One Night Stand बाबत सलमान खानच्या शत्रू असलेल्या बॉलिवूड अभिनेत्याचे मोठे वक्तव्य

Vivek Oberoi : विवेक ओबेरॉय आणि सलमान खान यांच्यातील शत्रुत्व सर्वज्ञात आहे. सलमान खानशी झालेल्या संघर्षानंतर विवेक ओबेरॉयची बॉलिवूडमधील कारकीर्द उद्ध्वस्त झाली. त्याला बॉलिवूडमध्ये काम मिळत नव्हते. चित्रपटसृष्टीत कोणीही विवेकसोबत काम देण्यास तयार नव्हते. विवेकने चित्रपटसृष्टी सोडली आणि व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. विवेकने आता 1.2 अब्ज डॉलर्स चे साम्राज्य उभारले. अलिकडच्या मुलाखतीत विवेक ओबेरॉयने त्याच्या व्यवसाय आणि कारकिर्दीबद्दल स्पष्टपणे सांगितले.
विवेकने 1200 कोटी रुपयांचे साम्राज्य उभारले आहे. विवेक ओबेरॉय एका मुलाखतीत त्याच्या या यशाबद्दल सांगितले आहे. "एकदा मला कळले की मला पैसे कसे कमवायचे हे माहित आहे, तेव्हा मी ते कमवत राहिलो. पैसे कमवण्यात एक वेगळीच मजा होती. मी फक्त या मार्गावर पुढे जात राहिलो." मनोरंजक म्हणजे, विवेक ओबेरॉयने एका पॅन-सेलरकडून अर्थशास्त्राच्या खऱ्या संकल्पना शिकल्या. पॅन-सेलरकडून त्याने शेअर बाजारात गुंतवणूक कशी करायची हे शिकले.
विवेक ओबेरॉय त्याच्या व्यवसायाबद्दल बोलला
शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीतून भरपूर पैसे कमावले, बरीच संपत्ती आणि प्रसिद्धी मिळवली, परंतु वाटेत त्याला तोटाही सहन करावा लागला. गेल्या काही वर्षांत, अभिनेता विवेक ओबेरॉयने रिअल इस्टेट, एज्युकेशन, दागिने, दारू, कृषी-तंत्रज्ञान, फिनटेक आणि इतर व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करून स्वतःला एक यशस्वी उद्योजक म्हणून स्थापित केले आहे. आज, चित्रपटांपासून दूर असूनही, तो बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्यांपैकी एक आहे. 1,200 कोटी एकूण संपत्तीसह, तो बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत सेलिब्रिटींपैकी एक आहे.
विवेक ओबेरॉय पुढे म्हणतो की त्याला कधीही आर्थिक अडचणी आल्या नाहीत कारण तो नेहमीच त्याच्या गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगतो. त्याने एक अनुभव देखील सांगितला जेव्हा त्याने घाईघाईने घेतलेला निर्णय चुकीचा ठरला, ज्यामुळे त्याला त्याची अडीच वर्षांची संपूर्ण बचत गमवावी लागली.
विवेक म्हणतो की हे त्याच्यासाठी एक महत्त्वाचा धडा होता. त्याने यातून एक महत्त्वाचा धडा शिकला: कधीही घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. "मी लग्नावर विश्वास ठेवतो, वन-नाईट स्टँडवर नाही असं म्हणत विवेकने One Night Stand बाबत त्याचे स्पष्ट मत मांडले आहे.