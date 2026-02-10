'मेहमूद यांनी माझा फायदा घेतला, सर्व मर्यादा ओलांडून...', अरुणा इराणी यांचा धक्कादायक गौप्यस्फोट, 'त्यांनी लग्न करणार सांगून...'

Aruna Irani on Mehmood: ज्येष्ठ अभिनेत्री अरुणा इराणी यांनी दिवंगत अभिनेता-कॉमेडियन मेहमूद यांच्याशी असलेल्या पूर्वीच्या नात्याबद्दल उघडपणे सांगितलं आहे. मेहमूद त्यावेळी विवाहित होते. अलीकडेच झालेल्या एका संवादात अरुणा इराणी यांनी हे नाते कसे निर्माण झाले, ते अखेर कसे संपले याबद्दल मोकळेपणानं सांगितलं. तसंच हिंदी चित्रपटसृष्टीत सुरुवातीच्या काळात तिला झालेल्या शोषणाबद्दलही सांगितले.
झूमला दिलेल्या मुलाखतीत, अभिनेत्रीने तिच्या सुरुवातीच्या संघर्षांबद्दल आणि आव्हानांबद्दल सांगितलं. "प्रत्येक पावलावर अडचणी होत्या. कामाच्या शोधात बाहेर पडणं देखील एक आव्हान होतं. त्या काळात, विशेषतः चित्रपट उद्योगात, लोक तुमचे शोषण करण्यास तयार होते. तुम्हाला फक्त त्यासाठी तयार राहावे लागले," असं त्या म्हणाल्या.
त्यांनी सांगितलं की शोषण होऊ नये म्हणून एक रणनीती अवलंबली होती. “मी खूप निष्पाप असल्याचं भासवायचे, जणू काही मला काहीच समजत नाही. माझ्या समोरच्या व्यक्तीला मी मूर्ख आहे की काय हे समजत नव्हते,” अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
“जर कोणी मला कॉफीसाठी विचारले तर मी म्हणायचे की मी कॉफी पीत नाही. चहा? मी तेही पीत नाही. कोल्ड्रिंक्स? मी म्हणायचे की ते मला खोकला आणि सर्दी देतात. ते माझ्यासोबत काय करावे याबद्दल गोंधळलेले राहायचे आणि मी शांतपणे माझे काम पूर्ण करून निघून जायचे,” असं त्या म्हणाल्या.
या पद्धतीमुळे त्यांना अनेकदा पुन्हा काम करावं लागत होते, अशी कबुली त्यांनी दिली. "ते मला पुन्हा फोन करायचे नाहीत, पण दुसरे कोणीतरी येत असे. मी असेच काम करत राहिले, ढोंग करत राहिले आणि शोषण न होता पुढे जात राहिले," असं त्या म्हणाल्या.
अरुणा इराणी यांनी मेहमूद यांच्याबद्दल बोलताना, चित्रपटांमध्ये तिला पहिली संधी दिल्याचं श्रेय दिलं. "मेहमूदजींनी मला पहिल्यांदाच काम दिले. ते नाते एका कर्तव्याच्या भावनेतून तयार झाले आणि ते असेच घडले," असं त्या म्हणाल्या
तथापि, त्यांचे व्यावसायिक मार्ग वेगळे झाले आणि नांतही संपुष्टात आलं. "नंतर, मेहमूदजी इतर प्रोजेक्टकडे वळले आणि मी वेगवेगळ्या शोमध्ये गेले. तेव्हा मला वाटू लागले की ते उघडपणे माझे शोषण करत आहे." अरुणा यांनी स्पष्ट केलं की, त्या पूर्णपणे त्यांना दोषी ठरवत नाहीत. "मी जे काही केले ते मजबुरी आणि गरजेपोटी केले, म्हणून मी त्यांच्या एकट्यावर आरोप करणार नाही. मी त्यांचं समर्थनही केलं. अखेर, नाते संपले," ती म्हणाली.
"त्यांनी सांगितलं होतं की ते माझ्याशी लग्न करतील. पण त्यांनी तसं केलं नाही. मागे वळून पाहिले तर ते माझ्यासाठी चांगलं होतं. त्यांचं आधीच दोनदा लग्न झालं होतं आणि ते तिसरं लग्नही करू शकत होते. पण मला वाटतं की मला नशिबाने साथ दिली. जे घडले ते चुकीचे होते," अशी कबुली त्यांनी दिली.
त्यांनी पुढे खुलासा केला की, त्यांच्या लग्नासंबंधीच्या अफवांचा त्यांच्या कारकिर्दीवर मोठा परिणाम झाला. "ते लोकांना सांगायचे की त्यांनी माझ्याशी लग्न केलं आहे. त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांनी मला काम देणं बंद केले. त्यांना भीती होती की जर मी गर्भवती राहिले तर त्यांचा चित्रपट अडकेल. माझ्यासाठी हा एक मोठा धक्का होता," असं त्या म्हणाल्या.
त्यांच्या मते, ते प्रकरण संपल्यानंतरच परिस्थिती सुधारू लागली. "जेव्हा या चर्चा संपल्या आणि मी स्वतंत्रपणे काम करू लागलो, तेव्हा लोकांना समजलं की आमच्यात काहीही नाही."
लेहरेन रेट्रोशी झालेल्या याआधीच्या मुलाखतीत अरुणा इराणी यांनी खुलासा केला होता की, मेहमूद त्यांच्यासोबत स्थायिक होऊ इच्छित असूनही लग्न करण्यास नकार दिला होता. त्यांनी असाही दावा केला होता की त्यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या एकत्र असण्यावर आक्षेप होता आणि त्यांनी अखेर तिच्यासोबत काम करणे बंद केले.
अरुणा असंही म्हणाल्या की, “मी त्यांना खूश करण्यासाठी माझ्या मर्यादा ओलांडल्या. मी एका अतिशय गरीब कुटुंबातून आले होते आणि त्यावेळी मी पहिल्यांदाच नाव, प्रसिद्धी आणि पैसा पाहिला होता.”
अरुणा इराणींचे लग्न चित्रपट निर्माते आणि लेखक कुकू कोहलीशी झाले आहे.