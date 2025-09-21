English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vicky Kaushal ला मराठी नाटकाची भुरळ, 'पुढचे शो हाऊसफुल्ल होवोत...' दिल्या खास शुभेच्छा

Vicky Kaushal Praises Marathi : बॉलिवूड अभिनेता विक्की कौशलने मराठी नाटकांचं भरभरुन कौतुक केलं आहे. एवढंच नव्हे तर खास शुभेच्छा देखील दिल्या आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 21, 2025, 12:33 PM IST
मराठी नाटकं असोत वा सिनेमा ती कायमच बॉलिवूडच्या कलाकारांना भुरळ घालत असतात. सध्या सगळीकडेच मराठी नाटकांची चर्चा सुरु आहे. मराठी नाटकांच्या बाहेर हाऊसफुल्लचे बोर्ड पाहायला मिळत आहेत. यामध्ये अनेक नाटकांचा समावेश आहे. सध्या अशाच एका नाटकाची चर्चा आहे. ते नाटक म्हणजे 'शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला' या नाटकाला स्वतः बॉलिवूडचा अभिनेता विक्की कौशलने शुभेच्छा दिल्या असून आपल्याला हे नाटक आवडल्याची कबुली दिली आहे. 

विक्की कौशल काय म्हणाला? 

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. विक्की कौशलने 'शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला' या नाटकाचं भरभरून कौतुक केलं आहे. विक्की कौशल म्हणाला की,"नमस्कार! मी विकी कौशल... शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला या नाटकाच्या संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. तुमचं काम, तुमची मेहनत आणि तुमचा प्रयत्न की, आपल्या महाराजांचा विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचावा, ही खूप प्रेरणादायी गोष्ट आहे. पुढचे शो हाऊसफुल्ल व्हावेत, हीच शुभेच्छा. जय भवानी, जय शिवराय!" 

नाटकाचं वेगळेपण

शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला हे नाटक शिवाजी महाराज हे कुठल्या एका जाती, धर्म, समाज किवा प्रांताचे नसून ते कष्टकर्त्याचे, पिडितांचे आणि शोषितांचे व यासोबतच माणूस म्हणून माणसाप्रमाणे होते. आजही जे ही माणुसकी टिकवण्यसाठी जातीधर्माच्या पलिकडे जाऊन माणुसकीसाठी लढत आहेत त्यांचात ते जिवंत आहेत, राजे कुठलेही दैवी अवतार नसून ते एक माणूस होते ही खूप महत्त्वाची बाब डोळ्यासमोर आणण्याचे काम हे नाटक करते. आजच्या समाज व्यवस्थेसमोर जातीयतेची जी भिंत उभी आहे ते पाडण्याची ही एक अप्रतिम चळवळ म्हणजे हे नाटक आहे. आजवर या नाटकाचे 700 पेक्षा जास्त प्रयोग झाले आहेत.

विक्की कौशल लवकरच होणार बाबा 

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल गेल्या काही काळापासून बातम्यांमध्ये आहेत. कतरिना गर्भवती असल्याची अफवा पसरली आहे. जरी या जोडप्याने गरोदरपणाच्या बातमीला दुजोरा दिला नाही किंवा नाकारला नाही, तरी आता सोशल मीडियावर एक फोटो समोर आला आहे ज्यामध्ये कतरिनाचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसत आहे.

कतरिना कैफचा एक फोटो सोशल मीडियावर समोर आला आहे, ज्यामध्ये ती मरून गाऊनमध्ये पोज देत आहे आणि तिचा बेबी बंप दाखवत आहे. कतरिना तिच्या मॅटरनिटी फोटोशूटचे चित्रीकरण करत होती की व्हायरल झालेला फोटो एखाद्या जाहिरातीचा आहे हे स्पष्ट नाही. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी उत्साह व्यक्त करत लिहिले, "तिच्यासाठी खूप आनंद झाला, अभिनंदन." दुसऱ्याने लिहिले, "क्षणभर मला वाटले की यामुळे मला गर्भवती करीनाची आठवण झाली, पण व्वा!! अभिनंदन!"

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

