखवले जात आहेत. त्यातला तो माणूस फारसा बदललेला नाही फक्त केस थोडे बदललेत आणि हृदयाने थोडासा अधिक देखणा झालो आहे.'
या फेस्टिव्हलचा प्रारंभ 31 ऑक्टोबरपासून भारतातील निवडक थिएटर्समध्ये होणार आहे. तसेच PVR INOXसोबत देशात आणि YRF इंटरनॅशनलमार्फत मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूके, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये या फेस्टिव्हलचा आनंद घेता येणार आहे.
या फेस्टिव्हलमुळे चाहत्यांना ‘कभी हां कभी ना’पासून ते ‘जवान’पर्यंत शाहरुखच्या अनेक चित्रपटाचा पुन्हा एकदा अनुभव घेता येईल. प्रेम, रोमान्स, ड्रामा आणि भावना यांनी भरलेली ही सफर चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय ठरणार आहे.
किंग खानच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर शाहरुख खान लवकरच ‘किंग’ या बहुचर्चित चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत त्याची कन्या सुहाना खान तसेच दीपिका पदुकोण आणि अभिषेक बच्चन हे महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
शाहरुख खान फिल्म फेस्टिव्हल हे केवळ त्याच्या सिनेमांचं नव्हे तर त्याच्या कारकिर्दीतील प्रेम, उत्साह आणि प्रेरणादायी प्रवासाचं एक भव्य सेलिब्रेशन ठरणार आहे. चाहत्यांसाठी हा खऱ्या अर्थाने ‘दिल से’ क्षण ठरणार आहे!
