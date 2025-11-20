'कौन शाहरुख खान?’, विवेक ओबेरॉयच्या वक्तव्याने माजली खळबळ

Vivek Oberoi : बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच शाहरुख खान. गेल्या 30 वर्षांपासून सिनेसृष्टीतील सर्वात चमकणाऱ्या सुपरस्टार कलाकारांपैकी एक. त्याची लोकप्रियता केवळ भारतातच नाही तर जगभरात आहे. त्याच्या प्रत्येक चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्यामुळेच शाहरुख खानला ‘वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार’ म्हटले जाते.
मात्र, अलीकडेच अभिनेता विवेक ओबेरॉयने एका मुलाखतीत दिलेल्या वक्तव्यामुळे मोठी चर्चा रंगली आहे. अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, खरंच एक दिवस असा येऊ शकतो का, जेव्हा लोक शाहरुख खानला विसरतील?
विवेक ओबेरॉयने पिंकविलाशी बोलताना सांगितले की, 'काळाच्या ओघात सर्वात मोठे सुपरस्टारही इतिहासाच्या पानांवरच उरतात.' 1960 च्या दशकातील कलाकार आणि चित्रपटांबद्दल आज फारच थोड्या लोकांना माहिती आहे आणि खरं सांगायचं, तर त्याचा जास्त काही फरकही पडत नाही असं विधान विवेक ओबेरॉयने केलं आहे.
विवेक ओबेरॉयच्या मते नवी पिढी जसजशी वाढत जाते, तसतशी त्यांची आवड, त्यांच्या आठवणी आणि त्यांचा आयकॉन बदलत जातो. त्यामुळे कोणत्याही कलाकाराला पिढ्यानुपिढ्या लोकांच्या स्मरणात राहणे अवघड आहे. यासोबतच त्याने राज कपूरचे उदाहरण दिले. तो म्हणाला की, आजच्या तरुणांपैकी अनेक रणबीर कपूरचे मोठे चाहते आहेत. पण त्यापैकी बऱ्याच जणांना राज कपूर कोण होते हेही कदाचित माहिती नाही.
मी आणि आमची पिढी राज कपूरना ‘गॉड ऑफ सिनेमा’ किंवा ‘शोमॅन’ म्हणते. मात्र, नवी पिढी त्यांना केवळ इतिहासातील एका दिग्गज व्यक्ती म्हणूनच पाहते. विवेकच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु झाली आहे.
जरी विवेक ओबेरॉय म्हणत असेल की काळ बदलतो, तरीही शाहरुख खानची लोकप्रियता आजही शिखरावर आहे. 2023 मध्ये पठाण, जवान आणि डंकी या तीनही चित्रपटांनी एकत्रित 2600 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला.
नुकताच त्याच्या आगामी प्रोजेक्ट ‘किंग’ चा टीझर रिलीज झाला असून त्यात सुहाना खान, दीपिका पदुकोण आणि राणी मुखर्जी झळकणार आहेत. हे सर्व पाहता, सध्यातरी शाहरुख खानच्या प्रसिद्धीमध्ये कुठलीही घट झालेली दिसत नाही.
FAQ
1. विवेक ओबेरॉयने नेमकं काय विधान केलं?
विवेक ओबेरॉयने एका मुलाखतीत सांगितले की काळाच्या ओघात मोठमोठे सुपरस्टारही इतिहासाच्या पानांवरच उरतात. भविष्यकाळात म्हणजे 2050 मध्ये कदाचित लोक विचारतील— “शाहरुख खान कोण?”
2. हे विधान वादग्रस्त का ठरलं?
शाहरुख खान हा जगातील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक मानला जातो. त्यांच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे विवेकच्या या वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी पसरली आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली.
3. विवेकने राज कपूरचा उल्लेख का केला?
विवेकने उदाहरण देताना सांगितले की आज अनेक तरुण रणबीर कपूरचे चाहते आहेत, पण त्यांना राज कपूर कोण होते हेही माहिती नसते. यावरून त्याने दाखवून दिलं की नवी पिढी जुन्या कलाकारांबद्दल फारशी माहिती ठेवत नाही.