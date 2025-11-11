English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' अभिनेत्याच्या कुटुंबात 46 व्या वर्षानंतर पुरुषांच व्हायचं निधन, 47 व्या वर्षी गमावला जीव, हेमा मालिनी यांच्यासोबत करायचं होतं लग्न

या दिग्गज अभिनेत्याच्या कुटुंबातील कोणीही पुरुष वयाच्या 50 वर्षांपेक्षा जास्त जगला नाही. त्यांचे निधन 47 व्या वर्षी झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सर्वांचे हृदयविकाराने निधन झाले. या अभिनेत्याला हेमा मालिनीचे वेड होते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 11, 2025, 10:41 PM IST
 सुंदर हिंदी चित्रपट अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचे 6 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. वयाच्या ७० व्या वर्षी त्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. या अभिनेत्रीच्या मृत्यूने संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला आहे. ती दिग्गज संगीतकार ललित पंडित यांची बहीण होती. सुलक्षणाने उलझान, अपनापन, फांसी आणि खानदान यासारख्या अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले. चित्रपटांमध्ये काम करताना, ती अभिनेता संजीव कुमार यांच्या प्रेमात पडली. ती त्याच्यावर खूप प्रेम करत होती आणि त्याच्याशी लग्न करू इच्छित होती. सुलक्षणा आयुष्यभर अविवाहित राहिली. सुलक्षणाचे संजीव कुमारशी लग्न का शक्य झाले नाही ते जाणून घेऊया.

लग्न न होण्याची दोन कारणे

सुलक्षणाने संजीव कुमारशी लग्न करण्यास नकार दिल्याची दोन कारणे होती. प्रथम, सुलक्षणा संजीव कुमारवर प्रेम करत होती, पण अभिनेत्याचे हृदय हेमा मालिनीसाठी धडधडत होते. संजीव यांनी हेमा मालिनी यांना प्रपोज केले होते, पण तिच्या स्वप्नातील गर्ल धर्मेंद्र वर प्रेम करत होती. दरम्यान, हेमा मालिनीने संजीव यांचा प्रपोज नाकारला आणि संजीवने सुलक्षणाचा प्रपोज नाकारला. सुलक्षणा संजीवला एका मंदिरात घेऊन गेली आणि तिच्या कपाळावर सिंदूर भरण्यास सांगितले, परंतु अभिनेत्याने नकार दिला. संजीवने सुलक्षणाशी लग्न न करण्याचे दुसरे कारण देखील जाणून घेऊया. सुलक्षणाच्या मृत्यूनंतर अभिनेता रझा मुराद यांनी सांगितले की संजीव कुमारच्या कुटुंबातील कोणताही पुरूष 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा नव्हता.

लग्न न करण्याचे दुसरे कारण

हेमाच्या नकारानंतर, संजीव दुःख आणि तणावाचे जीवन जगू लागला, ज्यामुळे त्याचे वयाच्या 47 व्या वर्षी निधन झाले. त्याला स्वतःच्या मृत्यूची पूर्वसूचना मिळाली होती. संजीवने सुलक्षणाशी लग्न केले नाही कारण त्याला त्याच्यामुळे कोणाचेही आयुष्य उध्वस्त करायचे नव्हते. तथापि, सुलक्षणाचे प्रेम खरे होते. संजीवच्या मृत्यूमुळे ती निराश आणि अपूरणीय झाली. तिला धक्का बसला आणि काही दिवसांनी तिच्या आईचे निधन झाले तेव्हा तिने जगण्याची इच्छाच गमावली.

6 नोव्हेंबरचा विचित्र योगायोग 

संजीववर खूप प्रेम करणाऱ्या सुलक्षणाने कधीही लग्न केले नाही. धक्कादायक म्हणजे, संजीव आणि सुलक्षणा दोघांचेही 6 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. संजीवचे आजोबा शिवलाल जरीवाला, वडील जेठालाल जरीवाला, भाऊ किशोर जरीवाला आणि धाकटा भाऊ निकुल जरीवाला हे सर्व 50 वर्षांच्या वयाच्या आधी हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावले. संजीव कुमार यांनाही हृदयविकाराचा झटका आला. 

