अटक वॉरंट प्रकरणावर सोनू सूदने सोडलं मौन, पोस्ट शेअर करत व्यक्त केली नाराजी

Arrest Warrant Against Actor Sonu Sood: गोरगरिबांसाठी देवदूत ठरणारा अभिनेता सोनू सूद सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. याचं कारण म्हणजे अभिनेत्याला मिळालेलं अटक वॉरंट. अभिनेत्याला अटक वॉरट जारी होताच मनोरंजन विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे. लुधियाना ज्यूडिशियल मॅजिस्ट्रेट रमणप्रीत कौर यांनी हे अटक वॉरंट दिलं आहे. अभिनेत्याने या प्रकरणी आपले मौन सोडले आहे. या प्रकरणी आता सोनू सूदने वॉरंटबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

अभिनेता सोनू सूदने त्याच्या एक्स अकाऊंटवर मिळालेल्या अटक वॉरंटवर त्या प्रकरणात त्याचा थेट सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्याला हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, सोशल मीडियावर येणाऱ्या बातम्या खूप खळबळजनक आहेत. स्पष्टपणे सांगायचे झाले तर, माननीय न्यायालयाने आम्हाला एका तृतीय पक्षाशी संबंधित प्रकरणात साक्षीदार म्हणून बोलावले आहे. ज्याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही.

We need to clarify that the news circulating on social media platforms is highly sensationalised. To put matters straight, we were summoned as a witness by the Honourable Court in a matter pertaining to a third party to which we have no association or affiliation. Our lawyers…

TRENDING NOW news

— sonu sood (@SonuSood) February 7, 2025