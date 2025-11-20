'कौन शाहरुख खान?’, विवेक ओबेरॉयच्या वक्तव्याने माजली खळबळ

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोण शाहरुख खान? बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉयच्या वक्तव्याने खळबळ. नेमकं तो असं का म्हणाला?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 04:27 PM IST
Vivek Oberoi : बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच शाहरुख खान. गेल्या 30 वर्षांपासून सिनेसृष्टीतील सर्वात चमकणाऱ्या सुपरस्टार कलाकारांपैकी एक. त्याची लोकप्रियता केवळ भारतातच नाही तर जगभरात आहे. त्याच्या प्रत्येक चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्यामुळेच शाहरुख खानला ‘वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार’ म्हटले जाते.

मात्र, अलीकडेच अभिनेता विवेक ओबेरॉयने एका मुलाखतीत दिलेल्या वक्तव्यामुळे मोठी चर्चा रंगली आहे. अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, खरंच एक दिवस असा येऊ शकतो का, जेव्हा लोक शाहरुख खानला विसरतील?

विवेक ओबेरॉयने पिंकविलाशी बोलताना सांगितले की, 'काळाच्या ओघात सर्वात मोठे सुपरस्टारही इतिहासाच्या पानांवरच उरतात.' 1960 च्या दशकातील कलाकार आणि चित्रपटांबद्दल आज फारच थोड्या लोकांना माहिती आहे आणि खरं सांगायचं, तर त्याचा जास्त काही फरकही पडत नाही असं विधान विवेक ओबेरॉयने केलं आहे. 

‘शाहरुख खान कोण?’

विवेक ओबेरॉयच्या मते नवी पिढी जसजशी वाढत जाते, तसतशी त्यांची आवड, त्यांच्या आठवणी आणि त्यांचा आयकॉन बदलत जातो. त्यामुळे कोणत्याही कलाकाराला पिढ्यानुपिढ्या लोकांच्या स्मरणात राहणे अवघड आहे. यासोबतच त्याने राज कपूरचे उदाहरण दिले. तो म्हणाला की, आजच्या तरुणांपैकी अनेक रणबीर कपूरचे मोठे चाहते आहेत. पण त्यापैकी बऱ्याच जणांना राज कपूर कोण होते हेही कदाचित माहिती नाही.

मी आणि आमची पिढी राज कपूरना ‘गॉड ऑफ सिनेमा’ किंवा ‘शोमॅन’ म्हणते. मात्र, नवी पिढी त्यांना केवळ इतिहासातील एका दिग्गज व्यक्ती म्हणूनच पाहते. विवेकच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु झाली आहे.

शाहरुख खानची अजूनही प्रचंड क्रेझ

जरी विवेक ओबेरॉय म्हणत असेल की काळ बदलतो, तरीही शाहरुख खानची लोकप्रियता आजही शिखरावर आहे. 2023 मध्ये पठाण, जवान आणि डंकी या तीनही चित्रपटांनी एकत्रित 2600 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला.

नुकताच त्याच्या आगामी प्रोजेक्ट ‘किंग’ चा टीझर रिलीज झाला असून त्यात सुहाना खान, दीपिका पदुकोण आणि राणी मुखर्जी झळकणार आहेत. हे सर्व पाहता, सध्यातरी शाहरुख खानच्या प्रसिद्धीमध्ये कुठलीही घट झालेली दिसत नाही.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

