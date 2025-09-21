Vicky Kaushal ला मराठी नाटकाची भुरळ, 'पुढचे शो हाऊसफुल्ल होवोत...' दिल्या खास शुभेच्छा

मराठी नाटकं असोत वा सिनेमा ती कायमच बॉलिवूडच्या कलाकारांना भुरळ घालत असतात. सध्या सगळीकडेच मराठी नाटकांची चर्चा सुरु आहे. मराठी नाटकांच्या बाहेर हाऊसफुल्लचे बोर्ड पाहायला मिळत आहेत. यामध्ये अनेक नाटकांचा समावेश आहे. सध्या अशाच एका नाटकाची चर्चा आहे. ते नाटक म्हणजे 'शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला' या नाटकाला स्वतः बॉलिवूडचा अभिनेता विक्की कौशलने शुभेच्छा दिल्या असून आपल्याला हे नाटक आवडल्याची कबुली दिली आहे.
सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. विक्की कौशलने 'शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला' या नाटकाचं भरभरून कौतुक केलं आहे. विक्की कौशल म्हणाला की,"नमस्कार! मी विकी कौशल... शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला या नाटकाच्या संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. तुमचं काम, तुमची मेहनत आणि तुमचा प्रयत्न की, आपल्या महाराजांचा विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचावा, ही खूप प्रेरणादायी गोष्ट आहे. पुढचे शो हाऊसफुल्ल व्हावेत, हीच शुभेच्छा. जय भवानी, जय शिवराय!"
शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला हे नाटक शिवाजी महाराज हे कुठल्या एका जाती, धर्म, समाज किवा प्रांताचे नसून ते कष्टकर्त्याचे, पिडितांचे आणि शोषितांचे व यासोबतच माणूस म्हणून माणसाप्रमाणे होते. आजही जे ही माणुसकी टिकवण्यसाठी जातीधर्माच्या पलिकडे जाऊन माणुसकीसाठी लढत आहेत त्यांचात ते जिवंत आहेत, राजे कुठलेही दैवी अवतार नसून ते एक माणूस होते ही खूप महत्त्वाची बाब डोळ्यासमोर आणण्याचे काम हे नाटक करते. आजच्या समाज व्यवस्थेसमोर जातीयतेची जी भिंत उभी आहे ते पाडण्याची ही एक अप्रतिम चळवळ म्हणजे हे नाटक आहे. आजवर या नाटकाचे 700 पेक्षा जास्त प्रयोग झाले आहेत.
बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल गेल्या काही काळापासून बातम्यांमध्ये आहेत. कतरिना गर्भवती असल्याची अफवा पसरली आहे. जरी या जोडप्याने गरोदरपणाच्या बातमीला दुजोरा दिला नाही किंवा नाकारला नाही, तरी आता सोशल मीडियावर एक फोटो समोर आला आहे ज्यामध्ये कतरिनाचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसत आहे.
कतरिना कैफचा एक फोटो सोशल मीडियावर समोर आला आहे, ज्यामध्ये ती मरून गाऊनमध्ये पोज देत आहे आणि तिचा बेबी बंप दाखवत आहे. कतरिना तिच्या मॅटरनिटी फोटोशूटचे चित्रीकरण करत होती की व्हायरल झालेला फोटो एखाद्या जाहिरातीचा आहे हे स्पष्ट नाही. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी उत्साह व्यक्त करत लिहिले, "तिच्यासाठी खूप आनंद झाला, अभिनंदन." दुसऱ्याने लिहिले, "क्षणभर मला वाटले की यामुळे मला गर्भवती करीनाची आठवण झाली, पण व्वा!! अभिनंदन!"