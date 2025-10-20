English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' अभिनेत्री वयाच्या 29 व्या वर्षी केलं 161 चित्रपटांमध्ये काम, एकाच अभिनेत्यासोबत दिले 26 सुपरहिट

आज आम्ही तुम्हाला बॉलिवूडमधील अशा एका अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत, जिने वयाच्या 29 व्या वर्षी 161 चित्रपटांमध्ये काम केलं. एकाच अभिनेत्यासोबत दिले 26 सुपरहिट चित्रपट.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 20, 2025, 09:24 PM IST
Bollywood Actress: भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात अनेक दिग्गज कलाकारांनी आपला ठसा उमटवला आहे. पण काही कलाकार असे होते ज्यांनी आपल्या अभिनयाने आणि साधेपणाने चाहत्यांच्या मनावर वर्षानुवर्षे अधिराज्य केले. अशा या दिग्गज अभिनेत्रींमध्ये एक नाव नेहमीच सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले आहे. ते म्हणजे बी. सरोजा देवी. ज्यांना लोक प्रेमाने 'अभिनय सरस्वती' म्हणून ओळखत. त्यांच्या कारकिर्दीने भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक सुवर्णयुग निर्माण केले.

7 जानेवारी 1938 रोजी बंगळुरूमध्ये जन्मलेल्या सरोजा देवी यांनी केवळ 17 वर्षांच्या वयात कन्नड चित्रपट ‘महाकवी कालिदास’ मधून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यांच्या निरागस चेहऱ्याने, नैसर्गिक अभिनयाने आणि आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाने त्यांना रातोरात सुपरस्टार बनवले. लवकरच त्या तमिळ, तेलुगू आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक ठरल्या.

 29 वर्षांत 161 चित्रपट, अविश्वसनीय विक्रम

सरोजा देवी यांचे करिअर जवळपास तीन दशकं पसरलेले होते. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यांनी आपल्या कारकिर्दीतील 29 वर्षांत सलग 161 चित्रपटांत नायिकेची भूमिका केली. आजपर्यंत हा विक्रम कोणीही मोडू शकलेलं नाही. त्या खऱ्या अर्थाने 'रेकॉर्ड्सची राणी' ठरल्या.

त्यांच्या हिंदी चित्रपटांमध्ये ‘पैगाम’ विशेष लक्षवेधी ठरला. ज्यात त्यांनी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार यांच्यासोबत काम केले. पण त्यांच्या कारकिर्दीचा सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे सुपरस्टार एम.जी. रामचंद्रन यांच्यासोबत केलेले चित्रपट. सरोजा देवी यांनी एमजीआरसोबत तब्बल 26 सुपरहिट चित्रपट दिले आणि त्यामुळे त्यांना 'एमजीआरची लकी मॅस्कॉट' म्हटले जाऊ लागले.

लग्नानंतरही अभिनय सुरूच

1967 मध्ये सरोजा देवी यांनी विवाह केला. परंतु त्या काळातील प्रथेला छेद देत त्यांनी लग्नानंतरही अभिनय सुरू ठेवला. त्यांचे सिनेमाप्रेम आणि कामाबद्दलचा आदर आजही प्रेरणादायी मानला जातो.

सात दशकांच्या अफलातून कारकिर्दीत त्यांनी आपल्या अभिनयाने देशभरातील प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यांच्या योगदानाबद्दल भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले.

14 जुलै 2025 रोजी 87 व्या वर्षी या महान अभिनेत्रीने जगाचा निरोप घेतला. पण त्यांच्या 161 चित्रपटांची अमूल्य परंपरा, त्यांचा साधेपणा आणि अभिनयाची सरस्वती आजही सिनेमाप्रेमींच्या हृदयात जिवंत आहे.

FAQ

बी. सरोजा देवी यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला आणि त्यांचं पदार्पण कसं झालं?

बी. सरोजा देवी यांचा जन्म ७ जानेवारी १९३८ रोजी बंगळुरूमध्ये झाला. त्यांनी केवळ १७ वर्षांच्या वयात कन्नड चित्रपट ‘महाकवी कालिदास’ मधून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. त्यांच्या निरागस चेहऱ्याने, नैसर्गिक अभिनयाने आणि आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाने त्या रातोरात सुपरस्टार झाल्या आणि लवकरच तमिळ, तेलुगू व हिंदी चित्रपटसृष्टीत लोकप्रिय झाल्या.

सरोजा देवी यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विक्रम काय होता?

त्यांच्या २९ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सलग १६१ चित्रपटांत नायिकेची भूमिका साकारली, जो आजपर्यंत कोणीही मोडू शकलेला नाही. या विक्रमामुळे त्या ‘रेकॉर्ड्सची राणी’ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या कारकिर्दीने भारतीय चित्रपटसृष्टीत सुवर्णयुग निर्माण केलं.

सरोजा देवी यांनी कोणत्या दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलं आणि ते कसं विशेष होतं?

हिंदी चित्रपट ‘पैगाम’ मध्ये त्यांनी दिलीप कुमार यांच्यासोबत काम केलं. पण त्यांचा सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) यांच्यासोबतचे २६ सुपरहिट चित्रपट, ज्यामुळे त्यांना ‘एमजीआरची लकी मॅस्कॉट’ म्हटलं गेलं. या जोडीने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गेहर केलं.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

