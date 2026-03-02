'पप्पा काही झालंच तर...' दुबईत अडकलंय बॉलिवूड अभिनेत्याचं कुटुंब; लेकीने दिला बापाला धीर

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण युद्धाचे परिणाम संपूर्ण जगभरात जाणवून येत आहेत. इस्रायल- अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनाक्रमामुळे जागतिक राजकारणात धक्का बसला असून, इराणने प्रत्युत्तर म्हणून मध्यपूर्वेतील विविध देशांवर जोरदार हल्ले चढवले आहेत. युएईमधील काही भागावरही हल्ल्यांचे संकेत मिळाले असून, तिथे स्थायिक अनेक भारतीय नागरिक आणि सेलेब्रिटी युएईमध्ये अडकलेले आहेत.
बॉलिवूड अभिनेता आणि पंजाबी गायक Amy Virk यांच्या पत्नी आणि सहा वर्षांची मुलगीही सध्या युएईमध्ये अडकलेली आहेत. एमीने सोशल मीडियावर पोस्ट करून या परिस्थितीबाबत माहिती दिली आहे. त्याने आपल्या पोस्टमध्ये भावनिक शब्दांत सांगितले की, 'युएईमधल्या परिस्थितीमुळे मी चिंतेत आहे. माझी पत्नी आणि सहा वर्षांची मुलगी तिथे अडकले आहेत. एक पती आणि वडील म्हणून या कठीण काळात भावुक न होणं आणि चिंता न करणं हे खूप कठीण आहे. पप्पा, जर काही झालंच तर मी बेडखाली लपेन. मी स्ट्राँग गर्ल आहे. काळजी करू नका. हे कुठल्याही वडिलांना ऐकायला आवडणार नाही. चाहत्यांमध्ये कितीही स्ट्राँग दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी शेवटी आम्हीदेखील कौटुंबिक आहोत.'
एमीने पुढे स्पष्ट केले की, 'अशी अनेक कुटुंबे असतील जी यातून जात असतील. माझ्या प्रार्थना फक्त माझ्या कुटुंबासाठी नाहीत, तर यातून जात असलेल्या प्रत्येकासाठी आहेत. युएई सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांसाठी मी खूप आभारी आहे. लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. लवकरच हे सगळं संपेल आणि सर्व कुटुंब सुरक्षित राहतील.'
युएईमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांमध्ये भीती, अनिश्चितता आणि चिंता वाढत आहे. अनेक भारतीयांनी आपल्या घरातील आणि प्रियजनांच्या सुरक्षिततेबाबत तातडीने मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या युद्धामुळे युएई आणि आसपासच्या देशांमध्ये नागरिकांसाठी अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, स्थानिक प्रशासन आणि सरकारने सुरक्षा उपाय उचलले आहेत.
सध्या अनेक भारतीय सेलिब्रिटींच्या पोस्टमुळे या परिस्थितीवर जागतिक लक्ष केंद्रीत झाले आहे. चाहत्यांनी या घटनेवर संवेदना व्यक्त केली असून, युएईमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्मवर प्रयत्न सुरू आहेत.
या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे, आणि भारतीयांसह अनेक परदेशी नागरिकांना तातडीच्या आधाराची आवश्यकता भासत आहे. युएईमध्ये अडकलेल्या कुटुंबांसाठी त्वरित मदतीसाठी भारतीय दूतावास आणि स्थानिक प्रशासन सतत प्रयत्न करत आहेत.