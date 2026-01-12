English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • बॉलिवूड अभिनेत्री अभिनव बस्सीचा प्रेमात ? दोन वर्षांपूर्वीच झाला होता घटस्फोट !

बॉलिवूड अभिनेत्री अभिनव बस्सीचा प्रेमात ? दोन वर्षांपूर्वीच झाला होता घटस्फोट !

Abhinav Bassi dating this Actress : अनुभव सिंह बस्सी आणि एका बॉलिवूड अभिनेत्रीला डेट करत असल्याच्या बातम्या सध्या गाजत आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 12, 2026, 01:43 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री अभिनव बस्सीचा प्रेमात ? दोन वर्षांपूर्वीच झाला होता घटस्फोट !

लोकप्रिय स्टँड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी सध्या फॅन्समध्ये खूप चर्चेत आहे. भारतासह परदेशातही त्याचे हाऊसफुल कॉमेडी शो झाले आहेत आणि त्याचा चाहतावर्ग मोठा आहे. अनुभवने बॉलिवूडमध्येही पदार्पण केले असून, रणबीर कपूर आणि श्रद्धा कपूर स्टारर ‘तू झूठी मैं मक्कार’ चित्रपटात त्याने रणबीरचा खास मित्राची भूमिका साकारली होती.

सध्या सोशल मीडियावर अनुभव आणि लोकप्रिय अभिनेत्री व इन्फ्लुएन्सर कुशा कपिला यांच्यात अफेअर असल्याच्या चर्चांना जोर आलेला आहे. ही चर्चा कुशाच्या अनुभवच्या वाढदिवसाला शेअर केलेल्या एका भावनिक पोस्टमुळे सुरू झाली.

कुशाने इंस्टाग्राम स्टोरीत बस्सीच्या सनग्लासेस घालून त्याच्यासोबत पोझ दिलेल्या फोटोसोबत लिहिले ' वाढदिवसाच्या शुभेच्छा बस्सी! तू खूप दयाळू आहेस. जेव्हा बाकी सगळे घाबरलेले असतात, तेव्हा तू शांत राहतोस. तू नेहमीच मदतीचा हात पुढे करतोस. तू पार्टी करताना जणू तुझं वय उलटं फिरतंय.'

तिने पुढे अनुभवच्या गुणांचा उल्लेख करत म्हटले 'तू कोणालाही एकटं सोडत नाहीस, प्रत्येकाला मजा येईल याची काळजी घेतोस. संधी मिळाली तर कविताही लिहितोस. तू इतकी योजना आखतोस की गोंधळही तुला विचलित करू शकत नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तू खूप मजेदार आहेस.'

या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर फॅन्स आणि युजर्सनी दोघांचे नाते केवळ मैत्री नसून रिलेशनशिप असल्याचे अनुमान व्यक्त केले आहे. अनेकांनी कमेंट करून लिहिले आहे, 'ही केवळ मैत्री नाही.'

विशेष म्हणजे, कुशा कपिला यांनी 2023 मध्येच अभिनेता सिंह अहलुवालियापासून घटस्फोट घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुशा आणि अनुभवच्या नात्याबाबतच्या चर्चांना अधिक गती मिळाली आहे.

सध्या दोघांनीही या अफवांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, पण सोशल मीडियावर त्यांच्या चाहत्यांनी उत्सुकता व्यक्त करत पोस्टला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. वर्क फ्रंटबाबत बोलायचं झाल्यास, अनुभवने नुकताच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आहे, तर कुशा कपिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून तसेच वेब सिरीज व अ‍ॅड शूट्समध्ये सक्रिय आहे. यामुळे दोघांच्या चाहत्यांना त्यांच्या नात्याबाबत अधिक उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

सध्या सोशल मीडियावर येणाऱ्या अफवांमुळे दोघांच्या रिलेशनबाबत चाहत्यांमध्ये मोठ्या चर्चेला सुरूवात झाली आहे आणि या दोघांचा आगामी भविष्यातील प्रोजेक्ट्सवर याचा काहीसा परिणाम होईल की नाही, हे पाहणे रोचक ठरेल.

