अभिनेत्री जगतेय आलिशान आयुष्य, दिशा पटानीची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा स्त्रोत काय?

Disha Patni Net Worth: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री दिशा पटानी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र यावेळी ती चित्रपटांमुळे किंवा ग्लॅमरस फोटोंमुळे नाही तर उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे तिच्या घराबाहेर रात्री झालेल्या गोळीबारामुळे. या घटनेत कोणालाही दुखापत झालेली नाही. तरीही या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून तिच्या कुटुंबालाही धक्का बसला आहे.
या हल्ल्याची जबाबदारी कुख्यात गुंड रोहित गोदारा आणि गोल्डी बरार यांच्या टोळीने स्वीकारली. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत गोळीबाराचा हेतू स्पष्ट केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज आणि अनिरुद्धाचार्य यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या टिप्पण्यांमुळे हा हल्ला करण्यात आला. त्यासोबतच दिशा आणि तिच्या कुटुंबाला धमकीही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या दिशा मुंबईत असून तिच्या आई-वडिलांसह बहिण खुशबू पटानी बरेलीतच राहतात. स्थानिक प्रशासनाने या घटनेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
अभिनय क्षेत्रात चमकदार कारकीर्द असूनही दिशा पटानीने केवळ चित्रपटांमधूनच नव्हे तर मॉडेलिंग आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही मोठ्या प्रमाणात संपत्ती मिळवली आहे. सोशल मीडियाच्या रिपोर्टनुसार, दिशा पटानीची एकूण संपत्ती सुमारे 99 कोटी रुपये इतकी आहे. गेल्या दशकाहून अधिक काळ तिने चित्रपटांमध्ये काम करत लोकप्रियता मिळवली आणि अनेक ग्लोबल ब्रँड्ससाठी काम केले.
तिचा अभिनयाचा प्रवास कॅडबरीच्या जाहिरातीपासून सुरू झाला आणि त्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सशी तिचे करार झाले. एका चित्रपटासाठी ती 5 ते 7 कोटी रुपये मानधन घेते आणि बॉलिवूडमधील उच्च मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्र्यांमध्ये तिचा समावेश आहे. ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी ती 2 ते 3 कोटी रुपये शुल्क आकारते. मुंबईत तिचे 5 कोटींचे आलिशान अपार्टमेंट असून, मिनी कूपर, ऑडी आणि मर्सिडीजसारख्या लक्झरी गाड्यांची ती मालकीण आहे.
बरेली येथे जन्मलेल्या दिशाने लखनौ येथील एमिटी युनिव्हर्सिटी मधून शिक्षण पूर्ण केले. 2013 मध्ये तिने पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर स्पर्धेत फर्स्ट रनरअपचा मान पटकावला. अभिनय क्षेत्रात तिने 2015 मध्ये तेलुगू चित्रपट ‘लोफर’ मधून पदार्पण केले. त्यानंतर 2016 मध्ये ‘एम. एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये आपले स्थान निर्माण केले. त्यानंतर तिने ‘बागी 2’, ‘मलंग’, ‘भारत’, ‘राधे’, ‘एक विलन रिटर्न्स’ यांसारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.
FAQ
1. दिशा पटानीच्या बरेली घराबाहेर गोळीबार कधी आणि कसा झाला?
दिशा पटानीच्या बरेली (उत्तर प्रदेश) येथील सिव्हिल लाईन्समधील घराबाहेर (व्हिला नंबर 40) 12 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी सुमारे 4:30 वाजता 4 ते 5 गोळ्या चालवल्या गेल्या.
2. दिशा पटानीची एकूण संपत्ती किती आहे?
2025 पर्यंत दिशा पटानीची एकूण संपत्ती सुमारे 99 कोटी रुपये आहे. ही संपत्ती चित्रपट, मॉडेलिंग, ब्रँड एंडोर्समेंट्स आणि सोशल मीडिया प्रमोशन्समधून कमावली आहे. गेल्या वर्षी (2023) तिची संपत्ती 57 कोटी होती, ज्यात 24% वाढ झाली.
3. दिशा पटानी एका चित्रपटासाठी किती मानधन घेते?
दिशा पटानी एका चित्रपटासाठी 5 ते 7 कोटी रुपये मानधन घेते. ती बॉलिवूडमधील उच्च मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्र्यांमध्ये एक आहे. तिच्या यशस्वी चित्रपटांमुळे तिची बाजारमूल्य वाढली आहे