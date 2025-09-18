English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जेनेलिया देशमुख ते सुभाष घई, बॉलिवूडकरांना भुरळ घालणारा ‘हा’ खास मराठी चित्रपट, ठरतोय सुपरहिट

नुकताच प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट मराठीसह बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांना भुरळ घालत आहे. हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई करताना दिसत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 18, 2025, 06:04 PM IST
जेनेलिया देशमुख ते सुभाष घई, बॉलिवूडकरांना भुरळ घालणारा ‘हा’ खास मराठी चित्रपट, ठरतोय सुपरहिट

Marathi Movie : आदित्य इंगळे दिग्दर्शित ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून चित्रपटाला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. समीक्षक, प्रेक्षक आणि संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीतून या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत असताना आता या चित्रपटाची चर्चा बॉलिवूडमध्येही रंगताना दिसत आहे.

बॉलिवूडमधील जेनेलिया देशमुख, सुभाष घई, गजराज राव यांसारख्या नामवंत कलाकारांनी आणि बॉलिवूड क्रिटिक्सनी या चित्रपटाचे व कलाकारांचे भरभरून कौतुक केले आहे. त्यांनी या चित्रपटाला शुभेच्छा दिल्या असून, त्यांच्या प्रतिक्रियांमुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

चित्रपटाचा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ 

या चित्रपटाचा विषयही प्रेक्षकांना खूप वेगळा वाटत आहे. नातेसंबंधांवर भाष्य करताना यात ‘टाईम शेअरिंग’सारख्या एका हटके संकल्पनेवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. त्यात मराठीतील लोकप्रिय जोडपे प्रिया बापट- उमेश कामत तसेच निवेदिता सराफ- गिरीश ओक आणि सुकन्या मोने - संजय मोने यांनी आपल्या सदाबहार अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. 

कथानक, संवाद, आकर्षक गाणी आणि दिग्दर्शनाची मांडणी यामुळे हा चित्रपट एकंदरीत सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांना आवडतो आहे. सिनेमागृहात प्रेक्षक कधी मनसोक्त हसत आहेत. तर काही प्रसंग त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणतात. सध्या या चित्रपटाचे शोज हाऊसफुल्ल होत असून, सिनेमागृहात ‘बिन लग्नाची गोष्ट’चा धुमाकूळ सुरू आहे. गॉडगिफ्ट एंटरटेनमेंट प्रा. लि. आणि एस. एन. प्रॉडक्शन्स निर्मित या चित्रपटाची कथा समीर कुलकर्णी यांची आहे. हा सिनेमा प्रेक्षकांना नात्यांची एक सुखद आणि मनाला भिडणारी सफर घडवत आहे.

भारती आचरेकर यांनी गायलं गाणं 

नात्यांची नवी परिभाषा सांगणारा ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा चित्रपट सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. या चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहात असतानाच यातील नवं गाणं ‘पण या इगो चं’ नुकतंच प्रदर्शित झालं असून, या गाण्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. नात्यातील प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा यासोबतच कधी कधी डोकावणारा अहंकार या गाण्यातून व्यक्त होत आहे. वैभव जोशी  यांचे अर्थपूर्ण शब्द आणि संगीतकार निनाद सोलापूरकर यांचे जबरदस्त संगीत यामुळे हे गाणं विशेष ठरतं. 

या गाण्याची खासियत म्हणजे प्रिया बापट आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री भारती आचरेकर यांनी हे गाणं एकत्र गायलं आहे. भारती आचरेकर यांनी पहिल्यांदाच चित्रपटासाठी गाणं गायलं असून त्यांच्या आवाजामुळे गाण्याला एक वेगळीच ओळख मिळाली आहे. नात्यांमधील कोमल तरीही नाजूक सत्य अधोरेखित करणारं हे गाणं प्रत्येक प्रेक्षकाला आपल्या आयुष्यातील नात्यांची आठवण करून देणारं आहे.

FAQ

1. ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

हा मराठी चित्रपट 12 सप्टेंबर 2025 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला, त्याच दिवशी ‘दशावतार’ आणि ‘आरपार’ चित्रपटही रिलीज झाले.

2. चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि लेखक कोण आहेत?

दिग्दर्शन आदित्य इंगळे यांनी केले आहे, तर कथा समीर कुलकर्णी यांची आहे. संवाद आणि गीतलेखन वैभव जोशी यांचे, तर संगीत निनाद सोलापूरकर यांचे आहे.

3. ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण?

मुख्य भूमिकांमध्ये प्रिया बापट, उमेश कामत, निवेदिता सराफ, गिरीश ओक, सुकन्या मोने आणि संजय मोने आहेत.

मनोरंजन