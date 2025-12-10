अक्षय खन्नाच्या व्हायरल स्टेप्सची ‘ओरिजिनल कॉपी’ सापडली! तुम्हीच बघा Video

Vinod Khanna : बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे आणि यावेळी कारण आहे त्याचा 'धुरंधर' चित्रपटातील एक डान्स सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. अभिनयासाठी ओळखला जाणारा हा अभिनेता, यावेळी आपल्या खास स्टाइल आणि हटके डान्समुळे सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे.
चित्रपटातील अरबी ट्रॅक FA9LA वर अक्षय खन्नाने केलेला डान्स चाहत्यांच्या आणि इंडस्ट्रीतील लोकांच्या पसंतीस उतरला आहे. विशेष म्हणजे, या गाण्यासाठी कोणतीही कोरिओग्राफी नव्हती. शूटिंगदरम्यान अक्षय अचानक फ्रेममध्ये आला आणि मुक्तपणे डान्स करू लागला. त्याचा हा अंदाज दिग्दर्शक आदित्य धर यांना इतका आवडला की त्यांनी तो चित्रपटात जसाच्या तसा ठेवला.
अक्षयचा हा डान्स इन्स्टाग्राम रील्स, टिकटॉक एडिट्स, ट्विटर थ्रेड्सवर जबरदस्त व्हायरल होत आहेत. अनेक नेटिझन्सचे म्हणणे आहे की अक्षय वयानुसार अधिकच आकर्षक होत चालला आहे. दिग्दर्शक मधुर भंडारकर, अभिनेत्री तारा शर्मा, कोरिओग्राफर फराह खान यांच्यासह अनेकांनी त्यांच्या अभिनयाचे आणि स्क्रीन प्रेझेन्सची प्रशंसा केली आहे.
अक्षयचा डान्स व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर त्याचे वडील आणि बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते विनोद खन्ना यांचा एक जुना व्हिडिओ पुन्हा चर्चेत आला आहे. हा व्हिडिओ 1989 मध्ये लाहोरमध्ये झालेल्या शौकत खानम मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलसाठीच्या चॅरिटी कार्यक्रमाचा आहे. या व्हिडिओमध्ये विनोद खन्ना रेखा, इमरान खान आणि क्रिकेटर जावेद मियांदाद यांच्यासोबत डान्स करताना दिसत आहेत.
विनोद खन्नांच्या सहज आणि स्टायलिश डान्स स्टेप्सची इंटरनेटवर अक्षयच्या FA9LA डान्सशी तुलना करण्यात येते आहे. अनेक चाहत्यांनी म्हटले आहे की अक्षयने कदाचित नकळत वडिलांच्या स्टाइलचे वारसत्व घेतले आहे.
अक्षय आणि विनोद खन्ना यांच्या डान्स पाहून सोशल मीडियावर दोघांची तुलना करणारे व्हिडिओ, मीम्स आणि पोस्ट्सची भर पडली आहे. शाहरुख खानचा प्रसिद्ध डायलॉग 'बाप बाप होता है' मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. चाहत्यांच्या मते दोन पिढ्यांतील सहजता आणि स्टारडम एकाच व्हिडिओमध्ये दिसल्याने ही तुलना अधिक खास झाली आहे.
विनोद खन्नांचा व्हिडिओ चाहत्यांना जुन्या बॉलिवूडची आठवण करून देतो. दोन्ही काळातील कलाकारांची स्टाइल पाहून चाहत्यांमध्ये वेगळाच उत्साह निर्माण झाला आहे.
